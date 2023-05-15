Aziz Haberleri - Aziz Haber - Haberler

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Aziz Haberleri

Aziz haber, Aziz son dakika haberleri ve gelişmeleri.

MHP'li Yalçın: MHP yüzde 10'u aşarak algı oyunlarını boşa çıkarmıştır

MHP'li Yalçın: MHP yüzde 10'u aşarak algı oyunlarını boşa çıkarmıştır

Aziz - 15.05.2023
MHP'li Yalçın: MHP yüzde 10'u aşarak algı oyunlarını boşa çıkarmıştır

MHP'li Yalçın: MHP yüzde 10'u aşarak algı oyunlarını boşa çıkarmıştır

Aziz - 15.05.2023
Fatih Üzüm: 'AK Parti'miz ve millete sevdalı Cumhurbaşkanımız her daim sandıktan çıkan sonuca, demokrasinin işleyişine ve milletin kararına saygı...

Fatih Üzüm: "AK Parti'miz ve millete sevdalı Cumhurbaşkanımız her daim sandıktan çıkan sonuca, demokrasinin işleyişine ve milletin kararına saygı...

Aziz - 15.05.2023
Edirne Valisi Kırbıyık, şehit annelerini ziyaret etti

Edirne Valisi Kırbıyık, şehit annelerini ziyaret etti

Aziz - 15.05.2023
HDP önündeki aileler: 'Her teslim olan evlat bize umut oluyor'

HDP önündeki aileler: "Her teslim olan evlat bize umut oluyor"

Aziz - 15.05.2023
Altınordu'nun kader sınavı

Altınordu'nun kader sınavı

Aziz - 15.05.2023
Altınordu'nun kader sınavı

Altınordu'nun kader sınavı

Aziz - 15.05.2023
Futbol: Haftanın programı

Futbol: Haftanın programı

Aziz - 15.05.2023
2023 Seçim sonuçları son durum nedir, kim önde? Seçim 1. turda bitti mi, 2. tura mı kaldı? 14 Mayıs seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı mı?

2023 Seçim sonuçları son durum nedir, kim önde? Seçim 1. turda bitti mi, 2. tura mı kaldı? 14 Mayıs seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı mı?

Aziz - 15.05.2023
Emine Erdoğan'dan seçimlere ilişkin paylaşım Açıklaması

Emine Erdoğan'dan seçimlere ilişkin paylaşım Açıklaması

Aziz - 15.05.2023
İletişim Başkanı Altun: '14 Mayıs bir kere daha bu aziz milletin iradesinin tecelli ettiği gün oldu'

İletişim Başkanı Altun: "14 Mayıs bir kere daha bu aziz milletin iradesinin tecelli ettiği gün oldu"

Aziz - 15.05.2023
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: '14 Mayıs bir kere daha bu Aziz Milletin iradesinin tecelli ettiği gün oldu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "14 Mayıs bir kere daha bu Aziz Milletin iradesinin tecelli ettiği gün oldu.

Aziz - 15.05.2023
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan '14 Mayıs seçimi' paylaşımı Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "14 Mayıs seçimi" paylaşımı Açıklaması

Aziz - 15.05.2023
YSK seçim sonucu CANLI TAKİP ekranı! YSK canlı takip linki var mı? YSK seçim sonuçları anlık olarak nerede yazıyor, hangi site?

YSK seçim sonucu CANLI TAKİP ekranı! YSK canlı takip linki var mı? YSK seçim sonuçları anlık olarak nerede yazıyor, hangi site?

Aziz - 15.05.2023
Recep Tayyip Erdoğan ne dedi? Recep Tayyip Erdoğan balkon konuşması açıklaması ne?

Recep Tayyip Erdoğan ne dedi? Recep Tayyip Erdoğan balkon konuşması açıklaması ne?

Aziz - 15.05.2023
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde balkon konuşması yaptı: Açık ara öndeyiz

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde balkon konuşması yaptı: Açık ara öndeyiz

Aziz - 15.05.2023
Survivor eleme adayı kim oldu? 14 Mayıs Pazar 2023 Survivor kim yazıldı? Survivor bu haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimlerdir?

Survivor eleme adayı kim oldu? 14 Mayıs Pazar 2023 Survivor kim yazıldı? Survivor bu haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimlerdir?

Aziz - 15.05.2023
Doğu ve Güneydoğu'da seçmenler sandık başlarında (5)

Doğu ve Güneydoğu'da seçmenler sandık başlarında (5)

Aziz - 14.05.2023
Doğu ve Güneydoğu'da seçmenler sandık başlarında (5)

Doğu ve Güneydoğu'da seçmenler sandık başlarında (5)

Aziz - 14.05.2023
Sakarya Valisi Kaldırım'dan Anneler Günü mesajı

Sakarya Valisi Kaldırım'dan Anneler Günü mesajı

Aziz - 14.05.2023
Yozgat'ta Oy Verme İşlemi Devam Ediyor

Yozgat'ta Oy Verme İşlemi Devam Ediyor

Aziz - 14.05.2023
ÜMRANİYE'DE OY KULLANIMI SIRASINDA TAVANDAN SIVA PARÇALARI DÜŞTÜ: 2 YARALI

ÜMRANİYE'DE OY KULLANIMI SIRASINDA TAVANDAN SIVA PARÇALARI DÜŞTÜ: 2 YARALI

Aziz - 14.05.2023
İl Başkanı Yıldırım oyunu kullandı

İl Başkanı Yıldırım oyunu kullandı

Aziz - 14.05.2023
Vali Becel: 'Anneler, sevgi, merhamet ve fedakarlık timsalidir'

Vali Becel: "Anneler, sevgi, merhamet ve fedakarlık timsalidir"

Aziz - 14.05.2023
ÜMRANİYE'DE OY KULLANIMI SIRASINDA TAVANDAN SIVA PARÇALARI DÜŞTÜ: 2 YARALI

ÜMRANİYE'DE OY KULLANIMI SIRASINDA TAVANDAN SIVA PARÇALARI DÜŞTÜ: 2 YARALI

Aziz - 14.05.2023
Ümraniye'de oy kullanımı sırasında tavandan sıva parçaları düştü: 2 müşahit yaralandı

Ümraniye'de oy kullanımı sırasında tavandan sıva parçaları düştü: 2 müşahit yaralandı

Aziz - 14.05.2023
Yozgat'ta Oy Verme İşlemi Devam Ediyor

Yozgat'ta Oy Verme İşlemi Devam Ediyor

Aziz - 14.05.2023
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen oyunu kullandı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen oyunu kullandı

Aziz - 14.05.2023
Kuşadası'na dev kruvaziyerle 4 bin 200 turist geldi

Kuşadası'na dev kruvaziyerle 4 bin 200 turist geldi

Aziz - 14.05.2023
Oy verme kuyruğunun fotoğrafını paylaşan Fenerbahçe'nin yıldızı Serdar Aziz'in tek bir temennisi var

Oy verme kuyruğunun fotoğrafını paylaşan Fenerbahçe'nin yıldızı Serdar Aziz'in tek bir temennisi var

Aziz - 14.05.2023
Meral Akşener oyunu kullandı: 'Herkesin hür ve vicdanına danışarak kullanacağı oyların sonuçlarına saygı göstermesi kısmına geçiyoruz'

Meral Akşener oyunu kullandı: 'Herkesin hür ve vicdanına danışarak kullanacağı oyların sonuçlarına saygı göstermesi kısmına geçiyoruz'

Aziz - 14.05.2023
Başkan Sekmen oyunu kullandı

Başkan Sekmen oyunu kullandı

Aziz - 14.05.2023
Meral Akşener oy kullandı ve seçim sonuçlarını Ankara'da takip edecek

Meral Akşener oy kullandı ve seçim sonuçlarını Ankara'da takip edecek

Aziz - 14.05.2023
BAKAN KİRİŞCİ, OYUNU 51 YIL ÖNCE MEZUN OLDUĞU OKULDA KULLANDI

BAKAN KİRİŞCİ, OYUNU 51 YIL ÖNCE MEZUN OLDUĞU OKULDA KULLANDI

Aziz - 14.05.2023
Bakan Kirişci oyunu kullandı

Bakan Kirişci oyunu kullandı

Aziz - 14.05.2023
Bakan Kirişci, oy kullanmak için mezun olduğu ilkokula gitti

Bakan Kirişci, oy kullanmak için mezun olduğu ilkokula gitti

Aziz - 14.05.2023
Bakan Kirişci, Kahramanmaraş'ta 51 yıl önce mezun olduğu okulda oyunu kullandı Açıklaması

Bakan Kirişci, Kahramanmaraş'ta 51 yıl önce mezun olduğu okulda oyunu kullandı Açıklaması

Aziz - 14.05.2023
Bakan Kirişci, oyunu 51 yıl önce mezun olduğu okulda kullandı

Bakan Kirişci, oyunu 51 yıl önce mezun olduğu okulda kullandı

Aziz - 14.05.2023
MERAL AKŞENER OYUNU KULLANDI-

MERAL AKŞENER OYUNU KULLANDI-

Aziz - 14.05.2023
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener oyunu Üsküdar'da kullandı Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener oyunu Üsküdar'da kullandı Açıklaması

Aziz - 14.05.2023
Meral Akşener oy kullandı: Aziz milletin vereceği karar bizlerin başı üzerinedir

Meral Akşener oy kullandı: Aziz milletin vereceği karar bizlerin başı üzerinedir

Aziz - 14.05.2023
Meral Akşener oy kullandı: 'Aziz milletin vereceği karar bizlerin başı üzerinedir'

Meral Akşener oy kullandı: 'Aziz milletin vereceği karar bizlerin başı üzerinedir'

Aziz - 14.05.2023
Bakan Bozdağ oyunu Şanlıurfa'da kullandı

Bakan Bozdağ oyunu Şanlıurfa'da kullandı

Aziz - 14.05.2023
Bakan Bozdağ oyunu Şanlıurfa'da kullandı

Bakan Bozdağ oyunu Şanlıurfa'da kullandı

Aziz - 14.05.2023
BAKAN BOZDAĞ, OYUNU KULLANDI

BAKAN BOZDAĞ, OYUNU KULLANDI

Aziz - 14.05.2023
Adalet Bakanı Bozdağ Şanlıurfa'da oyunu kullandı

Adalet Bakanı Bozdağ Şanlıurfa'da oyunu kullandı

Aziz - 14.05.2023
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa'da oy kullandı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa'da oy kullandı

Aziz - 14.05.2023
Adalet Bakanı Bozdağ, Şanlıurfa'da oyunu kullandı Açıklaması

Adalet Bakanı Bozdağ, Şanlıurfa'da oyunu kullandı Açıklaması

Aziz - 14.05.2023
Erdoğan: Marjinal Fikirler, İdeolojik Sivrilikler, Demokratik Yelpazenin Zenginliği İçinde Hoş Görülebilir.

Erdoğan: Marjinal Fikirler, İdeolojik Sivrilikler, Demokratik Yelpazenin Zenginliği İçinde Hoş Görülebilir.

Aziz - 13.05.2023
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Antalya'da konuştu Açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Antalya'da konuştu Açıklaması

Aziz - 13.05.2023
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