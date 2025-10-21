Haberler

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar açıklandı. Mahkeme heyeti iki sanığa en üst sınırdan 24 yıl hapis ceza verdi, diğer iki sanık ise beraat etti. Kararın ardından salonda gerginlik çıkarken anne Yasemin Minguzzi fenalaştı.

İstanbul Kadıköy'de kaykay malzemeleri almak için gittiği tarihi Salı Pazarı'nda bıçaklanarak vahşice öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi (15) cinayeti davasında karar açıklandı.

2 SANIĞA 24 YIL, 2 SANIĞA BERAAT

Yargılanan 4 sanıktan B.B ve U.B. hakkında "Çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan en üst sınırdan 24 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi; pişmanlık görülmediğinden indirim uygulanmadı. Sanık M.A.D ve A.Ö. ise beraat etti.

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen cezaTeyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu kararın ardından sinir krizi geçirip kapıyı yumrukladı

Son duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, cinayet zanlısı iki sanık için çocuğun ölümünden diğer iki sanık için ise cinayete yardımdan en üst cezayı isteyerek, "Takdiri indirim ve haksız tahrik indirimi uygulanmasın" talebinde bulunmuştu.

SALONDA GERGİNLİK ÇIKTI

Beraat ve tahliye kararının ardından duruşma salonu karıştı. Aile yakınları ve izleyiciler karara büyük tepki gösterdi. Salonda gergin anlar yaşanırken teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu sinir krizi geçirdi. Anne Yasemin Minguzzi ise sinir krizi geçirip fenalaştı.

Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa en üst sınırdan 24 yıl cezaAnne Yasemin Akıncılar Minguzzi sinir krizi geçirdi

AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA: KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL

Minguzzi ailesinin avukatı Ersan Barkın karardan sonra adliye önünde yaptığı açıklamada, "4 sanığın çocuğun etrafını nasıl sardığını mahkemeye sunmuş olmamıza rağmen, 2 sanık delil yetersizliği nedeniyle tahliye edildi. Bu karar kabul edilebilir değil. Üst mahkemeden kararın döneceğini düşünüyoruz. İtiraz sürecini hemen başlatacağız" dedi.

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen cezaMinguzzi ailesinin avukatı Ersan Barkın (sağda)

"TALİHSİZLİK" DİYEN AVUKAT KENDİNİ YERDE BULDU

Gazeteci Emrullah Erdinç'in duruşma salonundan aktardığı bilgilere göre; sanıklardan A.Ö'nün avukatının savunmasında "Ahmet'in yanında olması onun talihsizliğiydi" sözleri salonda büyük tepkiyle karşılaştı. Tam o sırada bu cümleleri kuran kadın avukat, yer değişimi esnasında aniden yere düştü. Avukat daha sonra savunmasına devam etti.

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza

AVUKATIN SÖZLERİ SALONU AYAĞA KALDIRDI

Sanıklardan M.A.D'nin avukatının savunma sırasında sarf ettiği cümle büyük tepki topladı. Avukat savunma yaparken, "Ahmet'i mazlum gibi gösteriyorlar" dedi. Tepki çeken sözlerin ardından duruşmaya ara verildi.

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza

"ASLANLAR GİBİ YATAR ÇIKARIZ"

Sanıklardan B.B.'nin diğer tutuklu sanık U.B.'ye yazdığı mektup ortaya çıkmıştı. Sanık B.B.'nin mektubunda, "Rahatın yerinde mi? Beni soracak olursan iyiyim, yaptık bir şey cezasını çekiyoruz. Aslanlar gibi yatar çıkarız. Sen zaten fazla yatmazsın, babanlar sana bakıyor mu? Aslanlar gibi yatar çıkarız. Sen canını sıkma 1 seneye çıkarsın, zaten 5 aydır yatıyoruz. 6-7 ay daha dayan, seviyorum seni. Kimseye karışma, tutanak falan yeme. Mahkemede karşımıza çıkmasın tutanak falan ama kimseye de kendini ezdirme kimseyi de ezme. Düzenini kur baba orada. Benim burada düzenim var" ifadeleri yer almıştı.

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 24 Ocak'ta Mattia Ahmet Minguzzi'nin kaykay malzemesi almak için arkadaşlarıyla Kadıköy Hasanpaşa'daki tarihi salı pazarına gittiği, burada dolaştıkları sırada U.B. (15) ve B.B. (15) ile karşılaştıkları, aralarında geçen konuşmanın ardından B.B'nin Minguzzi'yi ittirdiği aktarılıyor.

B.B'nin, dolaşmaya devam eden Minguzzi'nin tekrar karşısına çıkarak yumruk attığı belirtilen iddianamede, şüphelinin elindeki bıçakla Minguzzi'yi vücudunun farklı bölgelerinden yaraladığı anlatılıyor.

İddianamede, U.B'nin de yere düşen Minguzzi'ye tekme attığı, çevredeki vatandaşların müdahalesinin ardından U.B. ve B.B'nin kaçtıkları kaydedilerek, olaydan sonra hastanede tedavi altına alınan Minguzzi'nin 17 gün sonra 9 Şubat'ta yaşamını yitirdiği ifade ediliyor.

Adli Tıp Kurumundan alınan otopsi raporuna göre, vücudunda 3 kesici alet yaralanması, göğsünde delici alet yarası olan Minguzzi'nin ölüm nedeninin kesici aletle saldırıya bağlı iç organ yaralanması olduğu kaydediliyor.

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza

İddianamede, U.B'nin Minguzzi'yi tekmelediği, B.B'nin ise tezgahtan aldığı bıçakla birden fazla kez bıçakladığı kaydedilerek, olaydan sonra yakalanıp tutuklanan her iki şüphelinin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, olay günü B.B. ve U.B. ile hareket ettikleri belirlenen çocuk sanıklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım"dan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis istemiyle birleştirilme talepli iddianame hazırlanmıştı.

Dosyaların birleşmesiyle davada yargılanan sanık sayısı 4'e yükseldi.

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza

MATTIA AHMET MİNGUZZİ CİNAYETİ

Olay 24 Ocak Cuma günü saat 08.30 sıralarında Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında meydana geldi. İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, görgü tanıklarının ifadesine göre bisikletli bir grupla tartışma yaşadı. Çevredekilerin araya girmesi sonucu grup dağılırken Mattia Ahmet Minguzzi ise alışveriş yapmak için bit pazarına gitti. Pazarda alışveriş yapan Minguzzi tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı.

O sırada yanında bulunan diğer şüpheli U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmeledi. Minguzzi, 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 15 yaşında oldukları öğrenilen B.B. ve U.B. hakkında "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 12'şer 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Olay günü şüphelilerin yanında oldukları belirlenen sanıklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında ise 'Çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım' suçundan birleştirme talebiyle iddianame hazırlandı. Birleşen dosya kapsamında 4 sanık ilk kez birlikte beşinci duruşmada hakim karşısına çıkmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
Anne Yasemin Minguzzi karar sonrası sinir krizi geçirdi

Karar sonrası tüyleri ürperten görüntü! Kriz geçirip yere yığıldı
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

Tehdit olarak gördüğü iki ülke var: Biri Türkiye diğeri ise...
23 yıl sonra ortaya çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu aynı karede

23 yıl sonra ortaya çıkan kare
Okul kayıtlarında yeni dönem! Adres değişikliği de artık çözüm olmayacak

Okul kayıtlarında yeni dönem! Önümüzdeki yıl uygulanmaya başlanacak
İYİ Parti'den ihraç edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, CHP'ye katıldı

"AK Parti 3 kez kapımı çaldı" diyen milletvekili CHP'ye katıldı
5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneye ceza verilmedi

5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu anneye ceza verilmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti, düğmeye basıldı! TOKİ'ye kiralama yetkisi geliyor

Milyonları mutlu edecek düzenleme için düğmeye basıldı
Nehirde mahsur kalan 5000 Rus askeri, açlıktan öldü

Nehirde mahsur kalan 5000 Rus askeri, açlıktan öldü
Selahattin Taşdöğen, mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı

Usta isim 3+1 apartman dairesinde mütevazı bir hayat sürüyor
Hiç alışık değiller! Bodo/Glimt yarın büyük şok yaşayacak

Bodo/Glimt'i kara kara düşündüren görüntü
Minguzzi davasında salonu ayağa kaldıran savunma

Minguzzi davasında salonu ayağa kaldıran savunma
Minguzzi ailesinin avukatı: Açık delillere rağmen diğer 2 sanık tahliye edildi, karara itiraz edeceğiz

Minguzzi davasının avukatı karar sonrası harekete geçiyor
3 hafta süren ses kısıklığı varsa dikkat! Kanser belirtisi olabilir

3 hafta süren ses kısıklığı varsa dikkat! Kanser belirtisi olabilir
Tepki çeken karar sonrası anne Minguzzi'nin dudaklarından tek cümle döküldü

Anne Minguzzi'nin tüm Türkiye'ye tek cümlelik mesajı vardı
Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olun
BTK'dan 5G öncesi faturalara yeni ayar! Üst limit getirildi

Cep telefonu faturaları için önemli karar
MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den bomba Sedat Peker paylaşımı: Efsanemiz okunmaya az kaldı

Bomba Sedat Peker paylaşımı! Her gören aynı yorumu yapıyor
Aşk ve Gözyaşı'nda senarist krizi: Yeni bölüm yayın tarihi değişti

ATV'nin popüler dizisinde kriz büyüdü: Yeni bölüm iptal edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ali Mahir Başarır'a 250 bin TL'lik tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan harekete geçti! CHP'li Başarır'a çifte şok
Bodo/Glimt'in yıldızından olay sözler: Daha önce böyle bir şey bizim başımıza gelmedi

Bodo/Glimt'in yıldızından olay sözler
Bir annenin çaresizliği: Kayda alan kişi müdahale etmedi, videoyu izleyenler kahroldu

Çaresizliğin görüntüsü
Fenerbahçe'de Ederson depremi

Fenerbahçe'de Ederson depremi
WhatsApp'a milyonlarca kullanıcıyı mest edecek bomba özellik geliyor

WhatsApp'a bomba özellik geliyor! Milyonlarca kullanıcı mest olacak
Haberler.com
500

Yorumlar (33)

Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

AKP adaleti sayesinde içeride 8 sene yatıp çıkarlar. Kaldıkları yerden devam ederler.

Yorum Beğen250
Yorum Beğenme46
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEyüp Aynali:

Silktigimin avamı ceza yasasını akp mi yaptı geldiklerinde kanun vardı zaten medeni kanunu isviçreden ceza kanunu italya fransa hukuklarında alınmadı mı

yanıt61
yanıt141
Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Eyüp Aynali: adam gibi konuş milletle klavyeye benzemez bir yerde denk gelirsin nikahına alırlar !!!

yanıt89
yanıt22
Haber Yorumlarıeyüp akyel:

geldiklerinde başkanlık sistemide yoktu ama istediklerinde yapabiliyor demekki

yanıt50
yanıt6
Haber YorumlarıUgur Ayhan:

ml misin olum sen be akp adaleti

yanıt9
yanıt8
Haber YorumlarıUğur Deniz:

Eyüp aynali değiştirsin Akp tutan mi var

yanıt23
yanıt1
Haber YorumlarıSerkan Diler:

ama yasayı kim kurdu lan.akp ne alaka.

yanıt6
yanıt12
Haber YorumlarıKerem Küçük:

dangalk eyüp malt eyüp her kanunu değiştirme yetkileri var zaten değiştirebilirler senin beynin hep yoktu hiç omyacak işviçreymiş anan daha iyisini yazsın değiştirelim

yanıt15
yanıt2
Haber YorumlarıBir SeS:

Ağırlaştırılmış olmadan kabul edilemez

Yorum Beğen186
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSalih Kandıralı:

Temziye gidip kurtulurlar.

Yorum Beğen76
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Tüm 33 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
İşte Edremit canisinin en net fotoğrafı! İlk hedefi bakın kimmiş

İşte Edremit canisinin en net fotoğrafı! İlk hedefi bakın kimmiş
İçinde çocuğun da bulunduğu otomobile vahşice saldırdılar

Hüngür hüngür ağlayan çocuğa da aldırış etmediler
Bir annenin çaresizliği: Kayda alan kişi müdahale etmedi, videoyu izleyenler kahroldu

Çaresizliğin görüntüsü
Fenerbahçe'de Ederson depremi

Fenerbahçe'de Ederson depremi
WhatsApp'a milyonlarca kullanıcıyı mest edecek bomba özellik geliyor

WhatsApp'a bomba özellik geliyor! Milyonlarca kullanıcı mest olacak
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
İşte Edremit canisinin en net fotoğrafı! İlk hedefi bakın kimmiş

İşte Edremit canisinin en net fotoğrafı! İlk hedefi bakın kimmiş
İçinde çocuğun da bulunduğu otomobile vahşice saldırdılar

Hüngür hüngür ağlayan çocuğa da aldırış etmediler
Deplasman dönüşü takım otobüsüne saldırdılar, şoförü taşla öldürdüler

Deplasman dönüşü şoförü taşla öldürdüler
Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı

Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı
Minguzzi davasında 'talihsizlik' diyen sanık avukatı salonda aniden düştü

"Ahmet'in talihsizliği" diyen avukat kendini yerde buldu
Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi dopingi

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi dopingi
Sarkozy hapse girdi! Ünlü mahkumla aynı cezaevinde yatacak

Sarkozy içeride! Ünlü mahkumla aynı cezaevinde yatacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.