Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza

İstanbul Kadıköy'de kaykay malzemeleri almak için gittiği tarihi Salı Pazarı'nda bıçaklanarak vahşice öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi (15) cinayeti davasında karar açıklandı.

2 SANIĞA 24 YIL, 2 SANIĞA BERAAT

Yargılanan 4 sanıktan B.B ve U.B. hakkında "Çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan en üst sınırdan 24 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi; pişmanlık görülmediğinden indirim uygulanmadı. Sanık M.A.D ve A.Ö. ise beraat etti.

Teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu kararın ardından sinir krizi geçirip kapıyı yumrukladı

Son duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, cinayet zanlısı iki sanık için çocuğun ölümünden diğer iki sanık için ise cinayete yardımdan en üst cezayı isteyerek, "Takdiri indirim ve haksız tahrik indirimi uygulanmasın" talebinde bulunmuştu.

SALONDA GERGİNLİK ÇIKTI

Beraat ve tahliye kararının ardından duruşma salonu karıştı. Aile yakınları ve izleyiciler karara büyük tepki gösterdi. Salonda gergin anlar yaşanırken teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu sinir krizi geçirdi. Anne Yasemin Minguzzi ise sinir krizi geçirip fenalaştı.

Anne Yasemin Akıncılar Minguzzi sinir krizi geçirdi

AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA: KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL

Minguzzi ailesinin avukatı Ersan Barkın karardan sonra adliye önünde yaptığı açıklamada, "4 sanığın çocuğun etrafını nasıl sardığını mahkemeye sunmuş olmamıza rağmen, 2 sanık delil yetersizliği nedeniyle tahliye edildi. Bu karar kabul edilebilir değil. Üst mahkemeden kararın döneceğini düşünüyoruz. İtiraz sürecini hemen başlatacağız" dedi.

Minguzzi ailesinin avukatı Ersan Barkın (sağda)

"TALİHSİZLİK" DİYEN AVUKAT KENDİNİ YERDE BULDU

Gazeteci Emrullah Erdinç'in duruşma salonundan aktardığı bilgilere göre; sanıklardan A.Ö'nün avukatının savunmasında "Ahmet'in yanında olması onun talihsizliğiydi" sözleri salonda büyük tepkiyle karşılaştı. Tam o sırada bu cümleleri kuran kadın avukat, yer değişimi esnasında aniden yere düştü. Avukat daha sonra savunmasına devam etti.

AVUKATIN SÖZLERİ SALONU AYAĞA KALDIRDI

Sanıklardan M.A.D'nin avukatının savunma sırasında sarf ettiği cümle büyük tepki topladı. Avukat savunma yaparken, "Ahmet'i mazlum gibi gösteriyorlar" dedi. Tepki çeken sözlerin ardından duruşmaya ara verildi.

"ASLANLAR GİBİ YATAR ÇIKARIZ"

Sanıklardan B.B.'nin diğer tutuklu sanık U.B.'ye yazdığı mektup ortaya çıkmıştı. Sanık B.B.'nin mektubunda, "Rahatın yerinde mi? Beni soracak olursan iyiyim, yaptık bir şey cezasını çekiyoruz. Aslanlar gibi yatar çıkarız. Sen zaten fazla yatmazsın, babanlar sana bakıyor mu? Aslanlar gibi yatar çıkarız. Sen canını sıkma 1 seneye çıkarsın, zaten 5 aydır yatıyoruz. 6-7 ay daha dayan, seviyorum seni. Kimseye karışma, tutanak falan yeme. Mahkemede karşımıza çıkmasın tutanak falan ama kimseye de kendini ezdirme kimseyi de ezme. Düzenini kur baba orada. Benim burada düzenim var" ifadeleri yer almıştı.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 24 Ocak'ta Mattia Ahmet Minguzzi'nin kaykay malzemesi almak için arkadaşlarıyla Kadıköy Hasanpaşa'daki tarihi salı pazarına gittiği, burada dolaştıkları sırada U.B. (15) ve B.B. (15) ile karşılaştıkları, aralarında geçen konuşmanın ardından B.B'nin Minguzzi'yi ittirdiği aktarılıyor.

B.B'nin, dolaşmaya devam eden Minguzzi'nin tekrar karşısına çıkarak yumruk attığı belirtilen iddianamede, şüphelinin elindeki bıçakla Minguzzi'yi vücudunun farklı bölgelerinden yaraladığı anlatılıyor.

İddianamede, U.B'nin de yere düşen Minguzzi'ye tekme attığı, çevredeki vatandaşların müdahalesinin ardından U.B. ve B.B'nin kaçtıkları kaydedilerek, olaydan sonra hastanede tedavi altına alınan Minguzzi'nin 17 gün sonra 9 Şubat'ta yaşamını yitirdiği ifade ediliyor.

Adli Tıp Kurumundan alınan otopsi raporuna göre, vücudunda 3 kesici alet yaralanması, göğsünde delici alet yarası olan Minguzzi'nin ölüm nedeninin kesici aletle saldırıya bağlı iç organ yaralanması olduğu kaydediliyor.

İddianamede, U.B'nin Minguzzi'yi tekmelediği, B.B'nin ise tezgahtan aldığı bıçakla birden fazla kez bıçakladığı kaydedilerek, olaydan sonra yakalanıp tutuklanan her iki şüphelinin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, olay günü B.B. ve U.B. ile hareket ettikleri belirlenen çocuk sanıklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım"dan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis istemiyle birleştirilme talepli iddianame hazırlanmıştı.

Dosyaların birleşmesiyle davada yargılanan sanık sayısı 4'e yükseldi.

MATTIA AHMET MİNGUZZİ CİNAYETİ

Olay 24 Ocak Cuma günü saat 08.30 sıralarında Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında meydana geldi. İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, görgü tanıklarının ifadesine göre bisikletli bir grupla tartışma yaşadı. Çevredekilerin araya girmesi sonucu grup dağılırken Mattia Ahmet Minguzzi ise alışveriş yapmak için bit pazarına gitti. Pazarda alışveriş yapan Minguzzi tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı.

O sırada yanında bulunan diğer şüpheli U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmeledi. Minguzzi, 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 15 yaşında oldukları öğrenilen B.B. ve U.B. hakkında "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 12'şer 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Olay günü şüphelilerin yanında oldukları belirlenen sanıklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında ise 'Çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım' suçundan birleştirme talebiyle iddianame hazırlandı. Birleşen dosya kapsamında 4 sanık ilk kez birlikte beşinci duruşmada hakim karşısına çıkmıştı.