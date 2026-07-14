MASAK raporu ortaya çıkardı: Haluk Levent'in en yakınındaki isimlerin adli sicillerinde yok yok

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı. Raporda şüphelilerin mali profillerinin çok üzerinde para transferleri olduğu ve aralarında nedeni anlaşılamayan para transferleri bulunduğu yazıldı.

379 İŞLEMDE TOPLAM 19 MİLYON 566 BİN TL NAKİT YATIRMIŞ

Raporda, gözaltına alınan Ahbap Derneği kurucularından Alper Çelik hakkında yapılan değerlendirmede, hesap hareketleri incelendiğinde işlemlerinin 2020 yılı ilk çeyreğinde hayatın olağan akışına aykırı şekilde arttığı, bu artışın 2024 yılı son çeyreğine kadar devam ettiği belirtildi.

Çelik’in hesap hareketleri incelendiğinde 379 işlemde toplam 19 milyon 566 bin TL nakit yatırma işlemi gerçekleştirildiği, 966 işlemde toplam 4 milyon 881 bin TL nakit çekme işlemi gerçekleştirildiği belirtildi.

Çelik’in para transfer işlemlerinde artışın görüldüğü, aldığı para transferlerinin işlem açıklamalarında 'Borç ödeme', 'Zafer Yay adına borç verdim', 'Hlk için borç', 'Ahbap faaliyetleri için borç', 'Ahbap', 'Ahbap borç', 'Haluk için borç' ifadelerinin yer aldığı aktarıldı. Ayrıca şüphelinin hesabına Zafer Yay tarafından gelen paraların şans oyunları gibi işletmelere ve bazı üçüncü kişilere transfer edildiği belirtildi.

4 ADET SUÇ KAYDI VAR

MASAK tarafından müzisyen olarak 20 bin TL aylık kazancının bulunduğu belirtilen Çelik hakkında ‘nitelikli hırsızlık’, ‘dolandırıcılık’, ‘bedelsiz senet kullanma’ ve ‘yasa dışı bahis’ gibi suçlardan 4 adet kayı bulunduğu kaydedildi.

AYDA 9 BİN TL KAZANAN İSİMDEN 400 BİN DOLARLIK BORÇ TRANSFERİ

Raporda Ahbap Derneği çalışanı Zafer Yay hakkında yapılan değerlendirmede ise, hesap hareketleri incelendiğinde işlemlerinin 2020 yılı ilk çeyreğinde hayatın olağan akışına aykırı şekilde arttığı, bu artışın 2024 yılı son çeyreğine kadar devam ettiği belirtildi.

Aylık 9 bin TL kazancı olduğu bildirilen şüphelinin para transfer işlemlerinde artışın görüldüğü, aldığı para transferlerinin işlem açıklamalarında 'Borç veriyorum 400.000 ABD doları karşılığı', 'Ahbap', 'borç', 'Haluk Acil adına', 'Haluk Levent/Ahbap', 'Haluk için', 'Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere verilen borç', 'Haluk Levent borç para', 'Ahbap Derneği için borç' ifadelerinin yer aldığı aktarıldı.

ONUN DA SİCİLİ KABARIK

Yay hakkında da toplamda 10 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Bunlar arasında ‘resmi belgede sahtecilik’ ‘basit yaralama’, ‘dolandırıcılık’ ‘suç eşyasını satın alma ve kabul etme’ ve ‘uyuşturucu’ kaynaklı suçların bulunduğu aktarıldı.

“MALİ PROFİLİ HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI OLARAK ARTMAYA BAŞLADI”

Ahbap Derneği İdari ve Mali İşler Müdürü Emrah Gödeliner hakkında hazırlanan raporda ise şüphelinin mali profiliyle uyumsuz bir şekilde 2020 yılı ilk çeyreğinde hayatın olağan akışına aykırı olarak artmaya başladığı, bu artışın 2023 yılı ilk çeyreğine kadar da devam ettiği yazıldı.

Raporda, Gödeliner’in para transfer işlemlerinde artışın görüldüğü, aldığı para transferlerinin işlem açıklamalarında; 'Ahbap Derneği’ne borç olarak verilen', 'borç-Ahbap Derneği adına', 'Haluk Levent Ahbap Derneği’ne borç olarak', 'Haluk Levent Ahbap Derneği’ne emaneten', 'Ahbap yardım faaliyetinde kullan', '50.000,00 USD karşılığı Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere verilen borç', 'Ahbap Derneği staj ödemesi' gibi ifadelerin yer aldığı yazıldı.

Raporun değerlendirme kısmında, şüphelilerin mali profillerinin çok çok üzerinde para transferleri olduğu, şüpheliler arasında nedeni anlaşılamayan para transferleri bulunduğu yazıldı.

SAHTECİLİK, DOLANDIRICILIK, GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA, SUÇ ÖRGÜTÜ KURMA, MAL VARLIĞINA AKLAMA...

Daha önce 2023 yılında 38 bin TL gelir beyan ettiği ifade edilen Gödeliner’in adli sicil kaydında da birçok farklı suç bulunduğu dile getirildi. Gödeliner’in ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘banka ve kredi kurumlarını aracı kılarak dolandırıcılık’, ‘Vergi Usul Kanunu’na muhalefet’, ‘görevi kötüye kullanma’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘suçtan edilen mal varlığına aklama’ gibi suçlardan kaydı bulunuyor.

Kaynak: Haberler.com