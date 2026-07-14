Görüntü Türkiye'den! Kimseye aldırmadan yol kenarında cinsel ilişkiye girdiler

İstanbul’da Şile Otoyolu kenarındaki yeşil alanda uygunsuz davranışlarda bulunan kişiler, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

MAHALLE SAKİNLERİ DURUMA TEPKİLİ

Mahalle sakinleri, yaşanan duruma sert tepki gösterdi. Özellikle evlerin pencerelerinden ve balkonlarından rahatça görülebilen alanlarda bu tür olayların yaşanmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden vatandaşlar, çocuklarının güvenliği ve ahlaki gelişimi konusunda endişeli olduklarını dile getirdi.

"DENETİMLER ARTIRILSIN" ÇAĞRISI

Görüntülerin sosyal medyada ve çevre sakinleri arasında yayılmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Benzer manzaralarla bir daha karşılaşmak istemediklerini belirten bölge halkı, emniyet güçlerine ve yerel yönetimlere çağrıda bulundu. Vatandaşlar, bu tür açık ve yeşil alanlarda güvenlik önlemlerinin üst seviyeye çıkarılmasını ve mobil ekiplerce yapılan denetimlerin sıklaştırılmasını talep ediyor.

Kaynak: Haberler.com