Haberler

Görüntü Türkiye'den! Kimseye aldırmadan yol kenarında cinsel ilişkiye girdiler

Görüntü Türkiye'den! Kimseye aldırmadan yol kenarında cinsel ilişkiye girdiler Haber Videosunu İzle
Görüntü Türkiye'den! Kimseye aldırmadan yol kenarında cinsel ilişkiye girdiler
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul’da Şile Otoyolu kenarında yerleşim yerlerine yakın bir noktada kaydedilen uygunsuz görüntüler mahalle sakinlerini ayağa kaldırdı. O anları cep telefonuyla kaydeden vatandaşlar, "Evlerimizin dibinde bu rezilliği istemiyoruz" diyerek denetimlerin artırılmasını talep etti.

İstanbul’da Şile Otoyolu kenarındaki yeşil alanda uygunsuz davranışlarda bulunan kişiler, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

MAHALLE SAKİNLERİ DURUMA TEPKİLİ 

Mahalle sakinleri, yaşanan duruma sert tepki gösterdi. Özellikle evlerin pencerelerinden ve balkonlarından rahatça görülebilen alanlarda bu tür olayların yaşanmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden vatandaşlar, çocuklarının güvenliği ve ahlaki gelişimi konusunda endişeli olduklarını dile getirdi.

"DENETİMLER ARTIRILSIN" ÇAĞRISI 

Görüntülerin sosyal medyada ve çevre sakinleri arasında yayılmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Benzer manzaralarla bir daha karşılaşmak istemediklerini belirten bölge halkı, emniyet güçlerine ve yerel yönetimlere çağrıda bulundu. Vatandaşlar, bu tür açık ve yeşil alanlarda güvenlik önlemlerinin üst seviyeye çıkarılmasını ve mobil ekiplerce yapılan denetimlerin sıklaştırılmasını talep ediyor.

Kaynak: Haberler.com
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek

15-18 yaş arasına müebbet geliyor! İşte yeni düzenlemenin detayları
Ahbap Derneği soruşturmasında yeni operasyon! 17 kişi daha gözaltına alındı

Ahbap soruşturması derinleşiyor! Yeni operasyonda çok sayıda gözaltı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTeşkilat ı Mahsusa:

heykelin çocukları

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

eskiden böyle görüntüler yoktu yeni yeni ortaya çıktı kimin çocukları bir daha düşünün:)) Hem bakıyorum da bu tür içerikli haberleri merakla takip edip kaçırmıyorsunuz :))

yanıt4
yanıt4
Haber Yorumlarızırzop:

Mahalleli ayaga kalksa oooo, bence umurlarında olmamıştır

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Macaristan Başbakanı'na 'mango' hediyesi: Türkiye'nin hediyesiyle karşılaştırdı

Magyar'a 'mango' hediyesi: Türkiye'nin hediyesiyle karşılaştırdı
Gram altında kritik eşik! 4 bin TL ihtimali masada

Gram altında 4 bin TL senaryosu! İşte fiyatı belirleyecek gelişmeler
Çankaya Belediye Başkanı Güner adliyeye sevk edildi

Çankaya Belediye Başkanı Güner adliyeye sevk edildi
Ahbap soruşturmasında yeni operasyon! Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil de şüpheliler arasında

125 milyon liranın izi sürüldü, en yakınındaki isim de dosyaya girdi
Bunu yapan ev sahipleri yandı: Hapis cezası var

Bunu yapan ev sahipleri yandı: Hapis cezası var
Genç öğretmenin sınıfta yaptığı paylaşım tartışma yarattı

Genç öğretmenin sınıfta yaptığı paylaşım tartışma yarattı
9 yıl sonra kritik gün! Reza Zarrab'ın cezası bugün belli oluyor

Reza Zarrab için kader günü
Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayına damga vuran itiraf: Bir iş insanı maddi destek verdi

Canlı yayına damga vuran itiraf!