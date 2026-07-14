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Hava savunma sistemleri çaresiz kaldı, İran füzeleri Ürdün'deki üssü vurdu

Hava savunma sistemleri çaresiz kaldı, İran füzeleri Ürdün'deki üssü vurdu Haber Videosunu İzle
Hava savunma sistemleri çaresiz kaldı, İran füzeleri Ürdün'deki üssü vurdu
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İran devlet medyası, Ürdün'de bulunan Kral Faysal Hava Üssü'ne gerçekleştirilen balistik füze saldırısına ait görüntüleri yayınladı. Görüntülerde, bölgedeki hava savunma sistemlerinin en az dört füzeyi engellemekte başarısız olduğu ve füzelerin üste şiddetli patlamalara yol açtığı anlar yer aldı.

Orta Doğu'da bir kez daha tırmanan gerilimin ardından hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor.

İran devlet medyası, dün gece saatlerinde Ürdün sınırları içerisindeki stratejik askeri noktalardan biri olan Kral Faysal Hava Üssü'nün balistik füzelerle hedef alındığı anların görüntülerini paylaştı.

EN AZ DÖRT FÜZE DOĞRUDAN İSABET ETTİ

Görüntülerde, gece karanlığını füzelerin arkasından bıraktığı alev izlerinin aydınlattığı ve peş peşe isabet eden mühimmatların askeri üs bölgesinde çok şiddetli patlamalara neden olduğu net bir şekilde görüldü.

İran kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, fırlatılan balistik füzelerden en az dördü doğrudan Kral Faysal Hava Üssü'ndeki hedeflerini vurdu.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ YETERSİZ KALDI

Yayınlanan görüntülerde en dikkat çekici detay ise üssü ve çevresini korumakla görevli hava savunma sistemlerinin çaresizliği oldu. İran medyası, füzelerin hiçbir önleyici kalkana takılmadan doğrudan üssün göbeğine düştüğünü iddia etti.

ABD VE ÜRDÜN SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Bölgede konuşlu ABD güçleri tarafından da kullanılan Kral Faysal Hava Üssü'ne yönelik saldırının ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ya da Ürdün cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 

Umut Halavart
Umut Halavart
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