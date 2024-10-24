Bütün dünya TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınadı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında 5 kişi şehit oldu, 22 kişi ise yaralandı. Saldırı sonrası dünya genelinde birçok ülke ve uluslararası kuruluştan tepki açıklamaları yapıldı. Saldırı kınanarak Türkiye'ye destek mesajları iletildi. Teröre karşı ortak mücadele vurgusunda bulunuldu.

ABD, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısını kınamak için bir mesaj yayımladı. Mesajda "ABD olarak bugün meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi iletiyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız." ifadeleri yer aldı.

BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES'TEN KINAMA

BM Genel Sekreteri Guterres, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı. BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, saldırıya ilişkin detaylı bilgi edinmeye devam ettiklerini belirterek, "Genel Sekreter sivillere yönelik bu saldırıyı kınıyor." ifadesini kullanan Haq, Genel Sekreter'in hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ilettiğini aktardı. Haq, Genel Sekreter'in aynı zamanda yaralılara acil şifa dilediğini kaydetti.

NATO'DAN DESTEK

TUSAŞ'a terör saldırısı sonrası Türkiye'nin müttefiki NATO'da destek açıklaması yapıldı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'da düzenlenen terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "NATO, müttefikimiz Türkiye'nin yanındadır" dedi.

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen terör saldırısının ardından NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Türkiye'ye destek mesajı yayınladı. Rutte, "Ankara'dan gelen ölü ve yaralı haberleri endişe verici. Mesajımız net: NATO, müttefikimiz Türkiye'nin yanındadır. Terörizmin her türlüsünü şiddetle kınıyor ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

AVRUPA BİRLİĞİ: DERİN ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, Ankara Kahramankazan TUSAŞ'a yönelik saldırıya ilişkin, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı karşısında derin bir şok ve üzüntü duyuyoruz" dedi.

Ossowsk, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı karşısında derin bir şok ve üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine, tüm Türkiye'ye ve halkına en içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Avrupa Birliği, terörün her türlüsüne karşı yürütülen mücadelede Türkiye'nin yanındadır. Bu iğrenç şiddet eylemini ve bu tür eylemleri destekleyen ya da mümkün kılanları kesin bir dille kınıyoruz. Terörizmin toplumlarımızda yeri yoktur" ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN'DAN KINADI

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis saldırıyı kınayarak, "Ankara'daki terör saldırısını şiddetle kınıyorum, kurbanların ailelerine en içten taziyelerimi sunuyorum" açıklaması yaptı.

İRAN'DAN SALDIRIYA KINAMA

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısını kınadı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yaptığı yazılı açıklamada, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını şiddetle kınadıklarını belirterek, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, Türk halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerini iletti ve yaralılara acil şifalar diledi. Terörizmin her türlüsüne karşı olduklarını belirten Bekayi, İran'ın özellikle komşu ülkeler başta olmak üzere diğer ülkelerle bu insanlık dışı olguya karşı iş birliği yapmaya ve önlemeye hazır olduğunu vurguladı.

AZERBAYCAN'DAN KINAMA

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, TUSAŞ'a yapılar terör saldırısını kınadı. Açıklamada, "Kardeş Türkiye'de, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Şirketi'ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu hain saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Azerbaycan her zaman kardeş Türkiye'nin yanındadır" ifadeleri kullanıldı.

MACRON: TÜRK HALKIYLA DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, TUSAŞ'ın yerleşkesine yönelik terör saldırısına ilişkin X hesabından Fransızca ve Türkçe açıklama yaptı.

Terör saldırısını en güçlü şekilde kınadıklarını belirten Macron, "Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarının acısını paylaşıyor, kendilerine taziyelerimizi sunuyoruz. Teröre karşı Türkiye ve Türk halkıyla dayanışma içindeyiz." ifadelerini kullandı.

VENEZUELA'DAN KINAMA MESAJI

Venezuela, Meksika, Kolombiya ve Küba, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısını kınayarak, başsağlığı diledi.

Venezuela hükümeti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada terör saldırısını şiddetle kınadı. " Venezuela, kardeş Türkiye halkının huzurunu bozmak amacıyla gerçekleştirilen bu saldırının cezasız kalmaması için Türk hükümetine desteğini teyit ediyor." ifadesine yer verildi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilenen açıklamada, "Venezuela hükümeti, terörizmi ve sivil halk arasında korku ve endişe yaratmayı amaçlayan her türlü şiddet eylemini kararlılıkla reddettiğini bir kez daha vurguluyor." denildi.

MEKSİKA'DAN KINAMA MESAJI

Meksika Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada da TUSAŞ'a yapılan terör saldırısının kınandığı bildirildi.

Meksika'nın, uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden her türlü şiddet eylemini kınadığı vurgulanan açıklamada, "TUSAŞ'ta meydana gelen saldırıda hayatını kaybedenler için Türkiye halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunar, yaralılara ise acil şifalar dileriz." ifadesine yer verildi.

KOLOMBİYA'DAN KINAMA MESAJI

Kolombiya Dışişleri Bakanlığının X platformundan yapılan açıklamada, TUSAŞ'a düzenlenen "alçakça" saldırı şiddetle kınandı. Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.

KÜBA'DAN KINAMA MESAJI

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, sosyal medya platformu X'teki paylaşımında, "Küba, Ankara'daki terör saldırısını şiddetle kınıyor ve Türkiye halkıyla dayanışma içindedir. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dilerim." ifadesini kullandı.