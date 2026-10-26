Siirt'te petrol sahasında yangın

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Siirt'in Kurtalan ilçesinde TPAO'ya ait petrol sahasında yangın çıktı. Söndürme çalışmalarına TOMA'nın da katıldığı yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kurtalan ilçesi Kaynaklı köyünde TPAO’ya ait Mağrip kampında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen 2 kişi ilk müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. İtfaiyecilerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesine ilişkin inceleme başlatıldı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kurtalan Kaymakamı Salih Başara, yangının çıktığı bölgede inceleme yapıp, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yangının kontrol altına alındığını belirten Başara, olası risklerin ortadan kaldırılması ve güvenliğin sağlanması amacıyla bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Kaymakam Başara, yangına ilk andan itibaren özveriyle müdahale eden ekiplere de teşekkür etti.

Kaynak: İHA-DHA

Kaynak: Haberler.com