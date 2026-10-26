Siirt'te petrol sahasında yangın

Siirt'te petrol sahasında yangınGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt'in Kurtalan ilçesinde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mağrip kampında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında 2 kişi dumandan etkilendi.
- Siirt'in Kurtalan ilçesi Kaynaklı köyünde TPAO'ya ait Mağrip kampında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastanede tedaviye alındı.
- İtfaiye ve TOMA'nın müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
- Bölgede olası risklere karşı soğutma çalışmaları sürüyor.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde TPAO'ya ait petrol sahasında yangın çıktı. Söndürme çalışmalarına TOMA'nın da katıldığı yangında 2 kişi dumandan etkilendi.
2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Kurtalan ilçesi Kaynaklı köyünde TPAO’ya ait Mağrip kampında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen 2 kişi ilk müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. İtfaiyecilerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesine ilişkin inceleme başlatıldı.
SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Kurtalan Kaymakamı Salih Başara, yangının çıktığı bölgede inceleme yapıp, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yangının kontrol altına alındığını belirten Başara, olası risklerin ortadan kaldırılması ve güvenliğin sağlanması amacıyla bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Kaymakam Başara, yangına ilk andan itibaren özveriyle müdahale eden ekiplere de teşekkür etti.