Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Siirt'te petrol sahasında yangın

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt'te petrol sahasında yangın Haber Videosunu İzle
Siirt'te petrol sahasında yangın
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mağrip kampında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

  • Siirt'in Kurtalan ilçesi Kaynaklı köyünde TPAO'ya ait Mağrip kampında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastanede tedaviye alındı.
  • İtfaiye ve TOMA'nın müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
  • Bölgede olası risklere karşı soğutma çalışmaları sürüyor.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde TPAO'ya ait petrol sahasında yangın çıktı. Söndürme çalışmalarına TOMA'nın da katıldığı yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kurtalan ilçesi Kaynaklı köyünde TPAO’ya ait Mağrip kampında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen 2 kişi ilk müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. İtfaiyecilerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesine ilişkin inceleme başlatıldı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kurtalan Kaymakamı Salih Başara, yangının çıktığı bölgede inceleme yapıp, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yangının kontrol altına alındığını belirten Başara, olası risklerin ortadan kaldırılması ve güvenliğin sağlanması amacıyla bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Kaymakam Başara, yangına ilk andan itibaren özveriyle müdahale eden ekiplere de teşekkür etti.

Kaynak: İHA-DHA

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 77 sitede yayınlandı.
Bu akşam maça gidecek Fenerbahçeli taraftarlar büyük bir sürprizle karşı karşıya

Bu akşam maça gidecekler büyük bir sürprizle karşı karşıya
Abdülkerim Bardakcı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay paylaşım

Derbiye saatler kala Abdülkerim'den olay paylaşım! Tepkiler çığ gibi
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıgökhan şahin:

çalınanı tolere edip bypass etmek içindir.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan ve İran Tahran'da bir araya geldi! Türkiye'yi MİT Başkanı Kalın temsil ediyor

4 ülke Tahran'da aynı masada! Türkiye'yi Kalın temsil ediyor
Eftelya Tekçi, sevgilisiyle yaşadığı tartışmanın ardından darp raporunu paylaştı

“Ankara’nın denizi yok mu?” sorusuyla gündem olmuştu: Bu kez konu darp
ABD'de 'korku evi' davası! Taşıyıcı annelikle doğan 14 çocuğa istismar suçlaması

Taşıyıcı anneyle 14 çocuk edindiler! Malikanede dehşet iddiası
Filistinli esirlere yemek kısıtlamasını övüp oy istedi

Böyle seçim vaadi görülmedi! İnsanlık dışı uygulamayla övündü
Kahramanmaraş'ta Said Bey Sitesi davasında 8 sanığa hapis cezası verildi

44 kişi can vermişti! Mahkemeden karar çıktı
2 maç İstanbul’da trafiği kilitledi! Yoğunluk yüzde 72’ye ulaştı

Futbolseverlerin derbiye yetişme telaşı bu görüntüyü ortaya çıkardı!
Fatih Erbakan'dan 'fon' mesajı! Bakanlı-vekilli çağrı

Erbakan'dan "fon" çıkışı! Bakanlı-vekilli çağrı