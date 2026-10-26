MGM, yarın kuvvetli yağış beklenen 10 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yarın beklenen kuvvetli yağış nedeniyle İstanbul'un da aralarında bulunduğu 10 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

MGM'nin yayımladığı meteorolojik uyarı haritasına göre, Muğla için turuncu, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova için sarı kodlu uyarı verildi.

Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA