Çubuklu kadın girişimci, 40'ı aşkın kadınla yöresel lezzetleri üretiyor

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde "1 kilogram kıyma ve 5 kilogram un"la mantı üretmeye başlayan 4 çocuk annesi Hülya Elma, bugün 40'ın üzerinde kadın çalışanıyla yöresel lezzetleri sofralara taşıyor.

Çubuk'a 33 yıl önce gelin gelen Elma, 4 çocuğunu büyüttükten sonra iş hayatına atılmaya karar verdi.

Daha önce uzun ömürlü saklama kaplarının satışını yapan ancak dolandırılması sonucu ailesinin birikimlerini kaybeden Elma, yaşadığı maddi sıkıntılara rağmen sıfırdan başladı.

Elma, mutfak masrafı için ayırdığı parayla "1 kilogram kıyma ve 5 kilogram un" alarak annesiyle evde mantı üretti. Elde ettiği kazançla yeniden malzeme alan Elma, birkaç ay içinde üretimini artırdı.

Kadın girişimci Elma, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ev şartlarının yetersiz kalması üzerine ailesinin desteğiyle çalışma alanını genişlettiğini, önce hamur yoğurma, ardından hamur açma makinesi alarak üretimini artırdığını söyledi.

Çevresindeki talebin artmasıyla Ankara'daki çeşitli işletmelere mantı vermeye başladığını anlatan Elma, zamanla kendi iş yerini açtığını belirtti.

Elma, mantının ardından üretime yaprak sarma, kurabiye, börek, baklava ve farklı yöresel yemekleri de eklediğini ifade etti.

"Çubuk'un gastronomi kültürünü tanıtıyoruz"

İlçenin düğün ve davet sofralarında önemli yer tutan "homaça" yemeğini müşterilerden gelen talepler üzerine hazırlamaya başladığını kaydeden Elma, özellikle Ankara dışından gelen ziyaretçilerin bu yemeğe ilgi gösterdiğini söyledi.

Elma, dana eti ve tuzla hazırlanan homaçanın, tereyağında kızartılan etlerin uzun süre pişirilmesiyle hazırlandığını anlatarak "Geleneksel olarak odun ateşinde pişirilen yemek, yaklaşık 7-8 saatlik hazırlık sürecinin ardından servis ediliyor." dedi.

Homaçaya ilginin artmasının ardından belediyeyle işbirliği içinde yemeğin coğrafi işaret tescilinin alındığını aktaran Elma, ilçenin gastronomi kültürünün tanıtılmasına katkı sağlamayı hedeflediğine işaret etti.

Elma, homaçanın yanında Çubuk usulü tandır gibi geleneksel tarifleri korumaya özen gösterdiklerini kaydetti.

"Farklı illere ve yurt dışına da ürün gönderiyoruz"

İşletmenin müşteri kitlesinin, Ankara'nın farklı ilçelerinin yanı sıra Türkiye'nin çeşitli illerine ile yurt dışına uzandığını belirten Elma, "Özellikle memleketlerinden uzakta yaşayan Türk aileler, çocukluklarında tattıkları yöresel lezzetlere ilgi gösteriyor. Almanya ve Fransa başta olmak üzere Türklerin yoğun yaşadığı ülkelerden sipariş alıyoruz. Erişte ve tarhana gibi ürünleri kargoyla gönderiyoruz, homaça gibi yemekleri de uygun taşıma koşullarında hazırlayarak müşterilerimize ulaştırıyoruz." diye konuştu.

Elma, işletmesinde 40'ın üzerinde kadınla birlikte çalıştığını belirterek üretim sürecinde ailesinin yanı sıra annesi ve kayınvalidesinin de kendisine destek olduğunu dile getirdi.

Kadınların ekonomik hayatta daha fazla yer almasının önemine işaret eden Elma, kendi deneyiminin üretmek isteyen kadınlara örnek olmasını istediğini söyledi.

Az miktarda malzemeyle başladığı işini büyütürken kazancını yeniden üretime yatırdığını, imkanları ölçüsünde ekipman ve iş yeri yatırımları yaptığını anlatan Elma, "Geleneksel lezzetlerin gelecek nesillere aktarılmasını önemsiyoruz. Çubuk'un gastronomi değerlerini tanıtarak hem ilçeye hem de kadın istihdamına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA