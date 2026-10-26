Derbide ortalık karıştı! Osimhen'in hareketine kırmızı kart tepkisi

Derbide ortalık karıştı! Osimhen'in hareketine kırmızı kart tepkisiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk yarısının son anlarında Victor Osimhen'in Archie Brown'un bileğine bastığı pozisyon tartışmalara neden oldu. Hakemin kart göstermeden oyunu devam ettirmesinin ardından Fenerbahçeli taraftarlar, Osimhen'in kırmızı kart görmesi gerektiğini savundu.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan dev derbinin ilk yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen ile Fenerbahçeli Archie Brown arasında yaşanan mücadele, karşılaşmanın en çok konuşulan anlarından biri oldu.
OSIMHEN, BROWN'UN BİLEĞİNE BASTI
İlk yarının bitimine kısa süre kala yaşanan pozisyonda Osimhen'in ayağı, Fenerbahçeli Archie Brown'un bileğine geldi. Pozisyonun ardından hakem tarafından Osimhen'e herhangi bir kart gösterilmedi.
FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN KIRMIZI KART TEPKİSİ
Pozisyonun görüntülerini değerlendiren Fenerbahçeli taraftarlar, Osimhen'in hareketinin kırmızı kart gerektirdiğini savundu. Hakemin kart göstermemesine tepki gösteren taraftarlar, pozisyonun daha ağır bir yaptırımla cezalandırılması gerektiğini dile getirdi. Pozisyonun kırmızı kart gerektirip gerektirmediğine ilişkin resmî bir hakem değerlendirmesi ise henüz bulunmuyor.