Derbide ortalık karıştı! Osimhen'in hareketine kırmızı kart tepkisi

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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan dev derbinin ilk yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen ile Fenerbahçeli Archie Brown arasında yaşanan mücadele, karşılaşmanın en çok konuşulan anlarından biri oldu.

OSIMHEN, BROWN'UN BİLEĞİNE BASTI

İlk yarının bitimine kısa süre kala yaşanan pozisyonda Osimhen'in ayağı, Fenerbahçeli Archie Brown'un bileğine geldi. Pozisyonun ardından hakem tarafından Osimhen'e herhangi bir kart gösterilmedi.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN KIRMIZI KART TEPKİSİ

Pozisyonun görüntülerini değerlendiren Fenerbahçeli taraftarlar, Osimhen'in hareketinin kırmızı kart gerektirdiğini savundu. Hakemin kart göstermemesine tepki gösteren taraftarlar, pozisyonun daha ağır bir yaptırımla cezalandırılması gerektiğini dile getirdi. Pozisyonun kırmızı kart gerektirip gerektirmediğine ilişkin resmî bir hakem değerlendirmesi ise henüz bulunmuyor.

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Kaynak: Haberler.com