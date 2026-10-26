Bu akşam maça gidecek Fenerbahçeli taraftarlar büyük bir sürprizle karşı karşıya

Bu akşam maça gidecek Fenerbahçeli taraftarlar büyük bir sürprizle karşı karşıyaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray deplasmanına gidecek Fenerbahçe taraftarlarına yağmurluk ve bere dağıtılacak.
Trendyol Süper Lig’in 9. haftasındaki dev derbide Galatasaray’a konuk olacak Fenerbahçe'de yönetim, zorlu deplasman öncesi sarı-lacivertli taraftarlar için anlamlı bir hazırlık yaptı.
BERE VE YAĞMURLUK HEDİYE EDİLECEK
A Spor’un haberine göre; RAMS Park'taki misafir takım tribününde yerini alacak olan Fenerbahçe taraftarlarına kulüp tarafından bere ve yağmurluk hediye edilecek.
AYLAR ÖNCESİNDE DE YAPILMIŞTI
Sarı-lacivertli kulüp benzer bir uygulamayı geçtiğimiz Ocak ayında da hayata geçirmişti. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Süper Kupa finalinde taraftarlarına bere ve yağmurluk temin eden Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü. Yönetimin bu adımı, taraftarlar arasında unutulmaz kupa zaferini de yeniden hatırlattı.