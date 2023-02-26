Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Ahbap'a çadır satmalarının sebebini canlı yayında anlattı: Finansal süreklilik için yapıyoruz

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü gününde Kızılay'ın, şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ne 46 milyon lira karşılığında çadır sattığı öne sürülürken, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, canlı yayında iddialarla ilgili konuştu. Ahbap'a 2 bin 50 çadırı maliyet fiyatıyla sattıklarını söyleyen Kınık, "Bu rutin bir işlem. Finansal süreklilik için kurumlara maliyetine satış yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, binlerce insanımızı hayattan kopardı. 11 ili vuran depremlerde çok sayıda bina yerle bir oldu.

"46 MİLYON LİRA KARŞILIĞINDA ÇADIR SATILDI"

Çadır konusunda eleştirilerin hedefi olan Türk Kızılay, dikkat çeken bir iddiayla gündeme geldi. Depremlerin 3'üncü gününde Kızılay'ın, şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ne 46 milyon lira karşılığında çadır sattığı öne sürüldü.

KIZILAY BAŞKANI KINIK'TAN CANLI YAYINDA AÇIKLAMA

Konunun basına yansımasının ardından gözler Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'a çevrildi. Kınık, iddialarla ilgili CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

"FİNANSAL SÜREKLİLİK İÇİN MALİYETİNE SATIŞ YAPIYORUZ"

Kızılay'ın çadır satmasının rutin bir işlem olduğunu söyleyen Kınık, "2 bin 50 çadırımız Ahbap'a maliyet fiyatıyla teslim edildi, onlar da AFAD'ın gösterdiği yerlere sevk etti. Bu alınan maliyet bedelleri yine vatandaşın hizmetinde kullanılıyor. Bu rutin bir işlem. Finansal süreklilik için kurumlara maliyetine satış yapıyoruz. Uluslararası afetlere destek verebilecek hem BM'ye hem de Türkiye'deki Sağlık Bakanlığı'mıza, Milli Savunma Bakanlığı'na bu çadırları üretip satıyoruz ki finansal sürdürülebilirliği ve kapasitenin korunabilirliği mümkün olsun." ifadelerini kullandı.

"BU ÇADIRLAR YİNE VATANDAŞLARIMIZA GİTTİ"

Kınık, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Birinci sorumluluk AFAD'ımızda olmak üzere bütün dünyanın çadır stokunu seferber etmek için çalışıyoruz. Çok hızlı bu sürecin çözülmesi için bağlantılar yapıyoruz. AHBAP bir bağış almış ve bunu bir bedel üzerinden verecek. Biz daha düşük maliyetle sahaya seferber ettik. Bu çadırlar yine vatandaşlarımıza gitti. Burada herhangi bir kötü niyet aramaya gerek yok. Ahbap bunu talep etmese biz yine çadırı AFAD'a teslim edecektik."

"KIZILAY'IN BİR İŞTİRAKİ"

Konuyla ilgili Twitter hesabından da açıklama yapan Kerem Kınık, şu ifadeleri kullanmıştı: "Kızılay Çadır & Tekstil A.Ş, Türkiye Kızılay Cemiyetinin bir iştirakidir ve 12 ay kesintisiz üretim yapan dünyanın sayılı afet çadırı üreticilerinden biridir. -Öncelikle Kızılayın TAMP çerçevesinde belirlenen asgari çadır stok seviyesini garanti eder" ifadelerini kullandı. Kınık açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Ayrıca -Barınma hizmet kümesi sorumlusu olan AFAD'ın kendisinden tedarik etmek için sipariş verdiği sayıda çadırı istenilen zamanda imal eder. -Sağlık Bakanlığı, MSB gibi kamu kuruluşlarının ve Birleşmiş Milletler ve diğer Uluslararası kuruluşların taleplerini üretir.

"2050 ÇADIR AFAD'IN GÖSTERDİĞİ YERE SEVK EDİLDİ"

Satışlardan elde ettiği gelirleri Kızılay'a aktarır, Kızılay da Afetler için gerekli olan Çadır ve sair insani yardım malzemelerini ürettirerek depolar ve ihtiyaç anında vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtır. Ahbap Derneği de Kızılay'ın yurt dışı bir kuruluş için ürettiği logosuz 2050 çadırı afetin ilk günlerinde Kızılay Çadır & Tekstil A.Ş'den maliyetine tedarik ederek AFAD'ın gösterdiği yere sevk edip depremzedelerin hizmetine sunmuştur.

"AHBAP VE KIZILAY'IN İŞBİRLİĞİ AHLAKİDİR"

Kızılay Çadır&Tekstil AŞ'de Ahbap derneğinden aldığı kaynağı çadır hammadde tedariği için ayırmış ve üretilecek çadırları da Kızılay aracılığı ile ücretsiz olarak depremzedelerin istifadesi için planlamıştır. Kızılay Çadır&Tekstil AŞ gerek günlük~1000 çadır imali gerekse ithalat ve yurtiçi fason imalat ile AFAD'a barınma desteği vermeye devam etmektedir. Ahbap ve Kızılay'ın işbirliği ahlakidir, akılcıdır, yasaldır. Aksini iddia eden ise ya meseleyi anlamamış ya da kötü niyetlidir.

"KIZILAY, AFAD İÇİN ÇADIR İMALATINA KESİNTİSİZ DEVAM ETMEKTEDİR"

Şimdiye kadar afet bölgesinde AFAD 337.727 çadır kurmuş ve ilave 100.000 çadırı da kurmaya devam etmektedir. Kızılay öz kapasitesini (54.070) Afad'a teslim etmiş ve tesislerinde Afad için imalata kesintisiz devam etmektedir Çadır kentlerde 1.350.908 vatandaşımız barınmaktadır."

"YAPTIĞIMIZ HER İŞLEM KANUNİ VE DOĞRU"

Haluk Levent ise, Twitter hesabından Ahbap'ın yaptığı açıklamayı alıntılayarak, şunları söylemişti: ""Biz o akşam herkes can derdinde soğuktan donarken 'bu çadırları satın almalı mıyız ya da almamalı mıyız?' lüksüne sahip değildik olamazdık da. Ve satın alıp bölgeye gönderdik. Yaptığımız her işlem kanuni ve doğru. Sonra öğrendik. Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş. Kızılay'ın alt iştiraki olan tüzel kişilikmiş. Kızılay da bu şirketten çadırları faturalı satın alıyorlarmış Ahbap da aynı yöntemle toplanan bağışlarla bu şirketten satın alma gerçekleştirmiştir. Zaten sitelerinde açıklama bulunuyor. Ve Kızılay yetkilileri bana 'bu toplanan paralarla ham madde ve kumaş satın alınıp tekrar Çadır üretilip vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılıyor' dediler."

"EN ERKEN 1 HAFTA İÇİNDE YETİŞTİRECEKLERDİ"

Ahbap'ın açıklamasında ise şu ifadeler yer aldı: "6 Şubat 2023 günü ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli ve toplam on ili etkileyen deprem nedeniyle depremden zarar gören vatandaşlarımızın çadır ihtiyacını karşılayabilmek için tüm ülke seferber olmuş, Derneğimiz de tüm ülke çapında çadır üreten firmalar ile temasa geçmiştir. Ancak; depremin 10 ili etkilemesi ve yıkımın olağanüstü düzeyde olması nedeniyle ülkemizdeki tüm çadır üreticilerinin mevcut stokları vatandaşlarımızın mağduriyetlerini karşılayamamıştır. O tarihte iletişime geçtiğimiz firmalarda hemen o sabah deprem bölgesine gönderebileceğimiz çadırlar yoktu. En erken 1 hafta içinde yetiştireceklerdi.

SÖZLEŞMEYİ HEMEN YAPTIK"

Arkadaşlarımız, Kızılay'ın iştirakinde olan Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş ile görüşme gerçekleştirdiler. Ellerinde 2050 adet olduğunu öğrendiğimiz çadırların sözleşmesini hemen yaptık ve ertesi sabah 2050 tane çadırı deprem bölgesine gönderdik. Çadırlar 2 bölgeden gelecekti. Erzincan'dan 1232 adet (8 tır) çadır öncelikle en yakın şehirler olan Adıyaman ve Kahramanmaraş'a; Ankara'dan da 918 adet (8 tır) çadır Hatay'a gönderilmek üzere 10 Şubat'ta yüklendi ve aynı gece dağıtıldı."