CHP'nin 5 şehirde belediye başkan adayı belli oldu! İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş, Bolu'da Tanju Özcan aday

CHP Parti Meclisi, yaklaşan yerel seçimlerde belediye başkan adaylarını belirlemek üzere toplandı. CHP'nin 5 şehirde belediye başkan adayı belli oldu. Buna göre İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş, Bursa'da Mustafa Bozbey, Balıkesir'de Ahmet Akın oldu. Öte yandan CHP'den ihraç edilip daha sonra da affedilerek partiye dönen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şehrinden yeniden aday gösterildi.

CHP Parti Meclisi, 2024'te yapılacak yerel seçimler için belediye başkan adaylarını belirlemeye başladı. Şu an için 5 şehirde belediye başkan adayını belirleyen CHP, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş, Bursa'da Mustafa Bozbey, Balıkesir'de Ahmet Akın ve Bolu'da ise Tanju Özcan'ı aday gösterdi.

CHP Parti Meclisi (CHP PM), 17.50 sularında toplandı. Kamuoyunda uzun süredir merak konusu olan belediye başkan adaylarının belirleneceği toplantıda 5 isim belirlendi.

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mustafa Bozbey

5 ŞEHİRDE ADAYLAR BELLİ OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu'nu belirleyen CHP, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayını Mansur Yavaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayını Mustafa Bozbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ahmet Akın ve Bolu Belediye Başkanı adayını ise Tanju Özcan olarak açıkladı.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş

AFFEDİLEREK PARTİYE DÖNEN ÖZCAN YENİDEN ADAY GÖSTERİLDİ

Bir önceki CHP yönetimine karşı değişim çağrısı yapan ve ilk önce partiden ihraç edilip sonra da affedilerek partiye dönen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şehrinden yeniden aday gösterildi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan

235 BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BELLİ OLACAK

Öte yandan CHP, toplam 235 yerde belediye başkan adaylarını bugün toplanan PM sonrasında kamuoyuna açıklamaya hazırlanıyor.