Çin'in Şanşi eyaletinde apartman yangınında 5 kişi öldü, 33 kişi yaralandı

Çin'in Şanşi eyaletinde apartman yangınında 5 kişi öldü, 33 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çin'in kuzeyindeki Şanşi eyaletinin idari merkezi Tayyüen'in Yingzı merkez ilçesinde bir apartmanda akşam saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı; olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Çin'in kuzeyindeki Şanşi eyaletinde bir apartmanda çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti.
Xinhua'nın haberine göre, eyaletin idari merkezi Tayyüen şehrinin Yingzı merkez ilçesindeki bir apartmanda akşam saatlerinde yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 5 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi yaralandı.
Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA