Kocaeli Darıca'da 4 katlı binanın üst katındaki yangını itfaiye kontrol altına aldı

Kocaeli Darıca'da 4 katlı binanın üst katındaki yangını itfaiye kontrol altına aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 4 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında binada kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, o anlar çevredeki vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 4 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Alevler, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yangın, Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına aldı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, yangın sırasında binada kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.