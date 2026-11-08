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Kocaeli Darıca'da 4 katlı binanın üst katındaki yangını itfaiye kontrol altına aldı

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Kocaeli Darıca'da 4 katlı binanın üst katındaki yangını itfaiye kontrol altına aldı Haber Videosunu İzle
Kocaeli Darıca'da 4 katlı binanın üst katındaki yangını itfaiye kontrol altına aldı
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 4 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında binada kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, o anlar çevredeki vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 4 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Alevler, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına aldı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, yangın sırasında binada kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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