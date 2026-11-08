''Zemin nasıldı?'' sorusuna Torreira'dan bomba yanıt

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 mağlup eden Galatasaray'da, RAMS Park'ın bozulan zemini bir kez daha tartışma konusu oldu.

TORREIRA'DAN TERS KÖŞE

Milli maç arasında yenilenmesine karşın kısa sürede tekrar yıpranan ve mücadele esnasında bozulmalarıyla göze çarpan saha şartları gündemdeki yerini korurken, sarı-kırmızılı futbolcu Lucas Torreira'dan ters köşe bir değerlendirme geldi.

''İYİYDİ''

Müsabakanın ardından basın mensuplarının "Zemin nasıldı?" sorusunu yanıtlayan orta saha oyuncusu Lucas Torreira, elverişsiz görünen zemin için sahanın ''İyiydi'' yorumunu yaptı.

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