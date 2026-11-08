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''Zemin nasıldı?'' sorusuna Torreira'dan bomba yanıt

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''Zemin nasıldı?'' sorusuna Torreira'dan bomba yanıt Haber Videosunu İzle
''Zemin nasıldı?'' sorusuna Torreira'dan bomba yanıt
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Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 yenen Galatasaray'da, kısa süre önce yenilenmesine rağmen bozulan RAMS Park zemini tartışma konusu oldu ancak sarı-kırmızılı oyuncu Lucas Torreira, maç sonrası zemini ''İyiydi'' şeklinde değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 mağlup eden Galatasaray'da, RAMS Park'ın bozulan zemini bir kez daha tartışma konusu oldu.

TORREIRA'DAN TERS KÖŞE

Milli maç arasında yenilenmesine karşın kısa sürede tekrar yıpranan ve mücadele esnasında bozulmalarıyla göze çarpan saha şartları gündemdeki yerini korurken, sarı-kırmızılı futbolcu Lucas Torreira'dan ters köşe bir değerlendirme geldi. 

''İYİYDİ''

Müsabakanın ardından basın mensuplarının "Zemin nasıldı?" sorusunu yanıtlayan orta saha oyuncusu Lucas Torreira, elverişsiz görünen zemin için sahanın ''İyiydi'' yorumunu yaptı.

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