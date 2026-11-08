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Osimhen'in geri dönüş tarihi belli oldu

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Osimhen'in geri dönüş tarihi belli oldu
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Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sol dizinden başarılı bir operasyon geçirdi. 3-4 hafta sahalardan uzak kalması beklenen golcü futbolcunun Beşiktaş derbisinde forma giymesi hedefleniyor.

  • Galatasaray'ın Stuttgart ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında sol dizinden sakatlanan Victor Osimhen başarılı bir operasyon geçirdi.
  • Osimhen'in dizindeki serbest fragman ameliyatla temizlendi ve cerrahi sırasında olumsuz ekstra bir bulguya rastlanmadı.
  • 27 yaşındaki Nijeryalı santrforun sahalardan yaklaşık 3-4 hafta uzak kalması bekleniyor ve 30 Kasım'daki Beşiktaş derbisinde takımdaki yerini alması hedefleniyor.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Stuttgart müsabakasında sol dizinden sakatlık yaşayan Victor Osimhen başarılı bir operasyon geçirdi.

3-4 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

27 yaşındaki Nijeryalı santrforun dizinde oluşan serbest fragman ameliyatla temizlenirken, cerrahi müdahale esnasında yapılan kontrollerde olumsuz bir ekstra bulguya rastlanmadı. Sarı-kırmızılı kulübün sağlık ekibi, yıldız golcünün sahalardan yaklaşık 3 ila 4 hafta uzak kalmasının beklendiğini aktardı. 

GERİ DÖNÜŞÜ BEŞİKTAŞ MAÇINDA 

Tedavi ve rehabilitasyon sürecine vakit kaybetmeden başlanan Osimhen'in, 30 Kasım'da Beşiktaş ile oynanacak derbi mücadelesinde takımdaki yerini alması hedefleniyor.

''6 AYA KADAR UZAYABİLİR''

Sakatlık sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ortopedi, Travmatoloji ve Spor Yaralanmaları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Erbil, "Böyle bir durumda bir oyuncu, en iyi senaryoda 3 hafta sonra sahalara dönebilir. İkinci ihtimalde de kronik ödem varsa 6 aya kadar uzayabilir. Osimhen'de büyük bir fragman olmaması ve sahada oynamaya devam edebilmiş olması olumlu bir haber." ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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