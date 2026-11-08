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Trump'a Beyaz Saray'da zor soru: Duyar duymaz arkasını dönüp uzaklaştı

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Trump'a Beyaz Saray'da zor soru: Duyar duymaz arkasını dönüp uzaklaştı Haber Videosunu İzle
Trump'a Beyaz Saray'da zor soru: Duyar duymaz arkasını dönüp uzaklaştı
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ABD'de Kongre ara seçimlerinin ardından Başkan Donald Trump, Beyaz Saray bahçesinde gazetecilerin sorularını yanıtlarken beklemediği bir soruyla karşılaştı. Bir muhabirin kendisine "Kaybeden olmak nasıl hissettiriyor?" diye seslenmesi üzerine Trump, soruya yanıt vermeden arkasını dönerek bölgeden uzaklaştı. O anlar kameraya yansıdı.

ABD'de Kongre ara seçimlerinin sonuçları gündemdeki yerini korurken Başkan Donald Trump'a yöneltilen bir soru dikkat çekti.

MUHABİRİN SORUSUNU YANITSIZ BIRAKTI

Beyaz Saray bahçesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump’a bir muhabir "Kaybeden olmak nasıl hissettiriyor?" diye seslendi. Bu sırada gazetecilere arkasını dönen Trump ise soruyu duymazlıktan geldi ve yanıt vermeden yürümeye devam ederek bölgeden uzaklaştı. O anlar kameraya yansıdı.

DEMOKRATLAR KONGRE'NİN İKİ KANADINDA DA ÇOĞUNLUĞU ELE GEÇİRDİ

ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen Kongre ara seçimleri, Başkan Trump'ın Cumhuriyetçi Partisi için ağır bir yenilgiyle sonuçlandı. Demokratlar, hem 100 sandalyeli Senatoda hem de 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinde çoğunluğu kazanarak Kongre'nin kontrolünü Cumhuriyetçilerden aldı.

SENATODA 7 SANDALYE CUMHURİYETÇİLERDEN DEMOKRATLARA GEÇTİ

Seçim sonuçlarına göre Demokratlar, Cumhuriyetçilerin elinde bulunan 7 Senato sandalyesini kazanmayı başardı. Demokratların Senatodaki sandalye sayısı en az 54'e yükselirken Cumhuriyetçiler 44 sandalyede kaldı. İki eyalette ise oy sayımı devam ediyor.

TEMSİLCİLER MECLİSİNDE DE KAYIP BÜYÜK 

Temsilciler Meclisinde de Demokratlar 218 sandalyelik çoğunluk barajını aşarak kontrolü ele geçirdi. Cumhuriyetçilerin elindeki 40'tan fazla seçim bölgesini kazanan Demokratların yeni dönemde yaklaşık 256 sandalyeye ulaşması bekleniyor. Bazı bölgelerde ise sonuçlar henüz kesinleşmedi.

Seçim sonuçlarıyla birlikte Trump, görev süresinin kalan iki yılında Kongre'nin her iki kanadında da Demokratların çoğunlukta olduğu bir siyasi tabloyla karşı karşıya kalacak.

Kaynak: Haberler.com
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