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Aydın'da mantar yiyen 3 kişiden 2'si yoğun bakıma kaldırıldı

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Aydın'da mantar yiyen 3 kişiden 2'si yoğun bakıma kaldırıldı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğadan toplanan mantarları tükettikten sonra fenalaşan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. İkisi yoğun bakımda tedaviye alınırken, ilk müdahalesi sonrası sevk edilen bir kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğadan toplanan mantarları tükettikten sonra fenalaşan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

MANTAR YEDİKTEN SONRA FENALAŞTILAR

Alınan bilgiye göre, ilçedeki evinde mantar yedikten sonra fenalaşan F.T. (58), yakınları tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hayati tehlikesi bulunduğu tespit edilen F.T, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Aksu Mahallesi kırsalından topladığı mantarları tüketen M.C.Y. (39) de mide bulantısı ve kusma şikayetiyle aynı hastaneye başvurdu.

DURUMLARI AĞIR

Durumu ağır olan M.C.Y, yoğun bakıma kaldırıldı. İlçede mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran A.S. isimli bir kadın ise ilk müdahalesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi'ne sevk edildi.

A.S'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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