Bursa ve çevre illerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri düzenlendi

Bursa, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Çanakkale, Yalova ile Balıkesir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları düzenlendi.

Tarihi Heykel Meydanı'nda bir araya gelen Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, kurum ve kuruluş müdürleriyle vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar ellerinde bayraklarla yürüyüş gerçekleştirdi.

Buradaki programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabı canlı verildi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden program, Bursa Mehteran Takımı gösterisi, "30 Kuş" şiiri, 15 Temmuz temalı belgesel gösterimi ve Uğur Işılak konseriyle sürdü.

Törende konuşan Bursa Valisi Erol Ayyıldız, 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü tarafından milletin iradesine, demokrasiye ve devletin bekasına kastedildiğini söyledi.

Hain silahlı darbe girişiminin milletin direnişiyle bertaraf edildiğini belirten Ayyıldız, "Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde bir aradayız." dedi.

Ayyıldız, 15 Temmuz gecesi FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin aziz milletin sarsılmaz iradesi, cesareti ve vatan sevgisiyle, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliği sayesinde bertaraf edildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"O karanlık gecede olduğu gibi bugün de ülkemizin dört bir yanında meydanları dolduran zaman ve mekan gözetmeksizin her şartta devletinin, milletinin, demokrasinin 'Türkiye Yüzyılı' idealinin yanında dimdik duran tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum. 15 Temmuz gecesi ortaya konulan destansı direniş Türk milletinin karşısına çıkan her türlü tehdidi milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde, kardeşlik hukuku ve sarsılmaz inancıyla bertaraf etme iradesinin en güçlü göstergesi olmuştur. Verilen bu büyük mücadeleyle milli iradenin hiçbir güç tarafından esaret altına alınamayacağı tüm dünyaya ilan edilmiştir."

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ise 15 Temmuz'un Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kanlı girişimlerinden birisi olduğunu ifade etti.

Etkinlikler kapsamında Orhaneli ilçesinde Orhaneli Kaymakamı Yasin Erdem, Belediye Başkanı Ali Osman Tayir ve vatandaşların katılımıyla 15 Temmuz kapsamında Merkez Camisi önünden Çarşı Meydanı'na bayrak yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kentteki tüm camilerde saat 00.13'te sela okundu.

Çanakkale

Çanakkale'deki tören, Vali Ömer Toraman'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Buradaki törenin devamında 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu ile 15 Temmuz Milli Birlik Yürüyüşü yapıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörlerin denizdeki su gösterisine GESTAŞ, Bölge Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı, Deniz Polisi ile balıkçı kooperatifleri de deniz taşıtlarıyla eşlik etti.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, İletişim Başkanlığı koordinasyonunda kurulan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Çadırı'nı ziyaret etti.

İskele Meydanı'ndaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, 15 Temmuz şehitleri için dua edildi.

Öğrencilerin şiir okuyup, gösteri sunduğu programda ayrıca, Çanakkale Mehteran Derneği gösteri sundu.

Çanakkale'deki milli sporcular tarafından elden ele taşınan Türk Bayrağı'nı, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen 2024 Yaz Olimpiyatları Erkekler Takım Klasik Yay Kategorisinde bronz madalya kazanan Ulaş Berkim Tümer, Çanakkale Valisi Toraman'a teslim etti.

Törende konuşan Vali Toraman, on yıl önce yaşanan hain darbe teşebbüsünün, sadece anayasal düzene ve demokrasiye değil aynı zamanda devletin bağımsızlığına, milletin birlik ve beraberliğine yönelmiş büyük bir saldırı olduğunu söyledi.

O gece milletin tarih boyunca olduğu gibi iradesine sahip çıktığını, bağımsızlığından ve hürriyetinden asla vazgeçmeyeceğini bütün dünyaya gösterdiğini ifade eden Toraman, sözlerine şöyle devam etti:

"Devletimizin temelini oluşturan en büyük güç, milletimizin birlik ve beraberliğidir. Tarih bize göstermektedir ki ayrıştığımızda zayıflar, kenetlendiğimizde ise aşamayacağımız hiçbir engel kalmaz. Bugün bizlere düşen en önemli sorumluluk farklılıklarımızı zenginlik olarak görerek ortak değerlerimiz etrafında kenetlenmeye devam etmektir. Demokrasi, hukuk devleti, milli irade ve insan onuru hep birlikte korumamız gereken ortak değerlerdir. Bu değerleri yaşatmanın yolu ise güçlü kurumlar, güçlü toplum ve güçlü devlet anlayışını birlikte sürdürmekten geçmektedir."

15 Temmuz'un sadece bir geceyi değil aynı zamanda önemli dersleri de hatırlattığını belirten Toraman, "Devletimize, milletimize ve geleceğimize yönelik her türlü tehdide karşı daima uyanık olmak, birlik ve beraberlik içinde hareket etmek zorundayız. Çünkü güçlü Türkiye ancak güçlü bir toplumsal dayanışmayla mümkün olacaktır. Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılında hedefimiz, huzurun, güvenliğin, kalkınmanın ve kardeşliğin hakim olduğu güçlü bir Türkiye'dir." dedi.

Programda ayrıca 15 Temmuz Gazisi Mustafa Cem Demirbağ da konuşma yaptı.

Kahramanlık Türküleri dinletisi ve Çanakkale Türk Tasavvuf Musikisi Korosu'nun ilahi ve kaside okumasıyla program sona erdi.

Kentteki tüm camilerde saat 00.13'te sela okundu.

Törene, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kürşat Albayrak, Eceabat Kaymakamı Kerem Yenigün, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı, Çanakkale Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Orhan Öğrenci, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, AK Parti MKYK Üyesi Naim Makas, kurum amirleri, sivil toplum kurulu ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Bilecik

Bilecik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na protokol üyelerince gül bırakılmasıyla başladı.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılıp dua edildi.

Akabinde protokol üyeleri ve katılımcılar, kortej halinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Buradaki programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabı canlı verildi, 15 Temmuz 2016 günü yaşananların anlatıldığı video gösterimi yapıldı.

Sporcular, Vali Faik Oktay Sözer'e Türk bayrağı teslim etti.

Vali Sözer, organizasyonda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016 günü devletin bekasına, Türk milletinin hür iradesine ve demokrasisine kastedilen bir darbe girişimi yaşandığını hatırlattı.

Bu girişimin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türk milletinin eşsiz cesareti, sarsılmaz inancı ve kararlılığıyla bertaraf edildiğini vurgulayan Sözer, şunları kaydetti:

"O gece milletimiz, tanklara karşı yüreğiyle, silahlara karşı imanıyla durmuş, ay yıldızlı bayrağını yere düşürmemek, ezanını susturmamak ve vatanını böldürmemek için canını ortaya koymuştur. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle ve yaşlısıyla tek yürek olan milletimiz, dünyaya unutulmayacak bir demokrasi dersi vermiştir."

Program, müzik dinletisi, mehter gösterisi ve açılan sergilerin gezilmesiyle devam etti.

Organizasyona, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Yusuf Aslan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ile diğer ilgililer katıldı.

Bu arada, Bozüyük, Osmaneli ve Pazaryeri ilçelerinde de programlar düzenlendi.

Kütahya

Kütahya'da Zafer Meydanı'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle başladı. Binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla etkinliğe katıldı.

Kütahya Valisi Musa Işın, programda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki Türkiye'nin en önemli hadisesi olduğunu söyledi.

15 Temmuz gecesinde ülkenin varoluş tehlikesi yaşadığını belirten Işın, "Tanklarımız, tüfeklerimiz, uçaklarımız, helikopterlerimiz bu aziz milleti bombalamaya geldi. Terörle mücadeleye gönderdiğimiz Doğu'daki, Güneydoğu'daki bütün toplar, tüfekler, uçaklar yüce meclisimizi, Cumhurbaşkanlığını, İstanbul'da köprüleri ve milletimizi bombalamaya başladı." ifadelerini kullandı.

Programda, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci de 15 Temmuz'da Türk milletinin FETÖ'nün darbe girişimine karşı çıkarak büyük bir demokrasi mücadelesi verdiğini vurguladı.

Etkinlikte şiirler ve kahramanlık türküleri okundu, mehter takımı gösteri yaptı.

Balıkesir

Balıkesir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Milli İrade Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı programda, 10 yıl önce yaşanan darbe girişiminde şehit olanlar anılırken, kalkışmaya karşı kazanılan zafer kutlandı.

Etkinlik, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı, daha sonra darbe girişiminin engellenmesinin yer aldığı video gösterildi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin tarihten bu yana kendisine yönelen her tehdidin karşısında kararlılıkla durduğunu söyledi.

Ustaoğlu, 15 Temmuz gecesinin tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu kararlı liderlik ve aziz milletimizin sarsılmaz iradesi, devletimize yönelen ihaneti bertaraf etmiş tarih boyunca nice imtihanlardan geçen milli karakterimizin yeniden tecelli ettiği bir dönüm noktası olmuştur. O gece milletimiz yalnızca demokrasisini değil devletine olan sadakatini, istiklaline olan bağlılığını ve istikbaline dair ortak iradesini de bütün dünyaya göstermiştir.

İşte Balıkesir, bu milli ruhun en mümtaz şehirlerinden biridir. Milli Mücadele yıllarında Alaca Mescit'te yakılan istiklal meşalesi, Balıkesir Kongreleri'nde tecelli eden milli irade ve Kuvayımilliye'nin teşkilatlanmasına öncülük eden bu aziz şehir, vatan söz konusu olduğunda nasıl yekvücut olunacağını bütün Anadolu'ya göstermiştir. Dün olduğu gibi bugün de Balıkesir, devletine bağlılığın, milli iradeye sadakatin ve vatan sevgisinin en güçlü sembollerinden biri olmaya devam etmektedir."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur da 15 Temmuz'da Türk halkının şanlı bir direniş sergilediğini vurguladı.

Uygur, sözlerine şöyle devam etti:

"Milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın o güçlü duruşuyla, liderliğiyle 'ben bu milletin gücünün üstünde bir güç tanımadım' seslenişiyle biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık. Dört bir tarafımızın çatışmalarla olduğu bir coğrafyada Türkiye istikrar adası olarak huzur ve güvenin adresi olarak sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yol yürümeye devam ediyor. 86 milyon her bir ferdimizin huzuru, güveni ve refahı için hizmet ve eser üretmeye devam ediyor. Değerli kardeşlerim, inşallah birikimlerimizle, müktesebatımızla hem bu coğrafyanın hem de işte dünya mazlumlarının duası olmaya, umudu olmaya Allah'ın izniyle milletimizin güçlü desteğiyle inşallah devam edeceğiz."

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından etkinlikler kapsamında, hain darbe girişimi esnasında milletin ve devletin simgesi olan sancağın yere düşmemesinin mizanseni olan "Sancak Koşusu" tören alanında tamamlandı.

Alanlarında başarılı sporcuların taşıdığı sancak, daha sonra Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'na teslim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yapılan spor müsabakalarında dereceye giren sporculara ödülleri verildi, havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.

Program, Kur'an-ı Kerim, şiir dinletileri, musikiler ve sala okunmasının ardından sona erdi.

Eskişehir

Eskişehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında Eskişehir Valiliğince program düzenlendi.

Vilayet Meydanı'nda ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan vatandaşlar, darbe girişiminde hayatını kaybedenler için okunan Kur'an-ı Kerim tilavetini dinledi.

Programa Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Muharip Hava Kuvvetleri ve Garnizon Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı.

Vali Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün, milletin iradesini ve demokrasiye bağlılığını tüm dünyaya gösterdiği tarihi bir gün olduğunu söyledi.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün, milletin şanlı bayrağına ve vatanına sahip çıkarak hain darbe girişimine karşı destan yazdığı gece olduğunu belirten Yılmaz, Eskişehir'in de tarih boyunca milli mücadelenin simge şehirlerinden biri olduğunu ifade etti.

15 Temmuz gecesinde milletin her kesiminin devletine, bayrağına ve istiklaline sahip çıktığını dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in tarihe iz bırakan kahramanlığı, tankların önüne yatan vatandaşlarımızın korkusuzluğu, gökyüzüne yükselen dualar ve minarelerden yankılanan selalar milletimizin vatan savunmasını tarihe altın harflerle yeniden yazdırmıştır. Bugün, şanlı ay yıldızlı al bayrağımızın göklerde ebediyen dalgalanacağını tüm dünyaya bir kez daha haykırdığımız gündür."

Eskişehirli vatandaşların da darbe girişimi gecesi meydanlarda yer aldığını anlatan Yılmaz, FETÖ'nün yıllarca devlet kurumlarına sızarak Türkiye Cumhuriyeti'ni ele geçirmeyi hedeflediğini ancak Türk milletinin kararlılığı karşısında başarılı olamadığını vurguladı.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan da, 15 Temmuz gecesinin milletin hafızasındaki yerini koruduğunu belirterek, o gecenin bir takvim yaprağı olarak geride kalmadığını, milletin ortak hafızasına kazındığını söyledi.

15 Temmuz'da şehit olan 253 kişi ile gazi olan 2 bin 737 kişinin her birinin ardında yarım kalan hayatlar ve fedakarlık hikayeleri bulunduğunu vurgulayan Gürcan, "Bugün çocuklarımız huzur içinde büyüyebiliyorsa, bu meydanlarda özgürce bir araya gelebiliyorsak, bayrağımız gökyüzünde gururla dalgalanıyorsa bunun arkasında o fedakarlık var, bunun arkasında o iman var, bunun arkasında o cesaret var." diye konuştu.

Şehit Ömer Halisdemir'in darbe girişiminin seyrini değiştiren kahramanlardan biri olduğunu bildiren Gürcan, "O gece önünde çok zor bir tercih vardı, ya emre itaat edecekti ya da vatanına yönelecekti. Bir an bile tereddüt etmedi." dedi.

AK Parti MKYK Üyesi Mürsel Çavdar, konuşmasında, 15 Temmuz'un 10. yılında şehitleri ve milletin darbe girişimine karşı ortaya koyduğu direnişi anmak için bir araya geldiklerini bildirdi.

Darbe girişimi gecesinde yükselen sala sesleri, edilen dualar, tekbirler ve meydanları dolduran vatandaşların kararlılığının hafızalardaki yerini koruduğunu ifade eden Çavdar, "Aradan 10 yıl geçti ama o gece yaşadığımız duygular ve milletimizin yazdığı destan ilk günkü canlılığıyla yüreğimizde yaşamaya devam ediyor." diye konuştu.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal, 15 Temmuz'un, milli iradenin ve demokrasinin gücünü ortaya koyduğu tarihi dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

Cumhuriyetin temel ilkelerinden birinin "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." sözü olduğunu hatırlatan Ünal, "15 Temmuz gecesi milletimizin iradesiyle bu söz bir kez daha anlam kazanmıştır." dedi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, konuşmasında, 15 Temmuz 2016 gecesinde FETÖ'nün devlet kurumlarına sızarak darbe girişiminde bulunduğunu ifade etti.

FETÖ'nün dini duyguları istismar ederek devletin imkanlarını millete karşı kullandığını ifade eden Albayrak, "Milletin vergisiyle alınmış tankları millete doğrulttu. Milletin uçağıyla Gazi Meclis'imizi bombaladı, emniyet güçlerimizi hedef aldı. Cumhurbaşkanımıza suikast girişiminde bulundu." dedi.

Darbecilerin silahlarına karşı milletin bayrağı, inancı ve cesaretiyle meydanlara çıktığını dile getiren Albayrak, şunları söyledi:

"Darbeciler her şeyi hesap ettiklerini sandılar. Televizyonları susturabileceklerini, yolları kapatabileceklerini, milletimizi evlerine hapsedebileceklerini düşündüler. Fakat hesaba katmadıkları bir şey vardı, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve Türk milletinin bağımsızlık karakteri."

MHP Eskişehir İl Başkanı Ayhan Sezer, 15 Temmuz'un, Türk milletinin bağımsızlığına, hürriyetine ve milli iradesine sahip çıktığı tarihi bir direniş olduğunu söyledi.

BBP Eskişehir İl Başkanı Taha Baksan ise 15 Temmuz gecesinde Türk milletinin FETÖ'nün darbe girişimine karşı birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğini ifade etti.

Törende ayrıca Vali Yılmaz'a milli sporcular tarafından sancak teslim edildi.

Meydanı dolduranlar, kurulan dev ekranlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabını takip etti.

Yalova

Kentteki programda Deprem Anıtı'nda bir araya gelen kalabalık, jandarmanın taşıdığı büyük Türk bayrağı ve mehter takımının arkasından yürüyerek 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

Meydanda Mehter Takımı'nın konseri, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması kurulan dev ekranlardan takip edildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan duaların ardından Vali Ahmet Hamdi Usta, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesi vatan, bayrak, ezan ve bağımsızlık uğruna canlarını feda eden 253 şehidi andı.

Hiçbir odağın, vesayetin ve ihanet şebekesinin milletin iradesine zincir vuramayacağını belirten Usta, "Hiçbir güç Türkiye'nin kendi iradesi ve geleceğini inşa etmesine engel olamayacaktır. Aziz milletimiz dün olduğu gibi bugün de vatanına, bayrağına, cumhuriyetine demokrasisine sahip çıkmaktadır. Dünya var oldukça da Allah'ın izniyle bu devletle, bu bilinçle var olacaktır. Her karış toprağı şehit kanıyla sulanmış, milletimizin duasıyla yoğrulmuş bu vatanı ilelebet koruyacağız. Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin emanetine daima sahip çıkacağız. Çünkü biliyoruz ki irade bizim, zafer bizim, vatan bizim. Birlik ve beraberliğimiz Türkiye'nin geleceğinin en sağlam teminatı. Geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe yürüyen Türkiye, milletimizin ortak iradesiyle daha güçlü yarınlara emin adımlarla ilerlemektedir." diye konuştu.

Konuşma sonrasında İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı sporcuların alana getirdiği sancak Vali Usta'ya teslim edildi.

Alanı dolduran vatandaşların Türk bayrakları ile güzel görüntüler oluşturduğu program, selaların okunması ve verilen konserle sona erdi.