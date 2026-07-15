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Bahçeli, futbolcu Merih Demiral'ı kabul etti

Bahçeli, futbolcu Merih Demiral'ı kabul etti
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, A Milli Futbol Takımı oyuncusu Merih Demiral'ı makamında kabul ederek formasını teslim aldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi A Milli Futbol Takımı oyuncusu Merih Demiral ziyaret etti.

MERİH DEMİRAL'DAN BAHÇELİ'Yİ ZİYARET

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "A Milli Futbol Takımımız oyuncularından Merih Demiral, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek, kendilerine şahsi formasını takdim etmişlerdir." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, kabule ilişkin fotoğraf da yer aldı.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu
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