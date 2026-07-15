Haberler

Galatasaray'da Icardi ile yollar ayrıldı

Galatasaray'da Icardi ile yollar ayrıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'da bir dönem sona erdi. Sözleşmesi biten Mauro Icardi ile yollar ayrıldı. Sarı kırmızılı kulüp, efsane topçusu için veda videosu yayınladı.

  • Galatasaray, Mauro Icardi ile yollarını ayırdı.
  • Icardi, Galatasaray formasıyla 77 gol, 25 asist kaydetti ve 6 kupa kazandı.
  • Icardi, Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusudur.

Galatasaray'da Mauro Icardi belirsizliği bitti. 4 sezon Galatasaray forması giyen Arjantinli golcü ile yollar ayrıldı.

Sarı kırmızılı kulüp yayımladığı veda mesajında şu ifadelere yer verdi:

"HER GALATASARAYLININ GÖNLÜNDE TAHT KURDUN"

"Sevgili Mauro, Bugün ayrılıktan değil, mirastan söz ediyoruz. Artık Galatasaray formasını giymiyor olman, kalbimizdeki yerini değiştirmeyecek. Çünkü sen, 7’den 70’e her Galatasaraylının gönlünde taht kurdun. Attığın goller, yaşadığın gol krallıkları, kırdığın rekorlar ve kaldırdığın kupalar bir yana; Galatasaray tutkusunu yaşadın ve milyonlara yaşattın.

Sen artık yalnızca kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran değil, Galatasaray’ın unutulmaz efsaneleri arasında sonsuza dek yaşayacak bir değersin. Bir nesli Galatasaraylı yapan sevgili kaptan, bugün çocuklar “Galatasaraylıyım.” demekten gurur duyuyorsa bunda senin de büyük payın var. Tüm Galatasaraylılar biliyor… Böyle bir aşk unutulmaz."



Arjantinli golcünün Galatasaray formasıyla istatistiği şu şekilde: 

  • 77 gol
  • 25 asist
  • 6 kupa
  • Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu
Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
Haberler.com
Haluk Levent, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Haluk Levent için savcılık kararını verdi! Sıra mahkemede
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi FETÖ şebekesiyle mücadelede rehavete kapılmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz'da FETÖ uyarısı
Ahbap soruşturmasında Sevda Kurt'un ifadesi: Haluk Levent 90 milyon lira dolandırdı

Bir isim daha suçladı: Beni de 90 milyon lira dolandırdı
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıselcuk_karasal:

ağla iki gözüm ağla… biz senden razı yız kaptan. yolun açık olsun…

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıveliidi0619:

güle güle büyük forvet

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Sabri Tüçel:

Yapacak bir şey yok vefa da bir yere kadar! Son dönemde özellikle özel yaşantısı ile büyük sıkıntılar çeken Icardi'ye her zaman Galatasaray sahip çıkmıştır.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlihüner:

gule gule pezos

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpgz8n9gdm8:

ZATEN ARTIK GEÇTİĞİMİZ SEZON VERİMSİZDİ GİTMESİ İSABETLİ OLMUŞ

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Soydaş, 'Zebani Efe' ile aşk yaşamaya başladı

Sevgilisini görmeniz lazım! Lakabı da tipi de bomba

Selim İmamoğlu'yla ilgili çok konuşulacak iddia: Yat tatilinden fotoğraf paylaştı

Oğlunun paylaştığı öne sürülen fotoğraf olay oldu

Trendyol Süper Lig'de 1. hafta programı açıklandı

Süper Lig'de heyecan, sürpriz karşılaşmayla başlıyor
Bahçeli, futbolcu Merih Demiral'ı kabul etti

Milli futbolcudan Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret
15 Temmuz darbe girişiminde yaralıları almayan hastanenin ruhsatı satışa çıkarıldı

15 Temmuz gecesi skandala imza atan hastane satılıyor
AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı

Ne kadar yardım topladığı soruldu, verdiği rakam dudak uçuklattı
Meclis oturumunda arbede! AK Partili ismin sözleri, CHP'lileri çıldırttı

Elindekini AK Partili isme fırlattı

ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yılına özel üzerinde Trump'ın yer aldığı altın para basılacak

En büyük arzularından birine sonunda kavuştu! Hem de altından
ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu yakınlarında 6 İHA düşürüldü

Görüntü burnumuzun dibindeki başkonsolosluktan! Gökyüzünde belirdi