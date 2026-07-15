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Gittiği piknikte canından oldu: Serinlemek için ırmağa giren adam boğularak öldü

Gittiği piknikte canından oldu: Serinlemek için ırmağa giren adam boğularak öldü
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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde arkadaşlarıyla piknik yapan 45 yaşındaki Caner Mengütaş, girdiği Zamantı Irmağı'nda hareketsiz halde bulundu. İtfaiye ekiplerince kıyıya çıkarılan Mengütaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kayseri'nin  Tomarza ilçesinde bulunan Zamantı Irmağı’na giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti.

SERİNLEMEK İSTERKEN CANINDAN OLDU

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Melikviran Mahallesi’nde bulunan Zamantı Irmağı’na arkadaşları ile birlikte pikniğe gelen C.M. (45) serinlemek için suya girdi. 

C.M.’nin bir süre sonra sudan çıkamadığını gören arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılan C.M.’nin olay yerindeki ilk müdahalesinde hayatını kaybettiği belirlendi.

C.M.’nin cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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