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Nerede ve ne zaman çekildiği ortaya çıktı! İşte Haluk Levent'in kumarhane fotoğrafının perde arkası

Nerede ve ne zaman çekildiği ortaya çıktı! İşte Haluk Levent'in kumarhane fotoğrafının perde arkası
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Ahbap soruşturması sürerken Haluk Levent'in kumarhanede ortaya çıkan görüntülerinin Kıbrıs’ta 11 Mayıs 2026’da çekildiği öne sürüldü.

  • Haluk Levent'in kumar oynadığı video 11 Mayıs 2026 tarihinde Kıbrıs'ta çekildi.
  • Haluk Levent, Ahbap Derneği'ne ait çek ve senetleri şahsi borçları için teminat olarak kullandığını kabul etti.
  • Haluk Levent, Ahbap Derneği'nden para alıp borsada oynadığı iddiasını reddetti.

Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan sanatçı Haluk Levent hakkında ortaya çıkan kumar görüntülerinin yankıları sürerken, olayla ilgili yeni iddialar gündeme geldi.

GÖRÜNTÜ 11 MAYIS TARİHİNDE ÇEKİLDİ 

Haluk Levent’in bir kumarhanede rulet masası başında görüldüğü video kayıtlarının sızdırılmasının ardından, gazeteci Sema Kızılarslan sosyal medya üzerinden görüntülere ilişkin yeni detaylar paylaştı. Kızılarslan, ünlü sanatçının çok yakın bir tarihte kumar oynamak üzere yurt dışına gittiğini iddia ederek şu ifadeleri kullandı: "Haluk Levent'in kumar oynadığı yer Kıbrıs. Kıbrıs'a kumar oynamak için gittiği son tarih ise 11 Mayıs 2026..."

"AHBAP'IN PARASINI BORSA İÇİN KULLANMADIM"

Emniyetteki sorgusunda hakkındaki suçlamaları kesin bir dille reddeden Haluk Levent, derneğin kuruluşundan bu yana tüm mali süreçlerin şeffaf olduğunu savundu. İlk yıllarda Ahbap'ın tüm operasyonel giderlerini kendi cebinden karşıladığını belirten sanatçı, özellikle deprem döneminde toplanan 4,3 milyar liralık dev bütçenin İçişleri Bakanlığı denetiminde olduğunu ve doğrudan depremzedelere aktarıldığını söyledi. Levent, ifadesinde, "Ahbap Derneği’nden hiçbir zaman para alıp borsada oynamadım" diyerek bağış paralarının şahsi yatırımlara aktarıldığı iddialarını yalanladı.

"USULSÜZLÜK OLABİLİR AMA YOLSUZLUK DEĞİL"

Kişisel hayatında borsa yatırımları nedeniyle büyük bir borç batağına saplandığını kabul eden Haluk Levent, bu durumu "kötü bir zaaf" olarak nitelendirdi. İfadesinde finansal kriz anlarında derneğin evraklarını devreye soktuğunu belirten ünlü sanatçı, şu çarpıcı savunmayı yaptı: "Ahbap’a ait çek ve senetleri zaman zaman teminat olarak kullandım. Bu durum usulsüzlük olarak değerlendirilebilir ancak bir yolsuzluk değildir."

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

Adam derneğin parasına dokunmamış. Sadece aldığı borç karşılığı derneğin çeklerini teminat olarak göstermiş. Ve karşılığı 2 kat fazlası ile var. Kumar oynadıysa kendi parası ile oynadı, kime ne. Zararı kendine. İzmir marşı diğerlerine..... kapak böyle olur..

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

Adamdaki pişkinlige bak o paralarla kumar oynadı mi evet borsayla isim olmaz bu aynı tavuğu tikttiğiniz Doğrumu ? Hayır Efendim Fakat Benim Tikttiğim Tavığ Gılliydı

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