Haluk Levent, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada, özellikle depremzedeler için toplanan yardım paralarının şahsi hesaplara aktarımı ve milyonluk bahis iddialarıyla gözaltına alınan Haluk Levent'in savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Levent ve 19 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 19 şüpheli tutuklanmaları, 5 şüpheli adli kontrol istemiyle, 1 şüpheli ise ev hapsi şeklindeki adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
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