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Gurbetçi ailenin otomobili takla attı: 3 ölü, 1 yaralı

Gurbetçi ailenin otomobili takla attı: 3 ölü, 1 yaralı
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Nevşehir'de Almanya'dan Kayseri'ye giden gurbetçi ailenin otomobili refüje çarpıp takla attı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

NEVŞEHİR'de gurbetçi ailenin içinde bulunduğu otomobilin, refüje çarpıp takla attığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Almanya'dan yola çıkan ailenin, memleketleri Kayseri'ye gittikleri belirtildi.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Kırşehir-Kayseri yolu Türkeli beldesi yakınlarında meydana geldi. Ahmet Ertan idaresindeki K-OD 38 yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Kazada otomobilde bulunan Orhan Ertan (38), Fadime Ana Ertan (60), Boran Ertan (33) hayatını kaybederken, sürücü Ahmet Ertan (64) ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Almanya'dan yola çıkan ailenin memleketleri Kayseri'ye gittikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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