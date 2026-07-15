Haberler

TBMM'de 15 Temmuz sergileri açıldı

TBMM'de 15 Temmuz sergileri açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz Milli İradenin Zaferi Dijital Gösterim Sergisi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünce hazırlanan 15 Temmuz temalı sergilerin açılışını yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz Milli İradenin Zaferi Dijital Gösterim Sergisi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünce hazırlanan 15 Temmuz temalı sergilerin açılışını yaptı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları kapsamında Meclis Şeref Holü'nde, FETÖ'nün hain darbe girişiminin 10. yılında özel olarak oluşturulan sergilerin açılışında konuşan Kurtulmuş, Türkiye yakın tarihinin en zor gecesinin 15 Temmuz gecesi olduğunu söyledi.

TBMM'nin çatısı altında, 15 Temmuz gecesi bombalan alanın hemen yanında böylesine önemli sergilerin açılışında bir arada olmanın anlamlı olduğunu dile getiren Kurtulmuş, darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçtiğini ancak 15 Temmuz ihanetini asla unutmadıklarını ve asla unutturmayacaklarını vurguladı.

Kurtulmuş, "Hep beraber milli birlik ve dayanışma ruhu içerisinde bu ülkenin geleceğine, istiklali ve istikbaline kasteden bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün düşmanlara karşı yekvücut olarak birlikte olacağız, demokrasi, insan hakları, özgürlükler ve ülkenin ileriye gitmesi için mücadelemizi müştereken vereceğiz." dedi.

Sergilerin açılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Kurtulmuş, "İnşallah bu sergi, hatıralarımızın diri kalmasına vesile olur. Acımızı asla unutmamaya vesile olur. 15 Temmuz hain işgal teşebbüsüne karşı millet olarak hep uyanık olmamıza vesile olur." ifadesini kullandı.

TBMM Şeref Holü'nde 3 sergi

TBMM Şeref Holü'nde ziyaret edilebilecek "15 Temmuz Milli İradenin Zaferi Dijital Gösterim Sergisi", TBMM'nin 15 Temmuz gecesi milli iradenin tecelligahı olarak üstlendiği tarihi rolü ve milletin demokrasiye sahip çıkma kararlılığını yansıtan içerikleri vatandaşlarla buluşturuyor. "İrade Bizim, Zafer Bizim" temasıyla hazırlanan dijital gösterimler, Gazi Meclis'in bombalanmasına rağmen çalışmalarını sürdürmekteki kararlı duruşu görsel anlatımlarla ziyaretçilere aktarıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan "15 Temmuz'un 10. Yılı Anısına Sanata Teşvik ve Sanatla Sergisi"nde şehit yakınları ve gazilerin eserleri yer alıyor.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Hafızayı Koru, Hakikati Yaz" temalı "15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi Sergisi"nde ise 15 Temmuz gecesine odaklanan 34 gazetenin birinci sayfası bulunuyor.

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz
AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı

Ne kadar yardım topladığı soruldu, verdiği rakam dudak uçuklattı
Nerede ve ne zaman çekildiği ortaya çıktı! İşte Haluk Levent'in kumarhane fotoğrafının perde arkası

Fotoğrafın ne zaman ve nerede çekildiği ortaya çıktı

Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli

Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli
ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası

ABD ordusundan yeni saldırı dalgası! "Başladık" diyerek duyurdular
İşte Haluk Levent'in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım

İşte Haluk Levent'in ilk ifadesinde anlattıkları
Ülkenin en ünlü meydanında 'tabutta yatan Trump' afişi! Üzerinde sloganlar yer aldı

Ülkenin en ünlü meydanına asıldı! Dünya gündemine oturacak afiş
Fatma Soydaş, 'Zebani Efe' ile aşk yaşamaya başladı

Sevgilisini görmeniz lazım! Lakabı da tipi de bomba

Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar

Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar
Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını: Oğluma onun adını verdim

Yurdun dört bir yanından duaya geliyorlar: Oğluma onun adını verdim
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı

Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı
Bankanın teklifini kabul eden yarışmacı, programın sonunda yıkıldı

Bankanın teklifini kabul eden yarışmacı, programın sonunda yıkıldı