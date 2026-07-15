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ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yılına özel üzerinde Trump'ın yer aldığı altın para basılacak

ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yılına özel üzerinde Trump'ın yer aldığı altın para basılacak
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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ülkenin bağımsızlığının 250'nci yıl dönümü anısına, üzerinde Başkan Donald Trump'ın portresinin bulunduğu 1 dolarlık altın madeni para basılacağını duyurdu.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ülkenin bağımsızlığının 250'nci yıl dönümü anısına ABD Darphanesi tarafından üzerinde Başkan Donald Trump'ın portresinin bulunduğu 1 dolarlık yeni bir altın madeni para basılacağını duyurdu.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlığının 250'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ABD Darphanesi'nin atacağı yeni adımı duyurdu. Bessent, ülkenin bağımsızlığının 250'nci yıl dönümü anısına, üzerinde Başkan Donald Trump'ın portresinin bulunduğu 1 dolarlık yeni bir altın madeni paranın basımına başlanacağını bildirdi.

Altın paranın özgürlüğün mirasını onurlandırmak ve vatanseverliğin kalıcı bir sembolü olmak üzere tasarlandığını belirten Bessent, Trump'ın yer aldığı bu paranın Amerikan değerlerinin gücünü ve herkes için özgürlüğü korumaya adanmış bir ulusun vaadini kutladığını ifade etti.

Bessent'in kamuoyuyla paylaştığı görselde, basılacak olan yeni madeni paranın tasarım detayları da yer aldı. Altın paranın ön yüzünde Trump'ın portresiyle birlikte bağımsızlığın başlangıcını ve 250'nci yılını simgeleyen '1776 - 2026' tarihleri, 'Özgürlük' (Liberty) ve 'Tanrı'ya Güveniriz' (In God We Trust) ibareleri bulunuyor. Paranın arka yüzünde ise geleneksel Amerikan kartalı motifi, '250' sayısı ve 'Bir Dolar' (One Dollar) yazısı yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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