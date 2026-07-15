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TBMM'de 15 Temmuz'a özel mapping gösterisi

TBMM'de 15 Temmuz'a özel mapping gösterisi Haber Videosunu İzle
TBMM'de 15 Temmuz'a özel mapping gösterisi
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, TBMM ana binasında özel bir mapping gösterisi düzenlendi. Meclis duvarlarına Türk bayrağı ile 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarının yansıtıldığı ve vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen bu özel görsel gösteri, perşembe ve cuma günleri de 20.30-00.00 saatleri arasında gerçekleştirilmeye devam edecek.

TBMM'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mapping gösterisi gerçekleştirildi.

TÜRK BAYRAĞI VE 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİN FOTOĞRAFLARI YANSITILDI

Meclis Başkanlığınca hazırlanan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları kapsamında, TBMM binasına 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları ve Türk bayrağı yansıtıldı.

Gösteri, vatandaşlar tarafından rahatlıkla görülecek şekilde tasarlandı.

YARIN VE CUMA GÜNÜ DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Özel hazırlanan mapping gösterisi, yarın ve cuma günü de saat 20.30-00.00'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: Haberler.com
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