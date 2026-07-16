15 Temmuz'un 10. yılında ülke genelindeki tüm camilerde eş zamanlı olarak sela okundu
Hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde Türkiye şehitlerini anarken, milli irade ruhunun sembolü olan selalar gece tam 00.13'te tüm yurttaki camilerde yankılandı. Diyanet'in kararıyla cami şerefeleri sabaha kadar aydınlık kalırken, meydanlara yakın mabetler de gece boyunca vatandaşların ibadet ve ziyareti için açık tutulacak.
Türkiye, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde şehitlerini anmak ve milli irade destanını bir kez daha vurgulamak amacıyla meydanlara döküldü. Gün boyu süren anma etkinliklerinin ardından, gece yarısı tüm yurtta anlamlı bir birliktelik yaşandı.
81 İLDEKİ TÜM CAMİLERDE EŞ ZAMANLI OKUNDU
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan planlama doğrultusunda, darbe girişimi sırasında milletin direniş ruhunu diri tutan selalar, 10. yıl dönümünde de aynı saatte yankılandı. 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece tam saat 00.13'te Türkiye genelindeki tüm camilerde eş zamanlı olarak sela okundu.
CAMİLERİN IŞIKLARI SÖNMEYECEK
Okunan selaların ardından, tarihi gecenin anısına camilerin minare ışıkları (şerefeler) sabah namazına kadar açık bırakılacak. Alınan karar doğrultusunda, il ve ilçe merkezlerindeki ana camiler ile anma etkinliklerinin düzenlendiği meydanlara yakın olan camiler, gece boyunca vatandaşların ibadeti ve ziyareti için açık tutulacak.