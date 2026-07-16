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90+2'de inanılmaz son! Arjantin geriden gelip İngiltere'yi devirerek finale çıktı

90+2'de inanılmaz son! Arjantin geriden gelip İngiltere'yi devirerek finale çıktı
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2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ve son şampiyon Arjantin karşı karşıya geldi. Anthony Gordon ile 55. dakikada 1-0 öne geçen İngiltere üstünlüğünü koruyamadı. Geriye düştükten sonra oyunu tamamen İngiltere yarı sahasına yığan Arjantin, önce 85'te Enzo Fernandez ile beraberliği yakaladı. Ardından 90+2'de Messi'nin ortasında Lautaro Martinez'in kafa golüyle maçı 2-1 kazanarak Dünya Kupası finalinde İspanya'nın rakibi oldu.

  • Arjantin, yarı finalde İngiltere'yi 2-1 yenerek 2026 Dünya Kupası finaline yükseldi.
  • Arjantin'in gollerini 85. dakikada Enzo Fernandez ve 90+2'de Lautaro Martinez attı; İngiltere'nin golü 55. dakikada Anthony Gordon'dan geldi.
  • Final maçı 10 Temmuz Pazar günü MetLife Stadyumu'nda İspanya ile Arjantin arasında oynanacak.

2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'nın rakibi belli oldu. Yarı finalde Atlanta Stadı'nda Arjantin ve İngiltere karşı karşıya geldi. Sertlik dozunun yüksek olduğu, kıran kırana geçen maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle bitti. Maçta düğüm ikinci yarı koptu.

ARJANTİN GERİDE GELDİ

Mücadelenin 55. dakikasında İngiltere Anthony Gordon ile golü buldu. Arjantin yenik duruma düştükten sonra İngiltere karşısında baskısını artırdı. Arjantin oyunu tamamen rakip sahaya yığarken, İngiltere kalesinden çıkamadı. Baskısını artıran Güney Amerika temsilcisi, 85. dakikada Enzo Fernandez’in golüyle eşitliği yakaladı.

BİR KEZ DAHA FİNALDELER

Uzatma dakikalarında da ataklarını sürdüren Arjantin, 90+2'de Lionel Messi'nin ortasında Lautaro Martinez'in şık kafa golüyle 2-1 öne geçti ve maçı kazanmayı bildi. Bu sonuçla son şampiyon Arjantin, 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'nın rakibi oldu.

SON ŞAMPİYON ARJANTİN

Arjantin, 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa karşısında maça çok hızlı başlamıştı. Lionel Messi ve Angel Di Maria'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapatmıştı. Ancak Fransız yıldız Kylian Mbappe son dakikalarda sahneye çıkmış ve maçı 2-2'ye getirerek uzatmalara taşımıştı. Uzatmalarda Messi bir gol daha atmıştı ama Mbappe penaltıyla durumu tekrar eşitleyerek maçı 3-3 yapmıştı. Sonunda penaltı atışlarında kaleci Martinez devleşmiş ve Arjantin rakibini eleyerek şampiyon olmuştu; böylece Messi de kariyerinin ilk Dünya Kupası'nı kazanmıştı.

DEV FİNAL PAZAR GÜNÜ

Dünya Kupası finalinde İspanya ve Arjantin 10 Temmuz Pazar günü karşı karşıya gelecek. Türkiye saati ile 22:00'de başlayacak maç ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan East Rutherford kentindeki MetLife Stadyumu'nda oynanacak.

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıİbrahim BAKIRHAN:

Arkantini şampiyon yapmak için ellerinden geleni yaptılar.

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Haber YorumlarıFuat E:

ne alakası var? sen maçı izlemedin galiba. arjantin çok iyi oynadı

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Sencmaci tekrar izle bir gol at 50 dakika defans yapmayi planla bu ingiltereye galibiyet mi arzuluyon messi tam bir harika asistler milimetrik

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Haber YorumlarıRıdvan Emiroğlu:

messi messi messi

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