Haberler

İmralı Heyeti ile AK Parti'den çerçeve yasa görüşmesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile TBMM'de bir araya gelerek süreci değerlendirdi ve tatile girmeden çerçeve yasanın çıkarılmasını ele aldı.

(ANKARA) - İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ile Mithat Sancar, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile bir araya gelerek, süreçle ilgili değerlendirmede bulundu ve çerçeve yasa konusunu ele aldı.

İmralı Heyeti üyeleri DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ın, bugün TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz anma programlarına katıldıktan sonra Meclis'ten ayrılan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile akşam saatlerinde görüştüğü öğrenildi.

Görüşmede, süreçle ilgili gelinen aşamaya ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğu ve TBMM bu ay sonunda tatile girmeden çerçeve yasanın çıkarılması konusunun ele alındığı belirtildi.

DEM Partili kaynaklar görüşmeyi doğrularken, yeri ve içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de son grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi, sorunların çözüm adresi olan Meclis'in takdirine sunacağız" ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Ala da "Terörsüz Türkiye" ile ilgili yasal düzenlemenin TBMM tatile girmeden görüşülmesinin planlandığını bildirmişti.

Kaynak: ANKA
90+2'de inanılmaz son! Arjantin geriden gelip İngiltere'yi devirerek finale çıktı

Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Soydaş, 'Zebani Efe' ile aşk yaşamaya başladı

Sevgilisini görmeniz lazım! Lakabı da tipi de bomba

Göynük Kanyonu’nda kopan kaya parçası ziyaretçilerin üzerine düştü: Çok sayıda yaralı var

turizm cennetinde kopan kaya parçası ziyaretçilerin üzerine düştü
15 Temmuz'un 10. yılında ülke genelindeki tüm camilerde eş zamanlı olarak sela okundu

90 bin camiden eş zamanlı yükseldi! 15 Temmuz'un 10. yılında da okundu
Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli

Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli
15 Temmuz darbe girişiminde yaralıları almayan hastanenin ruhsatı satışa çıkarıldı

15 Temmuz gecesi skandala imza atan hastane satılıyor
AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı

Ne kadar yardım topladığı soruldu, verdiği rakam dudak uçuklattı
Bahçeli, futbolcu Merih Demiral'ı kabul etti

Milli futbolcudan Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret