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Trendyol Süper Lig'de 1. hafta programı açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 1. hafta programı açıklandı
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Trendyol Süper Lig'de 1. hafta programı açıklandı. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, açılış maçında cuma günü Çorum FK'yı konuk edecek. Haftanın kapanış karşılaşması ise pazartesi günü Samsunspor-Göztepe maçıyla olacak.

Trendyol Süper Lig’de yeni sezonun ilk hafta fikstürü belli oldu. Perdeyi, geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayan son şampiyon Galatasaray açıyor; sarı-kırmızılılar cuma günü kendi sahasında Çorum FK'yı ağırlayacak. Haftanın perdesi ise pazartesi günü oynanacak Samsunspor - Göztepe mücadelesiyle kapanacak.

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasının programı şöyle:

14 Ağustos Cuma

  • 21.30 Galatasaray - Çorum FK

15 Ağustos Cumartesi

  • 19.00 Konyaspor - Çaykur Rizespor
  • 19.00 Kasımpaşa - Trabzonspor
  • 21.30 Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor
  • 21.30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe

16 Ağustos Pazar

  • 19.00 Başakşehir - Kocaelispor
  • 21.30 Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor FK
  • 21.30 Beşiktaş - Eyüpspor

17 Ağustos Pazartesi

  • 21.30 Samsunspor - Göztepe

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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