Trendyol Süper Lig'de 1. hafta programı açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 1. hafta programı açıklandı. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, açılış maçında cuma günü Çorum FK'yı konuk edecek. Haftanın kapanış karşılaşması ise pazartesi günü Samsunspor-Göztepe maçıyla olacak.
Trendyol Süper Lig’de yeni sezonun ilk hafta fikstürü belli oldu. Perdeyi, geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayan son şampiyon Galatasaray açıyor; sarı-kırmızılılar cuma günü kendi sahasında Çorum FK'yı ağırlayacak. Haftanın perdesi ise pazartesi günü oynanacak Samsunspor - Göztepe mücadelesiyle kapanacak.
Trendyol Süper Lig'in 1. haftasının programı şöyle:
14 Ağustos Cuma
- 21.30 Galatasaray - Çorum FK
15 Ağustos Cumartesi
- 19.00 Konyaspor - Çaykur Rizespor
- 19.00 Kasımpaşa - Trabzonspor
- 21.30 Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor
- 21.30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe
16 Ağustos Pazar
- 19.00 Başakşehir - Kocaelispor
- 21.30 Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor FK
- 21.30 Beşiktaş - Eyüpspor
17 Ağustos Pazartesi
- 21.30 Samsunspor - Göztepe
Kaynak: İhlas Haber Ajansı