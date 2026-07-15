Trendyol Süper Lig'de 1. hafta programı açıklandı

Trendyol Süper Lig’de yeni sezonun ilk hafta fikstürü belli oldu. Perdeyi, geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayan son şampiyon Galatasaray açıyor; sarı-kırmızılılar cuma günü kendi sahasında Çorum FK'yı ağırlayacak. Haftanın perdesi ise pazartesi günü oynanacak Samsunspor - Göztepe mücadelesiyle kapanacak.

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasının programı şöyle:

14 Ağustos Cuma

21.30 Galatasaray - Çorum FK

15 Ağustos Cumartesi

19.00 Konyaspor - Çaykur Rizespor

19.00 Kasımpaşa - Trabzonspor

21.30 Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor

21.30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe

16 Ağustos Pazar

19.00 Başakşehir - Kocaelispor

21.30 Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor FK

21.30 Beşiktaş - Eyüpspor

17 Ağustos Pazartesi

21.30 Samsunspor - Göztepe

Kaynak: İhlas Haber Ajansı