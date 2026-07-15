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Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli

Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli Haber Videosunu İzle
Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli
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Bugün benzine yansıyan 1,55 TL'lik zammın ardından akaryakıtta yeni bir fırtına daha kapıda... Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklık nedeniyle cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 3,90 TL, benzine ise 1,00 TL'lik dev bir çifte zam yapılması bekleniyor.

  • Cuma gününden itibaren motorine 3,90 TL, benzine 1,00 TL zam yapılması bekleniyor.
  • Zamların nedeni, ABD-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin durmasıyla küresel petrol fiyatlarının yükselmesi.

Küresel enerji piyasalarındaki jeopolitik hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt pompa fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskıyı artırmaya devam ediyor. Bugün (15 Temmuz) yürürlüğe giren benzin zammının hemen ardından, sektör kaynaklarından edinilen son bilgilere göre cuma günü itibarıyla sürücüleri yeni bir çifte zam dalgası karşılayacak.

CUMA GÜNÜ TABELALAR YENİDEN DEĞİŞECEK

Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere tabela fiyatlarında büyük bir artış öngörülüyor. Sürücüleri zorlayacak yeni düzenlemeyle birlikte:

  • Motorin grubuna 3,90 TL,
  • Benzin grubuna ise 1,00 TL düzeyinde yeni bir fiyat artışı yapılması bekleniyor.

JEOPOLİTİK KRİZ POMPAYI VURDU: HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA TRAFİK DURDU

Yurt içindeki bu sert fiyat artışları, uluslararası tedarik zincirlerindeki risklerin ve ham petrol fiyatlarındaki hareketliliğin doğrudan bir sonucu olarak gösteriliyor. ABD-İran arasındaki ateşkesin sona ermesiyle birlikte Orta Doğu'da yeniden alevlenen gerilimler, petrolün varil fiyatını son bir ayın zirvesine taşıdı. Küresel petrol ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin tekrardan durması ise küresel arz krizini tetikledi. Yaşanan bu küresel gelişmelerin ardından yurt içindeki akaryakıt fiyatları da kaçınılmaz olarak bir kez daha zam dalgasıyla karşı karşıya kaldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAllahın kulu:

Hani diyarbakir da petrol bulunmuştu

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Haber Yorumlarıkalyoncu.53:

emekliye zamlı maaşı vermeden önce zam çalışması

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Trafiği rahatlatmanın en kolay yolu ..))

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