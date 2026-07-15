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Yaprak Dökümü’nün Şevket'iydi! Son halini görenler tanıyamıyor

Yaprak Dökümü’nün Şevket'iydi! Son halini görenler tanıyamıyor
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Bir döneme damgasını vuran efsane dizi "Yaprak Dökümü"nün Şevket’i Caner Kurtaran, uzun zaman sonra ortaya çıktı. 47 yaşındaki ünlü oyuncunun son halini gören sosyal medya kullanıcıları, "Zaman gerçekten çok acımasız" yorumlarında bulundu.

Kadrosunda Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Gökçe Bahadır ve Fahriye Evcen gibi Türk televizyon tarihinin dev isimlerini barındıran 'Yaprak Dökümü' dizisi, ekranlara veda edeli yıllar olsa da hem tekrarlarıyla hem de oyuncularıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 

İZLEYİCİ DİZİDE ROL ALAN İSİMLERİ ARAŞTIRIYOR 

Türk televizyon tarihine damga vuran efsane dizide rol alan isimlerin son halleri de zaman zaman izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Bu isimlerin başında ise dizide hayat verdiği "Şevket" karakteriyle hafızalara kazınan ve başarılı oyunculuğuyla akıllarda yer edinen Caner Kurtaran geliyor.

ŞİMDİLERDE 47 YAŞINDA VE GÖZLERDEN UZAK

Yaprak Dökümü'nün ardından; 'Aşk ve Ceza', 'Tek Yürek', 'Kimse Bilmez', 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' ve 'Hudutsuz Sevda' gibi çok izlenen başarılı yapımlarda da önemli roller üstlenen başarılı oyuncu şimdilerde 47 yaşına bastı. Uzun süredir ekranlardan ve gözlerden uzak, sakin bir yaşam sürmeyi tercih eden Caner Kurtaran'ın ortaya çıkan son fotoğrafları ise sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü.

"SOKAKTA GÖRSEM KESİNLİKLE TANIMAM"

Ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimine şaşıran takipçileri, paylaşılan fotoğrafların altına yorum yağdırdı. Caner Kurtaran'ın son halini gören bazı kullanıcılar zamanın hızına vurgu yaparak şu yorumlarda bulundu:

  • "Zaman gerçekten çok acımasız..."
  • "Sokakta görsem kesinlikle tanımam, çok değişmiş."

Buna karşın, oyuncunun karizmasından hiçbir şey kaybetmediğini savunan büyük bir kitle de destek mesajlarıyla Kurtaran’ın yıllar geçse de ekranların en özel yüzlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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