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Leandro Trossard, Beşiktaş'ta

Leandro Trossard, Beşiktaş'ta
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Beşiktaş, Belçikalı kanat oyuncusu Leandro Trossard'ı transfer ettiğini KAP'a bildirdi. 18 milyon Euro karşılığında Arsenal'den alınan oyuncuya sezon başına 6.5 milyon Euro garanti ücret ödenecek.

Beşiktaş, Belçikalı kanat oyuncusu Leandro Trossard ile 3+1 yılık sözleşme imzaladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten transferle ilgili KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Leandro Trossard'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. The Arsenal Football Club Public Limited Company kulübüne toplam transfer bedeli olarak 18.000.000 Euro 6 (altı) eşit taksit halinde üç yılda ödenecektir. Oyuncu ile üç yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir futbol sezonu için 6.500.000 Euro garanti ücret ödenecektir" denildi.

31 yaşındaki Belçikalı oyuncu geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla çıktığı 50 maçta 8 gol, 11 asistlik bir performans sergiledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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