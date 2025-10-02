Haberler

Sumud Filosu saldırısı Türkiye'yi ayağa kaldırdı! ABD Konsolosluğu taşlandı
Filistin'e yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı gemilere İsrail tarafından el konuldu. Haberin duyulması üzerine Türkiye genelinde düzenlenen protesto gösterileri düzenlendi. İstanbul'da vatandaşlar İsrail konsolosluğunu yürürken Adana'da ise Amerika Birleşik Devletleri Konsolosluğu taşlandı.

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na müdahalesine tepki gösteren çok sayıda kişi, filoya destek için ABD ve İsrail Konsoloslukları önünde toplandı.

İstanbul'da protesto gösterilerinin düzenlendiği noktalardan biri Beşiktaş Levent'te bulunan İsrail Konsolosluğu önü oldu. Akşam saatlerinde Barbaros Camii'nde toplanan göstericiler, İsrail Konsolosluğu önüne kadar yürüdü. Sloganlar atarak İsrail'i protesto eden göstericiler, yapılan konuşmaların ardından dağıldı.

SOYKIRIM PROTESTO EDİLDİ

Bir başka grup ise ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplandı. Sumud Filosu'na desteklerini ifade eden grup, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımı protesto etti. Göstericiler, yapılan duaların ve okunan Kuran-ı Kerim'in ardından dağıldı.

ADANA'DA ABD KONSOLOSLUĞU'NA TAŞLA SALDIRDILAR

Gazze'ye ulaşmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail donanması tarafından baskın yapılmasına Adana'da da sivil toplum örgütleri tepki gösterdi. Çok sayıda kişi, İsrail'in saldırılarını protesto etmek için ABD Adana Konsolosluğu önünde toplandı.

Ellerinde Filistin bayrakları olan kalabalık, İsrail karşıtı sloganlar attı. Sivil toplum örgütü temsilcilerinin konuştuğu protestoda tekbir ve tevhidler yükseldi. Alanda toplanan kalabalık, filodakiler için dualar etti. Protesto sonrası kalabalık içerisinden yaklaşık 200 kişilik grup, Girne Bulvarı'nı trafiğe kapatıp, ABD Konsolosluğu'na taşla saldırdı. Polisin uyarıları sonrası eylemlerini durduran kalabalık, konsolosluk önündeki bekleyişini sürdürüyor.

ANKARA'DA DA EYLEM VARDI

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP), Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosuna İsrail güçlerinin saldırmasının ardından ABD Büyükelçiliği önünde eylem gerçekleştirdi. Protestoya, saldırıya tepki gösteren çok sayıda vatandaş katıldı. Eylemde vatandaşlar, Filistin bayrakları ile Filistin'e destek amaçlı ve İsrail karşıtı hazırlanan pankartlar taşıdı. Sumud Filosuna destek amaçlı sloganlar atıldı.

KAYSERİ

Kayseri'de de vatandaşlar, İsrail ordusunun Filistin'e yardım götüren Sumud Filosu'na müdahalesine tepki gösterdi. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan onlarca vatandaş, İsrail aleyhine slogan attı. Vatandaşlar ellerini semaya açarak, Filistin'e dua etti.

UŞAK

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Atapark Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Atapark çevresinde Sumud Filosu ve Gazze'ye destek için yürüdü. Yürüyüş boyunca kalabalık sık sık sloganlar atarak İsrail'in saldırılarını protesto etti. Yürüyüşün tamamlanmasının ardından meydanda Kur'an-ı Kerim okundu, arından dua edildi. Daha sonra Filistin'e Destek Platformu çatısı altında bulunan sivil toplum kuruluşu temsilcileri bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamalarda Gazze'de yaşanan insani drama dikkat çekildi ve dayanışma mesajları verildi.

Program, bazı vatandaşların Atapark'ta beklemesiyle devam etti.

Demirören Haber Ajansı
