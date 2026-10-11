Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti'nden nasıl çıkarıldığını anlattı: Anlaştık, tatile çıktım, işim bitti

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Ceren Karakoç, Ayşe Arman’la yaptığı söyleşide Kızılcık Şerbeti’nden ayrılma sürecini anlatırken eski rol arkadaşı Sibel Taşçıoğlu’nun da benzer bir durum yaşadığını söyledi. Taşçıoğlu’nun, karakterinin bir sonraki bölümde öleceğini çekimler sırasında öğrendiğini belirten Karakoç, yaşananları şu sözlerle aktardı:

“ Sibel Taşçıoğlu da biz setteydik ve bir bölüm sonra karakterin öleceğini sette o gün, sette çekim yaparken öğrendi. O da aynı şekilde yapıma gitti ve bunu orada öğrendi. Bence sektörel anlamda böyle bir şey var.”

SİBEL TAŞÇIOĞLU

Karakoç, birçok oyuncu arkadaşının benzer süreçlerden geçtiğini ifade etti.

“DEVAM EDİYORUZ” DENİLDİKTEN SONRA İŞİNE SON VERİLMİŞ

Dizide Nursema karakterini canlandıran Karakoç, kendi ayrılığı öncesinde ise yeni sezonda çalışmaya devam edeceğini düşündüğünü anlattı. Yapımcıyla anlaştıktan sonra tatile çıktığını söyleyen oyuncu, daha sonra yapım şirketinden acil olarak çağrıldığını belirtti.

Karakterinin bir kazada öleceğinden haberdar olmadığını dile getiren Karakoç, “Yapımcım ‘Bir sonraki sezon devam ediyoruz, görüşürüz’ dedi. Her şeyde anlaştık ve ben tatile çıktım. Sonra beni yapım şirketinden arayıp acil çağırdılar, orada anladım. Benim işime son verildi” dedi.

YENİ SEZONU İZLEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Ayrılık kararının kendisine son anda bildirilmesi nedeniyle başka bir projeyle anlaşamadığını ifade eden Karakoç, bu süreçte mağdur olduğunu söyledi. Oyuncu, kadrodan ayrıldıktan sonra Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezonunu izlemediğini de açıkladı.