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Ayakkabı devi 17 mağazasını kapatıyor! Yüzde 50'ye varan indirim başladı

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Ayakkabı devi 17 mağazasını kapatıyor! Yüzde 50'ye varan indirim başladı
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İngiltere'nin köklü ayakkabı zincirlerinden Wynsors World of Shoes, artan maliyetler nedeniyle 47 mağazasından 17'sini kapatma kararı aldı. Kapanış sürecine giren mağazalarda yüzde 50'ye varan indirimler başlarken diğer şubelerin ne zaman kapanacağı henüz açıklanmadı.

  • İngiltere'de faaliyet gösteren ayakkabı perakende zinciri Wynsors World of Shoes, yaklaşık 47 mağazasından 17'sini kapatma kararı aldı.
  • Şirket, kapanış öncesinde bazı mağazalarında yüzde 50'ye varan indirimler uyguladı; Kickers marka okul ayakkabılarında yüzde 30 indirim yapıldı.
  • Kapatılacak diğer 16 mağazanın kapanış tarihleri ve hangi şubelerin kapanacağına ilişkin takvim açıklanmadı.

İngiltere'de faaliyet gösteren ayakkabı perakende zinciri Wynsors World of Shoes, 17 mağazasını kapatma kararı aldı. Ülke genelinde yaklaşık 47 şubesi bulunan şirket, küçülme planı kapsamında bazı mağazalarında yüzde 50'ye varan indirimler uyguladı.

17 MAĞAZASINI KAPATMA KARARI ALDI

İngiltere'nin köklü ayakkabı perakendecilerinden Wynsors World of Shoes, artan işletme giderlerinin ardından mağaza sayısını azaltmak için harekete geçti.

Özel sermaye yatırım şirketi Modella Capital'in bünyesinde bulunan zincir, yaklaşık 47 mağazasından 17'sinin faaliyetlerine son vermeyi planlıyor. Şirketin bu adımı, kira ve personel giderlerinin düşürülmesine yönelik çalışmaların ardından geldi.

KAPANIŞ ÖNCESİ YÜZDE 50 İNDİRİM YAPILDI

Lancashire bölgesindeki Bacup mağazası, kapanış öncesinde müşterilerine indirimli satış imkanı sundu. Bazı ayakkabı modellerinin fiyatları yüzde 50'ye varan oranlarda düşürülürken Kickers marka okul ayakkabılarında yüzde 30 indirim uygulandı.

Kapanış tarihi yaklaştıkça indirim oranlarının artırıldığı mağaza, kampanyanın tamamlanmasının ardından faaliyetlerini durdurdu.

DİĞER MAĞAZALARIN KAPANIŞ TARİHLERİ BELİRSİZ

Şirketin kapatmayı planladığı diğer 16 mağazanın ne zaman faaliyetlerini sonlandıracağı henüz açıklanmadı. Hangi şubelerin kapanacağına ilişkin ayrıntılı bir takvim de duyurulmadı. Wynsors World of Shoes'un mağaza sayısını azaltarak İngiltere'deki faaliyetlerini sürdürmesi bekleniyor.

ŞİRKET TAMAMEN KAPANMIYOR

Mağaza kapatma kararı, ayakkabı zincirinin bütün faaliyetlerini sonlandıracağı anlamına gelmiyor. Şirketin iflas ettiğine ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmazken küçülme planının diğer mağazaları nasıl etkileyeceği henüz netlik kazanmadı.

Kaynak: Haberler.com
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