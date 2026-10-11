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16 aylık takip, 120 adrese şafak baskını! "Yıkamacılar" çetesi çökertildi: Elebaşı dahil 73 tutuklama

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16 aylık takip, 120 adrese şafak baskını! 'Yıkamacılar' çetesi çökertildi: Elebaşı dahil 73 tutuklama
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Adana merkezli 11 ilde “Yıkamacılar” silahlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda örgütün elebaşı olduğu öne sürülen Tolga Hoşgökdelen’in de aralarında bulunduğu 106 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hoşgökdelen dahil 73'ü tutuklandı, 33'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 gayrimenkul ile 12 araca da el konuldu.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, 16 aylık takibin ardından “Yıkamacılar” silahlı suç örgütüne operasyon yapıldı. Operasyonda 120 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

16 AY BOYUNCA TAKİP EDİLDİLER

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde “Yıkamacılar” silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 ay boyunca şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.

Ekipler yürüttükleri çalışmada, 32 ayrı olaya karıştığı değerlendirilen 117 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerin “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “kasten öldürmeye teşebbüs”, “kasten yaralama”, “örgüte finansman sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti yapma”, “silahlı tehdit”, “mala zarar verme” ve “nitelikli yağma” gibi suçlara karıştığı ileri sürüldü.

11 İLDE 120 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Ekipler, 6 Ekim’de Adana ile birlikte Mersin, Antalya, İstanbul, İzmir, Düzce, Balıkesir, Karabük, Bolu, Sakarya ve Afyonkarahisar’da belirlenen 120 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda örgütün elebaşı olduğu iddia edilen Tolga Hoşgökdelen’in de aralarında bulunduğu 106 şüpheli gözaltına alındı.

SİLAH, UYUŞTURUCU VE ÇELİK YELEK ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 14 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 402 mermi ve 3 çelik yelek bulundu. Ayrıca 390 kök Hint keneviri, bin 403 uyuşturucu hap, 479,67 gram esrar, 347,3 gram bonzai, 3,2 gram amfetamin, 1,29 gram kokain, 2 esrar öğütme aparatı ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

GAYRİMENKUL VE ARAÇLARA EL KONULDU

Operasyon kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 milyon 500 bin lira değerindeki 2 gayrimenkul ile 7 milyon 275 lira değerindeki 12 araca el konuldu.

73 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında Tolga Hoşgökdelen’in de bulunduğu 73 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 33 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMuhlis Çağıran:

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