Tarihsiz istifa dilekçesi mahkemeden döndü! İmzalı olsa da işine iade edildi

Tarihsiz istifa dilekçesi mahkemeden döndü! İmzalı olsa da işine iade edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bir özel güvenlik şirketinde yıllarca çalışan M.K., işveren tarafından “istifa” koduyla işten çıkarılması üzerine dava açtı. İşverenin elindeki tarihsiz istifa dilekçesine itibar etmeyen İş Mahkemesi, M.K.’nin işe iadesine karar verdi. Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi de kararı onadı. İşe başlatılmaması halinde M.K.’ye 4 aylık brüt ücreti olan 57 bin 240 lira tazminat ödenmesine hükmedildi.
- İşçinin imzasını taşıyan ancak tarih içermeyen istifa dilekçesi mahkeme tarafından geçerli istifa beyanı olarak kabul edilmedi.
- İş sözleşmesinin istifayla sona erdiğini ispat yükü işverende olup işveren bunu ispat edemedi.
- İşe başlatmama tazminatı 4 aylık brüt ücret olan 57 bin 240 lira olarak belirlendi.
İşçinin imzasını taşıyan ancak tarih içermeyen bir istifa dilekçesi, mahkemede geçerli bir istifa beyanı olarak kabul edilmedi. Mahkeme, iş sözleşmesinin istifayla sona erdiğini ispat yükünün işverende olduğunu vurguladı.
YILLARCA ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDEN ÇIKARILDI
Özel güvenlik hizmeti veren bir şirkette uzun yıllar güvenlik görevlisi olarak çalışan M.K.’nin işten çıkışı, işveren tarafından “03” koduyla, yani istifa olarak bildirildi. İstifa etmediğini, haksız şekilde işten çıkarıldığını öne süren M.K., işverenine karşı dava açtı.
M.K., davada feshin geçersizliğinin tespit edilmesini, işe iadesini ve işe başlatılmaması halinde tazminat ödenmesini talep etti. M.K. ayrıca boşta geçen süre için 4 aylık ücretinin ödenmesini istedi.
İŞVEREN: İSTİFA DİLEKÇESİ VERDİ
Davalı işveren ise M.K.’nin imzalı bir istifa dilekçesi verdiğini savundu. Dosyaya sunulan el yazısıyla yazılmış dilekçede, “Çalışmış olduğunuz projenizden başka bir projede çalışmak için ayrılıyorum” ifadesi yer aldı.
TARİHSİZ İSTİFA DİLEKÇESİNE İTİBAR EDİLMEDİ
Davayı görüşen İş Mahkemesi, M.K.’nin talebini kabul ederek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verdi. İşveren vekilinin kararı istinafa taşıması üzerine dosya, Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi’nde incelendi.
Daire, tarih içermeyen ve el yazısıyla yazılan dilekçenin gerçek bir istifa iradesi olarak kabul edilemeyeceğine hükmetti. Kararda, iş sözleşmesinin istifayla sona erdiğini ispat yükünün işverende olduğu, ancak işverenin bunu ispat edemediği belirtildi. Bu nedenle işten çıkarmanın geçerli ya da haklı bir nedene dayanmadığı sonucuna varıldı.
4 AYLIK ÜCRET TUTARINDA TAZMİNAT
Kararda, işçinin kıdemi ve fesih nedeni dikkate alınarak işe başlatmama tazminatı, takdiren 4 aylık brüt ücret olan 57 bin 240 lira olarak belirlendi.