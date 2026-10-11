Cindy Crawford, oğlunun ölümünden sonra eşiyle ilk kez görüntülendi

Cindy Crawford, oğlunun ölümünden sonra eşiyle ilk kez görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
27 yaşındaki oğlu Presley Gerber’i kaybeden Cindy Crawford, eşi Rande Gerber ile Malibu sahilinde görüntülendi. Çift, Zuma Plajı’nda el ele yürüyüş yaparken ailenin yakın dostu George Clooney de yaşanan kaybı bir ailenin başına gelebilecek en kötü şey olarak tanımladı.
- Cindy Crawford ve eşi Rande Gerber, oğulları Presley Gerber'in ölümünün ardından Malibu'daki Zuma Plajı'nda el ele yürüyüş yaparken görüntülendi.
- Cindy Crawford ve Rande Gerber'in 27 yaşındaki oğlu Presley Gerber, 20 Eylül'de Los Angeles'taki bir rehabilitasyon merkezinde hayatını kaybetti.
- George Clooney, Presley Gerber'in ölümünü bir ailenin başına gelebilecek en kötü şey olarak tanımladı.
Dünyaca ünlü model Cindy Crawford ve eşi Rande Gerber, oğulları Presley Gerber’i kaybetmelerinin ardından Malibu’da görüntülendi. Çift, Zuma Plajı’nda el ele yürüyüş yaptı.
Beyaz üstler ve siyah altlar tercih eden Crawford ile Gerber, şapka ve spor ayakkabı giydi. Oğullarının ölümünün ardından gözlerden uzak kalan çiftin sahil yürüyüşü objektiflere yansıdı.
OĞULLARINI 27 YAŞINDA KAYBETTİLER
Cindy Crawford ve Rande Gerber’in oğlu Presley Gerber, 20 Eylül’de Los Angeles’taki bir rehabilitasyon merkezinde hayatını kaybetmişti. 27 yaşındaki Gerber’in ölüm nedeni henüz kesinleşmezken aile, yaşadıkları süreçte mahremiyetlerine saygı gösterilmesini istemişti.
GEORGE CLOONEY’DEN AÇIKLAMA
Ailenin yakın dostu George Clooney de Londra’da katıldığı etkinlikte Presley’nin ölümüne ilişkin konuştu. Yaşanan kaybın hem kendi ailesini hem de Gerber ailesini derinden etkilediğini belirten oyuncu, bunu bir ailenin başına gelebilecek en kötü şey olarak tanımladı.