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Fırında mide bulandıran görüntüler! Vatandaşın sağlığıyla oynamanın bedeli ağır oldu

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Fırında mide bulandıran görüntüler! Vatandaşın sağlığıyla oynamanın bedeli ağır oldu Haber Videosunu İzle
Fırında mide bulandıran görüntüler! Vatandaşın sağlığıyla oynamanın bedeli ağır oldu
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde zabıta ekiplerinin denetimlerinde hijyen kurallarına uymadığı belirlenen bir fırın mühürlendi. İdari encümen kararıyla işletmeye para cezası da uygulandı. Zabıta Müdürü Önder Şimşek, fırınlar ile gıda üretim ve satış yerlerinin yılda en az 3 kez denetlendiğini açıkladı.

Samandağ’da bir fırın, hijyen kurallarına uyulmadığının tespit edilmesi üzerine faaliyetten menedildi.

DENETİMDE HİJYEN EKSİKLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Samandağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir fırında denetim yaptı. Denetimlerde işletmede hijyen kurallarına uyulmadığı belirlendi.

FAALİYETTEN MEN EDİLDİ

İdari encümen kararı doğrultusunda işletmeye para cezası uygulandı. Fırın ise mühürlenerek faaliyetten menedildi.

“DENETİMLER SÜRECEK”

Zabıta Müdürü Önder Şimşek, ilçedeki fırınlar ile gıda üretim ve satış yerlerinin yılda en az 3 kez denetlendiğini belirtti. Şimşek, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerin sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSlm:

Yılda 3 kes mi ? Ayda 3 kez olması gerekmez mi???

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Neyi hakediyorsan onu yaşarsın

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