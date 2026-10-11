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Sultangazi'de kadın sürücü, kaldırıma çıkarken dini nikahlı eşini ezdi; eşi öldü

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Sultangazi'de kadın sürücü, kaldırıma çıkarken dini nikahlı eşini ezdi; eşi öldü
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Sultangazi'de 45 yaşındaki kadın sürücü, kaldırıma çıkmak için manevra yaparken yön tarifi veren 72 yaşındaki dini nikahlı eşine çarptı. Ağır yaralanan eş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kadın sürücü gözaltına alındı.

Vehbi DEMİR - Emin YEŞİL / İSTANBUL, – SULTANGAZİ'de Mehrınoz Boboeva (45), aracını kaldırıma park etmek isterken kendisine yön tarifi yapan dini nikahlı eşi Hayrettin Şen'e (72) çarptı. Aracın altında kalan Şen, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen öldü, sürücü Boboeva ise gözaltına alındı.

Olay, 7 Ekim Çarşamba günü saat 13.30 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehrınoz Boboeva, kullandığı 34 DAG 385 plakalı araçla kaldırıma çıkmak için manevra yapmaya başladı. Bu sırada dini nikahlı eşi Hayrettin Şen, kaldırıma nasıl çıkması gerektiğini tarif etmek üzere araçtan indi.

GAZA FAZLA BASINCA EŞİNİ EZDİ

Sürücü Boboeva'nın kaldırıma çıkmak istediği sırada gaza fazla basması sonucu kontrolünün kaybettiği pikap, önünde bulunan eşi Şen'e çarptı. Aracın altında kalan Şen ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şen, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Sürücü Mehrınoz Boboeva ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Esentepe Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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