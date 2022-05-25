League of Legends 12.10 yama notları yayınlandı! Yapılan değişiklikler neler? - Haberler

Bu yamanın alışılan yamalara benzemediği bildirildi. Bir süredir tüm şampiyonlara yönelik kapsamlı değişiklikler üzerinde çalışan Riot Games ekibi, 12.10 yaması ile beraber normal yamalardaki gibi şampiyon ve eşyalara tek tek değişiklik getirmek yerine dayanıklılığı tüm şampiyonlar için eşit bir şekilde arttırdı.Peki, League of Legends 12.10 yamasıyla beraber oyunda neler değişti? İşte detaylar...

ŞAMPİYON DAYANIKLIĞI GÜNCELLEMESİ

Tüm şampiyonlara aşağıdaki dayanıklılık taban nitelikleri paketi geliyor.

TABAN CAN +70

CAN BÜYÜME ORANI +14

ZIRH BÜYÜME ORANI +1,2

BÜYÜ DİRENCİ BÜYÜME ORANI +0,8

ZAVALLI KAYIP RUH Thresh'in Dayanıklılık Taban Nitelikleri Paketi kendine özgü olacak (şampiyon ayrıntılarından inceleyebilirsiniz).

İYİLEŞTİRMELER, KALKANLAR, HAYATTA KALMA VE AĞIR YARA

İYİLEŞTİRME Oyunun erken safhalarında yaklaşık %10, ileri safhalarında yaklaşık %28 azaltıldı (şampiyondan şampiyona değişiklik gösteriyor).

KALKAN Yaklaşık %10 azaltıldı.

MUTLAK SÖMÜRÜ Yaklaşık %10 azaltıldı.

AĞIR YARA %40 İyileştirme Azaltması ? %30 İyileştirme Azaltması

GÜÇLENDİRİLMİŞ AĞIR YARA %60 İyileştirme Azaltması ? %50 İyileştirme Azaltması

ŞAMPİYONLAR

Aatrox

E - ŞAMPİYONLARDAN ELDE EDİLEN İYİLEŞTİRME Verilen hasarın %20/22,5/25/27,5/30'u ? Verilen hasarın %18/20/22/24/26'sı

E (R SIRASINDA GÜÇLENDİRİLMİŞ) - ŞAMPİYONLARDAN ELDE EDİLEN İYİLEŞTİRME Verilen hasarın %26/32/38/44/50'si ? Verilen hasarın %25/30/35/40/45'i

R - KENDİNE SAĞLADIĞI İYİLEŞTİRME ARTIŞI %30/45/60 ? %25/40/55

Ahri

PASİF - TAM YÜKTE ELDE EDİLEN İYİLEŞTİRME (MİNYONLAR VE CANAVARLARA KARŞI) 1-18. seviyelerde 40-120 (+%25 YG) ? 1-18. seviyelerde 35-95 (+%20 YG)

PASİF - ŞAMPİYONLAR ALT EDİLDİĞİNDE ELDE EDİLEN İYİLEŞTİRME 1-18. seviyelerde 80-200 (+%35 YG) ? 1-18. seviyelerde 75-165 (+%30 YG)

Akshan

PASİF - KALKAN 1-18. seviyelerde 40-300 (+%40 İlave SG) ? 1-18. seviyelerde 40-280 (+%35 İlave SG)

Alistar

PASİF - KENDİNE SAĞLADIĞI İYİLEŞTİRME 1-18. seviyelerde 25-161 ? 1-18. seviyelerde 23-142 (not: takım arkadaşları için hâlâ bu değerlerin iki katı geçerli)

Annie

E - KALKAN 40/90/140/190/240 (+%40 YG) ? 40/85/130/175/220 (+%35 YG)

Aphelios

SEVERUM - NORMAL SALDIRILARDAN ELDE EDİLEN İYİLEŞTİRME 1-18. seviyelerde verilen hasarın %3-10'u ? 1-18. seviyelerde verilen hasarın %2,5-9'u

SEVERUM - YETENEKLERLE VERİLEN HASARDAN ELDE EDİLEN İYİLEŞTİRME 1-18. seviyelerde verilen hasarın %9-30'u ? 1-18. seviyelerde verilen hasarın %8,3-30'u

SEVERUM - FAZLALIK İYİLEŞTİRMEDEN ELDE EDİLEN KALKAN Değişmedi

R (SEVERUM) - ŞAMPİYONLARA İSABET ETTİĞİNDE ELDE EDİLEN İYİLEŞTİRME 6/11/16. seviyelerde 275/400/525 ? 6/11/16. seviyelerde 250/350/450

Azir

E - KALKAN 80/120/160/200/240 (+%70 YG) ? 70/110/150/190/230 (+%60 YG)

Bard

W - ASGARİ İYİLEŞTİRME 30/60/90/120/150 (+%30 YG) ? 25/50/75/100/125 (+%30 YG)

W - AZAMİ İYİLEŞTİRME 60/105/150/195/240 (+%60 YG) ? 50/80/110/140/170/200 (+%60 YG)

Camille

PASİF - DEĞİŞKEN KALKAN Azami canın %20'si ? Azami canın %17'si

Cassiopeia

E - ZEHİRLENMİŞ HEDEFLERDEN ELDE EDİLEN İYİLEŞTİRME %12/14/16/18/20 YG ? %10/11,5/13/14,5/16 YG (hâlâ minyonlara ve küçük canavarlara karşı %75 daha az etkili)

Cho'Gath

PASİF - İYİLEŞTİRME 1-18. seviyelerde 20-71 ? 1-18. seviyelerde 18-52

Darius

Q - ŞAMPİYONLARDAN VE BÜYÜK CANAVARLARDAN ELDE EDİLEN İYİLEŞTİRME İsabet alan şampiyon başına (en fazla 3) eksik canın %15'i ? İsabet alan şampiyon başına (en fazla 3) eksik canın %13'ü

Diana

W - KALKAN 30/45/60/75/90 (+%30 YG) (+%10 İlave Can) ? 25/40/55/70/85 (+%25 YG) (+%9 İlave Can)

Dr. Mundo

R - ARTAN TABAN İYİLEŞTİRME Eksik canın %15/20/25'i ? Eksik canın %10/15/20'si

Ekko

W - KALKAN 80/100/120/140/160 (+%150 YG) ? 70/90/110/130/150 (+%150 YG)

Elise

PASİF (ÖRÜMCEK HALİ) - NORMAL SALDIRILARDAN ELDE EDİLEN İYİLEŞTİRME 4/6/8/10 (+%10 YG) ? 4/6/8/10 (+%8 YG)

Fiora

PASİF - ZAYIF NOKTALARDAN ELDE EDİLEN İYİLEŞTİRME 1-18. seviyelerde 40-115 ? 1-18. seviyelerde 35-100

R - SANİYE BAŞINA İYİLEŞTİRME 80/110/140 (+%60 İlave SG) ? 75/110/125 (+%60 İlave SG)

Fiddlesticks

W - CANAVARLARDAN ELDE EDİLEN İYİLEŞTİRME Verilen hasarın %50'si ? Verilen hasarın %45'i (minyonlara karşı hâlâ verilen hasarın %15'i)

W - ŞAMPİYONLARDAN ELDE EDİLEN İYİLEŞTİRME Verilen hasarın %30/40/50/60/70'i ? Verilen hasarın %25/32,5/40/47,5/55'i

Galio

W - BÜYÜ HASARI KALKANI Azami canın %8/9,75/11,5/13,25/15'i ? Azami canın %7,5/9/10,5/11/13,5'i

Gangplank

W - İYİLEŞTİRME 50/75/100/125/150 (+%15 Eksik Can) ? 45/70/95/120/145 (+%13 Eksik Can)

Garen

PASİF - CAN YENİLENMESİ 1-18. seviyelerde her 5 saniyede azami canın %1,5-10,1'i ? 1-18. seviyelerde her 5 saniyede azami canın %1,2-9'u

W - KALKAN 70/95/120/145/170 (+%20 İlave Can) ? 65/85/105/125/145 (+%18 İlave Can)

Gragas

PASİF - İYİLEŞTİRMEAzami canın %8'i ? Azami canın %6,5'i

Gwen

PASİF - ŞAMPİYONLARDAN ELDE EDİLEN İYİLEŞTİRME Verilen hasarın %70'i ? Verilen hasarın %60'ı

PASİF - ŞAMPİYONLARDAN ELDE EDİLEN AZAMİ İYİLEŞTİRME 1-18. seviyelerde 12-30 (+%7 YG) ? 1-18. seviyelerde 10-25 (+%6,5 YG)

Illaoi

PASİF - İYİLEŞTİRME Dokunaçlar en az bir şampiyona isabet ettiğinde Illaoi'nin eksik canının %5'ini iyileştirir ? Dokunaçlar en az bir şampiyona isabet ettiğinde Illaoi'nin eksik canının %4'ünü iyileştirir

Irelia

Q - İYİLEŞTİRME %8/10/12/14/16 SG ? %7/8/9/10/11 SG

Ivern

E - KALKAN 80/115/150/185/220 (+%80 YG) ? 70/100/130/160/190 (+%75 YG)

Janna

E - KALKAN 80/110/140/179/200 (+%65 YG) ? 75/100/125/150/175 (+%60 YG)

R - SANİYE BAŞINA İYİLEŞTİRME 100/150/200 (+%50 YG) ? 90/145/200 (+%45 YG)

Jarvan IV

W - TABAN KALKAN 60/85/110/135/160 ? 60/80/100/120/140

W - KALKAN ARTIŞI İsabet alan rakip şampiyon başına azami canın %1,5'i ? İsabet alan rakip şampiyon başına azami canın %1,3'ü

Kai'Sa

R - KALKAN 75/100/125 (+%100/150/200 SG) (+%100 YG) ? 70/90/110 (+%90/135/180 SG) (+%90 YG)

Karma

W (R İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ) - İYİLEŞTİRME Eksik canın %20'si (her 100 YG başına +%1) ? Eksik canın %17'si (her 100 YG başına +%1)

E - KALKAN 90/135/180/225/270 (+%50 YG) ? 80/120/160/200/240 (+%45 YG)

E (R İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ) - BİRİNCİL KALKAN 25/80/135/190 (+%50 YG) ? 25/70/120/170 (+%45 YG)

Katarina

R - UYGULANAN AĞIR YARA %60 ? %50

Kayle

W - İYİLEŞTİRME 60/90/120/150/180 (+%30 YG) ? 55/80/105/130/155 (+%25 YG)

Kayn

PASİF (DARKİN KATİL) - ŞAMPİYONLARA YÖNELİK YETENEKLERDEN ELDE EDİLEN İYİLEŞTİRME 1-18. seviyelerde verilen fiziksel hasarın %30-40'ı ? 1-18. seviyelerde verilen fiziksel hasarın %25-35'i

E - İYİLEŞTİRME 100/115/130/145/160 (+%40 İlave SG) ? 90/100/110/120/130 (+%35 İlave SG)

R (DARKİN KATİL) - İYİLEŞTİRME Hedefin azami canının %10,5'i (her 100 İlave SG başına +%9,1) ? Hedefin azami canının %9,75'i (her 100 İlave SG başına +%8,45) (Verilen hasarın %70'i ? Verilen hasarın %65'i)

Kha'Zix

W - İYİLEŞTİRME 60/85/110/135/160 (+%50 YG) ? 55/75/95/115/135 (+%50 YG)

Kindred

W (PASİF) - TAM YÜKTE ELDE EDİLEN İYİLEŞTİRME Eksik cana bağlı olarak 49-100 ? Eksik cana bağlı olarak 47-81

R - İYİLEŞTİRME 250/325/400 ? 225/300/375

Kled

PASİF - SKAARL'IN DÖNDÜKTEN SONRAKİ CANI 1/6/11/16. seviyelerde Skaarl'ın azami canının %50/60/70/80'i ? 1/6/11/16. seviyelerde Skaarl'ın azami canının %45/55/65/75'i

Q (BİNEKLİ) - ÇEKTİKTEN SONRA UYGULADIĞI AĞIR YARA %60 ? %50

Lee Sin

W1 - KALKAN 55/110/165/220/275 (+%80 YG) ? 50/100/150/200/250 (+%80 YG)

W2 - İLAVE CAN ÇALMA VE CAN EMME %5/10/15/20/25 ? %5/9,5/14/18,5/23

Lillia

PASİF - BÜYÜK CANAVARLARDAN ELDE EDİLEN İYİLEŞTİRME 1-18. seviyelerde 27-104 (+%6 YG) ? 1-18. seviyelerde 24-75 (+%5,4 YG)

PASİF - ŞAMPİYONLARDAN ELDE EDİLEN İYİLEŞTİRME 1-18. seviyelerde 12-140 (+%20 YG) ? 1-18. seviyelerde 11-125 (+%18 YG)

Lissandra

R - KENDİNE YÖNELİK ASGARİ İYİLEŞTİRME 100/150/200 (+%30 YG) ? 90/140/190 (+%25 YG)

Lulu

E - KALKAN 80/120/160/200/240 (+%40 YG) ? 75/110/145/180/215 (+%35 YG)

R - İLAVE CAN 300/450/600 (+%50 YG) ? 275/425/575 (+%45 YG)

Lux

W - KALKAN 45/65/85/105/125 (+%35 YG) ? 40/55/70/85/100 (+%35 YG)

Malphite

PASİF - KALKAN

Azami canın %10'u ? Azami canın %9'u

Maokai

PASİF - GÜÇLENDİRİLMİŞ NORMAL SALDIRILARDAN ELDE EDİLEN İYİLEŞTİRME 17. seviyeye kadar 5-65 (+%5-15 Azami Can) ? 15. seviyeye kadar 5-45 (+%4,5-11 Azami Can)

Mordekaiser

W - KALKANIN CANA DÖNÜŞME ORANI %40/42,5/45/47,5/50 ? %35/37,5/40/42,5/45

Morgana

PASİF - YETENEKLERDEN ELDE EDİLEN İYİLEŞTİRME Şampiyonlara, büyük minyonlara, orta ve büyük boy canavarlara verilen hasarın %20'si ? Şampiyonlara, büyük minyonlara, orta ve büyük boy canavarlara verilen hasarın %18'i

Nami

W - İYİLEŞTİRME 60/85/110/135/160 (+%30 YG) ? 55/75/95/115/135 (+%25 YG)

Nasus

PASİF - CAN ÇALMA 1/7/13. seviyelerde %10/16/22 ? 1/7/13. seviyelerde %9/14/19

Nautilus

W - KALKAN 45/55/65/75/85 (+%9/10/11/12/13 Azami Can) ? 40/50/60/70/80 (+%8/9/10/11/12 Azami Can)

Nidalee

E - TABAN İYİLEŞTİRME 35/55/75/95/115 (+%32,5 YG) ? 35/50/65/80/95 (+%27,5 YG)

Nocturne

PASİF - GÜÇLENDİRİLMİŞ NORMAL SALDIRILARDAN ELDE EDİLEN İYİLEŞTİRME 1-18. seviyelerde isabet alan rakip başına 15-40 (+%15 YG) ? 1-18. seviyelerde isabet alan rakip başına 13-30 (+%30 YG) (minyonlara karşı hâlâ %50 daha az etkili)

Nunu ve Willump

Q - ŞAMPİYONLAR DIŞINDAKİ BİRİMLERDEN ELDE EDİLEN TABAN İYİLEŞTİRME 75/110/145/180/215 (+%90 YG) (+%10 İlave Can) ? 65/95/125/155/185 (+%70 YG) (+%6 İlave Can) (şampiyonlara karşı hâlâ %60 etkili)

Olaf

PASİF - CAN ÇALMA 1-18. seviyelerde %10-30 ? 1-18. seviyelerde %9-22,5

W - KALKAN 10/45/80/115/150 (+%25 Eksik Can) ? 10/40/70/100/130 (+%22,5 Eksik Can)

Orianna

E - KALKAN 60/100/140/180/220 (+%50 YG) ? 55/90/125/160/195 (+%45 YG)

Poppy

PASİF - KALKAN 1/7/13. seviyelerde azami canın %15/17,5/20'si ? 1/7/13. seviyelerde azami canın %13/15,5/18'i

Pyke

PASİF - GRİ CAN ÜST SINIRI Azami canın %60'ı ? Azami canın %55'i

PASİF - GRİ CANA DÖNÜŞTÜRÜLEN HASAR %10 (1 Zırh Deşme başına +%0,25) ? %9 (1 Zırh Deşme başına +%0,2)

PASİF - YAKININDA BİRDEN FAZLA ŞAMPİYON VARKEN GRİ CANA DÖNÜŞTÜRÜLEN HASAR %45 (1 Zırh Deşme başına +%0,5) ? %40 (1 Zırh Deşme başına +%0,4)

Rakan

PASİF - KALKAN 1-18. seviyelerde 33-254 (+%90 YG) ? 1-18. seviyelerde 30-225 (+%85 YG)

Q - İYİLEŞTİRME 1-18. seviyelerde 18-120 (+%70 YG) ? 1-18. seviyelerde 18-90 (+%55 YG)

E - KALKAN 40/65/90/115/140 (+%80 YG) ? 35/60/85/110/135 (+%70 YG)

Rell

Q - İSABET ALAN ŞAMPİYON BAŞINA ELDE EDİLEN İYİLEŞTİRME 10/15/20/25/30 (+%5 Eksik Can) ? 10/15/20/25/30 (+%4 Eksik Can)

W (SERT İNİŞ) - KALKAN 40/70/100/130/160 (+%13 Azami Can) ? 35/60/85/110/135 (+%12 Azami Can)

Renata Glasc

E - KALKAN 50/70/90/110/130 (+%50 YG) ? 50/65/80/95/110 (+%50 YG)

Renekton

Q - ŞAMPİYONLAR DIŞINDAKİ BİRİMLERDEN ELDE EDİLEN İYİLEŞTİRME 2/3/4/5/6 (+%3 İlave SG) ? 2/3/4/5/6 (+%2 İlave SG)

Q - ŞAMPİYONLARDAN ELDE EDİLEN İYİLEŞTİRME 12/18/24/30/36 (+%16 İlave SG) ? 10/14/18/22/26 (+%15 İlave SG)

Q (GÜÇLENDİRİLMİŞ) - ŞAMPİYONLAR DIŞINDAKİ BİRİMLERDEN ELDE EDİLEN İYİLEŞTİRME 6/9/12/15/18 (+%9 İlave SG) ? 6/9/12/15/18 (+%6 İlave SG)

Q (GÜÇLENDİRİLMİŞ) - ŞAMPİYONLARDAN ELDE EDİLEN İYİLEŞTİRME 36/54/72/90/108 (+%48 İlave SG) ? 30/42/54/66/78 (+%45 İlave SG)

Riven

E - KALKAN 85/115/145/175/205 (+%120 İlave SG) ? 80/105/130/155/180 (+%110 İlave SG)

Rumble

E - KALKAN 60/95@/130/165/200 (+%50 YG) ? 60/90/120/150/180 (+%45 YG)

Senna

Q - İYİLEŞTİRME 40/60/80/100/120 (+%40 İlave SG) (+%40 YG) (1 Zırh Deşme başına +1,6) ? 40/55/70/85/100 (+%30 İlave SG) (+%40 YG) (1 Zırh Deşme başına +1,6)

R - KALKAN 120/160/200 (+%40 YG) (sis başına +1,5) ? 100/150/200 (+%40 YG) (sis başına +1,5)

Seraphine

W - KALKAN 60/80/100/120/140 (+%40 YG) ? 50/70/90/110/130 (+%35 YG)

W - TAKIM ARKADAŞI BAŞINA SAĞLADIĞI İYİLEŞTİRME Hedefin eksik canının %5/5,5/6/6,5/7'si (100 YG başına +%0,75) ? Hedefin eksik canının %5/5,5/6/6,5/7'si (100 YG başına +%0,6)

Shen

PASİF - KALKAN 1-18. seviyelerde 50-101 (+%14 İlave Can) ? 1-18. seviyelerde 50-101 (+%12 İlave Can)

R - KALKAN 140/320/500 (+%17,5 İlave Can) ? 130/290/450 (+%16 İlave Can)

Singed

Q (R SIRASINDA) - ZEHİRLİ İZ YETENEĞİNİN UYGULADIĞI AĞIR YARA %40 ? %30

Sion

W - KALKAN 60/85/110/135/160 (+%10/11/12/13/14 Azami Can) ? 60/85/110/135/160 (+%8/9/10/11/12 Azami Can)

Skarner

W - KALKAN Azami canın %10/11/12/13/14'ü (+%80 YG) ? Azami canın %9/10/11/12/13'ü (+%80 YG)

Sona

W - KALKAN 25/50/75/100/125 (+%30 YG) ? 25/45/65/85/105 (+%25 YG)

W - İYİLEŞTİRME 30/50/70/90/110 (+%20 YG) ? 30/45/60/75/90 (+%15 YG)

Soraka

W - İYİLEŞTİRME 100/130/160/200/220 (+%65 YG) ? 90/110/130/150/170 (+%50 YG)

R - İYİLEŞTİRME 130/215/300 (+%55 YG) ? 125/205/285 (+%50 YG)

Swain

PASİF - TAYF BAŞINA ELDE EDİLEN İYİLEŞTİRME 1/6/11/16. seviyelerde azami canın %4/5,5/7/9'u ? 1/6/11/16. seviyelerde azami canın %3,5/4,5/5,5/7'si

R - SANİYE BAŞINA CAN ÇALMA 15/40/65 (+%25 YG) ? 15/30/45 (+%20 YG)

Sylas

W - İYİLEŞTİRME 25/50/75/100/125 (+%40 YG) ? 20/40/60/80/100 (+%35 YG)

Tahm Kench

Q - İYİLEŞTİRME 10/15/20/25/30 (+%4/4,5/5/5,5/6 Eksik Can) ? 10/12,5/15/17,5/20 (+%3/3,5/4/4,5/5 Eksik Can)

E - GRİ CAN OLARAK BİRİKTİRİLEN HASAR %15/25/35/45/55 ? %13/21/29/37/45

E - GRİ CAN OLARAK BİRİKTİRİLEN İLAVE HASAR %45/50/55/60/65 ? %40/42,5/45/47,5/50

Talon

Q - İYİLEŞTİRME 1-18. seviyelerde 10-70 ? 1-18. seviyelerde 9-55

Taric

Q - İYİLEŞTİRME 30 (%20 YG) (+ Taric'in azami canının %1'i) ? 25 (%15 YG) (+ Taric'in azami canının %0,75'i)

W - KALKAN Hedefin azami canının %8/9/10/11/12'si ? Hedefin azami canının %7/8/9/10/11'i

Thresh

CAN BÜYÜME ORANI 95 ? 115

ZIRH BÜYÜME ORANI Değişmedi (Dayanıklılık Taban Nitelikleri Paketi uygulanmadı)

W - KALKAN 60/90/120/150/180 (ruh başına +2) ? 50/75/100/125/150 (ruh başına +2)

Trundle

PASİF - İYİLEŞTİRME 1-18. seviyelerde rakibin azami canının %2-7'si ? 1-18. seviyelerde rakibin azami canının %1,8-5,5'i

Tryndamere

Q - ASGARİ İYİLEŞTİRME 30/40/50/60/70 (+%30 YG) ? 25/33/41/49/57 (+%30 YG)

Q - ÖFKE BAŞINA ELDE EDİLEN İLAVE İYİLEŞTİRME 0,5/0,95/1,4/1,85/2,3 (+%1,2 YG) ? 0,45/0,75/1,05/1,35/1,65 (+%1,2 YG)

Udyr

W - KALKAN 60/95/130/165/200/235 (+%50 YG) ? 60/90/120/150/180/210 (+%45 YG)

W - İYİLEŞTİRME Eksik cana bağlı olarak %2,5-5 ? Eksik cana bağlı olarak %2-4

Urgot

E - KALKAN 60/80/100/120/140 (+%150 İlave SG) (+%15 İlave Can) ? 55/75/95/115/135 (+%135 İlave SG) (+%13,5 İlave Can)

Varus

E - AĞIR YARA %40 ? %30

Vi

PASİF - KALKAN Azami canın %15'i ? Azami canın %13'ü

Viego

PASİF - ELE GEÇİRME HALİNDE İYİLEŞTİRME Hedefin azami canının %3'ü (+%3 İlave SG) (+%2 YG) (%100 Saldırı Hızı başına +%5) ? Hedefin azami canının %2,5'i (+%2,5 İlave SG) (+%2 YG) (%100 Saldırı Hızı başına +%5)

Q - İŞARETLENMİŞ ŞAMPİYONLARA YÖNELİK NORMAL SALDIRILARDAN ELDE EDİLEN İYİLEŞTİRME %150 ? %135

Q - İŞARETLENMİŞ CANAVARLARA YÖNELİK NORMAL SALDIRILARDAN ELDE EDİLEN İYİLEŞTİRME %155 ? %145 (minyonlara karşı hâlâ %10 etkili)

Viktor

Q - KALKAN 1-18. seviyelerde 30-115 (+%20 YG) ? 1-18. seviyelerde 27-105 (+%18 YG)

Vex

W - KALKAN 50/80/110/140/170 (+%80 YG) ? 50/75/100/125/150 (+%75 YG)

Vladimir

Q - İYİLEŞTİRME 20/25/30/35/40 (+%35 YG) ? 20/25/30/35/40 (+%30 YG)

Q (GÜÇLENDİRİLMİŞ) - İLAVE İYİLEŞTİRME 1-18. seviyelerde 30-200 (+%5 Eksik Can (+%4 YG)) ? 1-18. seviyelerde 30-200 (+%5 Eksik Can (+%3,5 YG))

Q (GÜÇLENDİRİLMİŞ) - MİNYONLARDAN ELDE EDİLEN İYİLEŞTİRME %35 oranında etkili ? %30 oranında etkili

R - BİRDEN FAZLA HEDEFE UYGULANINCA ELDE EDİLEN İYİLEŞTİRME Hasarın %50'si ? Hasarın %40'ı

Volibear

W - İYİLEŞTİRME 20/35/50/65/80 (+ Volibear'in eksik canının %8/10/12/14/16'sı) ? 20/35/50/65/80 (+ Volibear'in eksik canının %7/8,5/10/11,5/13'ü)

E - KALKAN Azamı canın %15'i (+%80 YG) ? Azami canın %14'ü (+%75 YG)

R - İLAVE CAN 200/400/600 ? 175/350/525

Warwick

Q - İYİLEŞTİRME YÜZDESİ %30/45/60/75/90 ? %25/37,5/50/62,5/75

Xin Zhao

PASİF - -İYİLEŞTİRME 1-18. seviyelerde 7-92 (+%10 SG) (+%55 YG) ? 1-18. seviyelerde 6-74 (+%7 SG) (+%55 YG)

Yasuo

PASİF - KALKAN 1-18. seviyelerde 115-525 ? 1-18. seviyelerde 100-475

Yone

W - KALKAN 1-18. seviyelerde 40-60 (+%60 İlave SG) ? 1-18. seviyelerde 35-55 (+%55 İlave SG)

Yorick

Q - ASGARİ İYİLEŞTİRME 1-18. seviyelerde 12-82 ? 1-18. seviyelerde 10-68

Yuumi

E - İYİLEŞTİRME 70/100/130/160/190 (+%35 YG) ? 65/90/115/140/165 (+%25 YG)

Zac

PASİF - PELTELERİ TOPLADIĞINDA ELDE ETTİĞİ İYİLEŞTİRME Azami canın %4/5/6/7'si ? Azami canın %4/4,75/5,5/6,25'i

EŞYALAR

Çivili Zırh

DİKEN - AĞIR YARA %40 ? %30

ŞAMPİYONLAR HAREKETSİZ BIRAKILDIĞINDA UYGULANAN AĞIR YARA %60 ? %50

Dikenli Yelek

DİKEN - AĞIR YARA %40 ? %30

Fani Hatıratı

KAN ZEHİRLENMESİ - AĞIR YARA %40 ? %30

KAN ZEHİRLENMESİ - ŞAMPİYONLARA YÖNELİK 3 SALDIRIDAN SONRA UYGULANAN AĞIR YARA %60 ? %50

Zaun Zincirkılıcı

DOĞRA - AĞIR YARA %40 ? %30

DOĞRA - CANI %50'NİN ALTINDAKİ HEDEFLERE UYGULANAN AĞIR YARA %60 ? %50

Celladın Çağrısı

ÇEK KOPAR - AĞIR YARA %40 ? %30

Morellonomikon

İLLET - AĞIR YARA %40 ? %30

İLLET - CANI %50'NİN ALTINDAKİ HEDEFLERE UYGULANAN AĞIR YARA %60 ? %50

Kimyasal Çürütücü

POFKEP TOKSİNİ - AĞIR YARA %40 ? %30

POFKEP TOKSİNİ - SİZİN VE GÜÇLENDİRİLMİŞ TAKIM ARKADAŞINIZIN BİR SONRAKİ HASARINDA UYGULANAN AĞIR YARA %60 ? %50

Bilinmezlik Küresi

LANETLİ - AĞIR YARA %40 ? %30

Hiçlik Değneği

BÜYÜ NÜFUZU %45 ? %40

Felaket Mücevheri

BÜYÜ NÜFUZU %15 ? %13

Dominik Efendi'nin Hürmetleri

ZIRH DELME %35 ? %30

Son Fısıltı

ZIRH DELME %20 ? %18

Uğursuz Koruma

YAKMA HASARI Azami canın %2'si (yakın dövüşçü) / %1,2'si (menzilli) ? Azami canın %1,8'i (yakın dövüşçü) / %1'i (menzilli)

Dinçleştirici Aytaşı

YILDIZ IŞIĞI - İYİLEŞTİRME 70 ? 60

İYİLEŞTİRME VE KALKAN GÜCÜ Yük başına %6 ? Yük başına %5 (hâlâ en fazla 5 yük birikebilir)

İHTİŞAMLI PASİF Sahip olunan efsanevi eşya başına +10 Yıldız Işığı iyileştirmesi ? Sahip olunan efsanevi eşya başına +8 Yıldız Işığı iyileştirmesi (Ornn'un şaheser eşyası Yıldızkaydıran için de geçerli)

Günateşi Kalkanı

HASAR ARTIŞI Yük başına %12 ? Yük başına %10 (hâlâ en fazla 6 yük birikebilir) (Ornn'un şaheser eşyası Ocakateşi Sorguç için de geçerli)

Ölümün Dansı

İYİLEŞTİRME %175 İlave SG ? %150 İlave SG

İlahsindiren

İYİLEŞTİRME Azami canın %7,8'i (yakın dövüşçü) / %3,6'sı (menzilli) ? Azami canın %6'sı (yakın dövüşçü) / %3'ü (menzilli)

Doran'ın Yüzüğü

SÖMÜRÜ - MANA YENİLENMESİ Saniyede 0,75 mana yeniler, rakip şampiyonlara hasar verince bu miktar 1,25'e yükselir ? Saniyede 1 mana yeniler, rakip şampiyonlara hasar verince bu miktar 10 saniyeliğine 1,5'e yükselir

MANA YERİNE CAN YENİLENMESİ Sömürü değerinin %50'si ? Sömürü değerinin %45'i

Hiddet Karışımı

FİZİKSEL SÖMÜRÜ %15 ?%12

Son Kış

KALKAN 100-200 (+%5 Mevcut Mana) ? 100-180 (+%4,5 Mevcut Mana)

Gargoyl Taşzırhı

KALKAN 100 (+%100 İlave Can) ? 100 (+%90 İlave Can)

Kaniçen

MUTLAK SÖMÜRÜ %10 ? %8 (Ornn'un şaheser eşyası Bitmez Açlık için %15 ? %10)

İYİLEŞTİRME %25 SG (+ eksik canın %10'u) ? %20 SG (+ eksik canın %8'i)

Dolukılıcı

MUTLAK SÖMÜRÜ %8 ? %7

Közbıçak

MUTLAK SÖMÜRÜ %8 ? %7

Şövalyenin Adağı

KENDİNE SAĞLADIĞI İYİLEŞME Layık takım arkadaşınızın verdiği hasarın %8'i ? Layık takım arkadaşınızın verdiği hasarın %7'si

Demir Solari'nin Broşu

KALKAN Hedef 1-18. seviyelerdeyken 200-365 ? Hedef 1-18. seviyelerdeyken 180-330 (Ornn'un şaheser eşyası Altın Şafağın Emaneti için de geçerli)

Malmortius'un Ağzı

MUTLAK SÖMÜRÜ %12 ? %10

Mikael'in Lütfu

İYİLEŞTİRME 1-18. seviyelerde 100-200 ? 1-18. seviyelerde 100-180

Ağırkan

İYİLEŞTİRME Azami canın %2'si (yakın dövüşçü) / %1'i (menzilli) ? Azami canın %1,6'sı (yakın dövüşçü) / %0,8'i (menzilli)

Kefaret

İYİLEŞTİRME Hedef 1-18. seviyelerdeyken 200-400 ? Hedef 1-18. seviyelerdeyken 180-340

Vadiyaran

MUTLAK SÖMÜRÜ %8 ? %7 (Ornn'un şaheser eşyası Icathia'nın Laneti için %10 ? %8)

Seraph'ın Şefkati

İYİLEŞTİRME Harcanan mananın %35'i ? Harcanan mananın %25'i

Gerçek Buz Parçası

TABAN MANA YENİLENMESİ %100 ? %115

Sterak'ın Güvencesi

KALKAN %75 İlave Can ? %70 İlave Can

Vampirî Asa

CAN ÇALMA %8 ? %7

Kanasusamış

CAN ÇALMA %20 ? %18

FAZLALIK İYİLEŞTİRMEDEN ELDE EDİLEN KALKAN 1-18. seviyelerde 50-350 ? 1-18. seviyelerde 50-320

Kararma

MUTLAK SÖMÜRÜ %8 ? %7 (Ornn'un şaheser eşyası Semavi Dizilim için %10 ? %8)

KALKAN 180 (+%40 SG) ? 160 (+%35 SG) (menzilli şampiyonlar için hâlâ %50 daha az etkili)

Ölümsüz Kalkanyay

CAN ÇALMA %8 ? %7 (Ornn'un şaheser eşyası Kan Koruması için %10 ? %8)

KALKAN 1-18. seviyelerde 275-700 ? 1-18. seviyelerde 250-630

RÜNLER

Kondisyon

TOPLAM ZIRH VE BÜYÜ DİRENCİ ARTIŞI %5 ? %4

Yenilmez

MUTLAK SÖMÜRÜ %9 (yakın dövüşçü) / %8 (menzilli) ? %6 (yakın dövüşçü) / %5 (menzilli)

Yaşam Kaynağı

İŞARETLENMİŞ ŞAMPİYONLARA SALDIRAN TAKIM ARKADAŞLARININ ELDE ETTİĞİ İYİLEŞTİRME 5 (+%1 Azami Can) ? 5 (+%0,9 Azami Can)

Hortlağın Pençesi

İYİLEŞTİRME Azami canın %2'si (yakın dövüşçü) / %1,2'si (menzilli) ? Azami canın %1,7'si (yakın dövüşçü) / %1,02'si (menzilli)

HASAR Azami canın %4'ü (yakın dövüşçü) / %2,4'ü (menzilli) ? Azami canın %3,5'i (yakın dövüşçü) / %2,1'i (menzilli)

Muhafız

KALKAN 1-18. seviyelerde 50-130 (+%15 YG) (+%9 İlave Can) ? 1-18. seviyelerde 45-120 (+%12,5 YG) (+%8 İlave Can)

Soğuran Küre

BÜYÜ HASARI KALKANI 1-18. seviyelerde 40-120 (+%15 İlave SG) (+%10 YG) ? 1-18. seviyelerde 35-110 (+%14 İlave SG) (+%9 YG)

Şifa Taşkını

AZAMİ KALKAN 10 (+%10 Azami Can) ? +10 (+%9 Azami Can)

Aery'yi Çağır

KALKAN 1-18. seviyelerde 35-80 (+%40 İlave SG) (+%25 YG) ? 1-18. seviyelerde 30-75 (+%35 İlave SG) (+%22,5 YG)

Kan Tadı

İYİLEŞTİRME 1-18. seviyelerde 18-35 (+%20 İlave SG) (+%10 YG) ? 1-18. seviyelerde 16-30 (+%15 İlave SG) (+%8 YG)

Zafer

İYİLEŞTİRME Eksik canın %12'si ? Eksik canın %10'u

SİHİRDAR BÜYÜLERİ

Bariyer

KALKAN 1-18. seviyelerde 115-455 ? 1-18. seviyelerde 105-411

Şifa

İYİLEŞTİRME 1-18. seviyelerde 90-345 ? 1-18. seviyelerde 80-318

Tutuştur

AĞIR YARA %60 ? %50

Çarp