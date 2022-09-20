Efsane suikastçı Ezio Auditore da Firenze'nin hikayesi

Bu sözler size de tanıdık geldi mi? "Ben bir suikastçıyım" sözünden de çıkarabileceğiniz gibi Assassin's Creed oyununda yer alan bir suikastçıdan bahsediyorum.. Hatta belki de Assassin's Creed serisinin en popüler ve en sevilen suikastçısından… İşte Ezio Auditore da Firenze'nin hayat hikayesi.

Bugün sizlere üstünden onlarca yıl, onlarca oyun geçmesine rağmen popülerliğini yitirmeyen, Assassin's Creed serisinin en sevilen karakterlerinden biri olan Ezio Auditore da Firenze'nin hayat hikayesinden bahsedeceğim.

Ezio Auditore da Firenze

HER ŞEYİN BAŞLANGICI: ASSASSIN'S CREED 2

Assassin's Creed 2'nin başında da gösterildiği gibi Ezio, 1459'da İtalya'nın Floransa şehrinde soylu Auditore ailesinde doğdu. 17 yaşında varlıklı, hayta ve kaygısız bir yaşam tarzı süren Ezio Auditore da Firenze, günlerden bir gün babası Giovanni Auditore'nin isteğiyle önemli bazı belgeleri ilgili adrese teslim etmek için yola çıkar.

Adrese varıp belgeleri teslim ettiği kişi Ezio'ya "babana söyle, bu gece yola çıkacaklar" deyince Ezio'nun kafası karışır ve tekrardan evinin yolunu tutar.

Evine vardıktan sonra evinin hizmetçisi Ezio'nun babasının ve kardeşlerinin Palazzo Della Sigmoria'daki hapse atıldığını Ezio'ya telaş içinde bildirir. Kız kardeşinin ve annesinin telaşını gören Ezio, hizmetçisinden annesini ve kız kardeşini yanına alıp kardeşinin evine gitmesini söyler.

Hapishanenin yolunu tutan Ezio, babasının tutulduğu odaya tırmanır ve babasıyla yüz yüze gelir. Sakinliğini koruyan babası Ezio'ya eve dönmesini ve gizli odasındaki sandıkta bulunan mektubu yakın arkadaşı Uberto Alberti'ye teslim etmesi gerektiğini söyler.

Evine dönüp gizli sandığı açan Ezio, daha önce hiç görmediği suikastçı kıyafetini görünce afallar fakat kıyafeti giymeyi ihmal etmez. Sandığın içinde mektubu da bulan Ezio, mektubu Uberto Alberti'ye ulaştırır. Mektup için teşekkürlerini ileten Alberti, saatin geç olduğunu ve eve gidip dinlenmesi gerektiğin söyler.

Sabah olduğunda Ezio Auditore da Firenze'nin hayatını tepetaklak edecek gün başlamıştır. da Firenze ailesi yakın dostları olarak gördükleri Uberto Alberti tarafından ihanete uğramış ve vatan haini olarak idam edilmiştir. Ailesinin gözleri önünde öldürüldüğünü gören Ezio çılgına döner, Alberti'ye saldırmaya çalışır fakat askerler tarafından yolu kesilince çareyi kaçmakta bulur.

Ezio'nun Ailesi İdam Edilmek Üzere

Hizmetçinin kız kardeşinin evine gelen Ezio, ailesinin kalan üyeleri olan kız kardeşi ve annesine kötü haberi verir. Bundan sonra ne yapacağını düşünen Ezio'nun yardımına Paola yetişir. Babasının zamanında ona yarım ettiğini söyleyen Paola, Ezio'ya suikast konusunda temel eğitimler verir. Temelini oturtan çaylak Ezio ailesinin intikamı için Uberto Alberti'yi takip eder. Uygun bir an kollayıp Uberto'yu öldürür ve çevredeki herkese da Firenze ailesinin ölmediğini, kendinsin hala burada olduğunu ve savaşacağını haykırır.

Uberto'yu öldürdükten sonra memleketinde daha fazla kalamayacağını fark eden Ezio, annesi ve kardeşiyle beraber amcaları Mario'nun malikanesine gitmek için yola çıkar. Mario'nun malikanesine doğru giderken yolu kesilen Ezio Auditore da Firenze'yi aradığı kişi, amcası Mario kurtarır. Ezio'yu yanına alan Mario hem onu eğitir, hem de ailesine yapılan komplonun arkasındaki isimleri keşfetmesine yardımcı olur.

Malikanede eğitimine devam eden Ezio bir gün amcasının Vieri de Pazzi'yi öldürmek için yola çıktığını öğrenir. Vieri ile eskiye dayanan rekabetinin olduğunu bilen ve ailesinin uğradığı ihanette Vieri'nde parmağının olduğunu bilen Ezio amcasının peşine takılır. Amcası ve bir gurup yoldaşla Vieri'ye gece suikast düzenlemeyi hedefleyen ekibimiz geceyi bekler. Karanlık çöktüğünde Vieri'yi takip eden Ezio Vieri'nin yanında suikastçıların düşmanı olan tapınakçıların başını, Rodrigo Borgia'yı görür.

Rodrigo Borcia, Vieri'nin yanından ayrılınca Vieri ile baş başa kalan Ezio onunla bir düelloya girer ve nitekim düelloyu kazanır. Vieri'nin son nefesinde Ezio, ailesini neden öldürüldüğünü sorar ama sadece alaycı bir şekilde gülen Vieri'den cevap alamaz.

Ezio, Pazzi ailesinin kalan üyelerinden de intikam almaya çalışırken, işin içinde daha fazla insanın olduğunu keşfeder. Ezio'nun yolculuğu on yılı aşkın bir süreyi kapsar ve Ezio'yu Floransa'dan San Gimignano'ya, Forli'ye ve sonunda Venedik'e götürür. Ezio, komploya dahil olan çeşitli siyasi şahsiyetleri saptayıp onları öldürdükçe, Niccolò Machiavelli, Caterina Sforza ve Leonardo da Vinci de dahil olmak üzere birçok müttefik kazanır. Bu müttefikler kısmen Ezio'yu bir kurtuluş yoluna sokarak, babasına ve kardeşlerinin katillerine karşı olan öfkesini yenmesine ve intikam arayışında ona rehberlik etmekte gönüllü olurlar. Sonunda ihanetin arkasındaki beyin ortaya çıkar

İtalyan tapınakçıların büyük üstadı Rodrigo Borgia, insanlığı kontrol etmek için öncü bir ırk tarafından yaratılan güçlü bir eser olan Cennet Elması'nı ve birçok "Parçalar" dan birini bulmaya çalışır. 1488 yılına geldiğimizde Ezio Auditore da Firenze, Elma'yı ele geçirir ve kendisinin "Peygamber" olduğuna inandığını açıklayan Rodrigo Borgia ile yüzleşir. Ezio'nun elinden kaçan Borgia, tapınakçıları efsanevi bir "Kasaya" götürür. Bu küçük karşılaşmanın ardından Ezio'nun müttefikleri daha sonra kendilerinin suikastçı olduklarını itiraf ederler.

Olaylar devam ederken Ezio Forli'de amcasının daha öncenden bahsettiği eski bir suikastçı olan Altair Ibn-La'Ahad'ın gizli Codex sayfalarını almak için Borgia ailesi tarafından kiralanan paralı asker ordusuyla yüzleşir ama savaş sırasında yaralanır. Yaranın etkisiyle yere yığılan çaylak suikastçımız elmayı kimliği bilinmeyen birine çaldırır.

İyileştikten sonra Elma'yı çalan kişinin Girolamo Savonarola diye birinin olduğunu öğrenen Ezio onu bulmak için yola çıkar. 1491'den 1492'ye kadar geçen sürede Ezio, İspanya'daki diğer suikastçıları serbest bırakmak için Elma'yı çalan Savonarola'yı aramaya bir süre ara verir. Bu süreçte Ezio, tapınakçıların Yeni Dünya'yı keşfetmek için batıya yelken açmayı planladıklarını keşfeder. Ezio, tapınakçıların tehdidini sona erdirmek için Christopher Columbus'u kurtarmak ve Tomás de Torquemada ile yüzleşmek zorundadır. Ezio ayrıca Gasper Martinez, Pedro Llorente ve Juan de Marillo gibi diğer bazı önemli hedeflere de suikast düzenlemelidir. Yol boyunca Ezio, Luis de Santángel ve Raphael Sanchez de dahil olmak üzere kendisine yardım eden birçok hapsedilmiş suikastçıyı kurtarır. Sonunda Granada Şehri tapınakçılar tarafından kuşatılır ve Ezio, Mağribi Kralı Muhammed XII'yi kurtarmak zorundadır.

1497'de Ezio, şehirdeki günahkar nesnelerin toplu olarak yakılması sırasında Floransa'ya döner. Kaosun ortasında Ezio Auditore da Firenze, Savonarola ve yandaşlarını öldürür, Elma'yı geri alır, Floransa halkına akıllara kazınan efsanevi bir konuşma yapar ve Floransa halkın hür ve özgür bırakır.

Ezio Floransa Halkına Karşı Konuşma Yaparken

1499'da Ezio ve müttefikleri, bir dünya haritası olduğu ortaya çıkan Altaïr'ın Codex'ini tamamlarlar ve Borgia'nın aradığı kasanın Roma'da olduğunu ve Elma ve Papalık Asası ile açılması gerektiğini keşfederler. 1492'de Ezio'nun müttefikleri şehrin muhafızlarının dikkatini dağıtırken Ezio Auditore da Firenze, Elma'yı kullanarak Vatikan'a sızar ve Asa tarafından yetkilendirilen Borgia'ya suikast girişiminde bulunur fakat başarısız olur. Borgia, kasayı açmayı dener ama başaramaz. Kasayı açamadıktan sonra, Borgia ve Ezio yumruk yumruğa kavga eder ve Ezio galip gelse de, onu öldürmenin ailesini geri getirmeyeceğini anlayınca Borgia'nın hayatını bağışlamayı seçer. Hem Asa'ya hem de Elma'ya sahip olan Ezio, holografik bir figürün ona yaklaştığı Kasayı açar. Kendini insanlığı ve Cennetin Parçaları'nı yaratan ırkın bir üyesi olan Minerva ile tanışan Ezio karşısındaki varlığa anlam vermez. Minerva, Ezio'nun Peygamber olduğunu onaylar ve Desmond'a yalnızca Desmond'un önleyebileceği felaketli bir güneş patlaması hakkında bir mesaj iletir. Minerva'nın projesi olan hologram kaybolur. Artık Ezio'nun aklında sadece Desmond'un kim olduğu sorusu vardır.

HİKAYE BROTHERHOOD İLE DEVAM EDİYOR

Bir önceki oyunda kafası karışan Ezio Minerva'dan bir cevap alamayınca kasanın olduğu odadan çıkar. Odadan çıktığı zaman Minerva ile konuşmadan hemen önce ölüme terk ettiği Rodrigo Borgia'nın kıyafetlerini bıraktığını ve ortadan kaybolduğunu görür.

Cennet parçalarından olan asayı almaya çalışan Ezio, bilmeden bir düzeneği tetikler ve Asa, etkinleştirdiği sistemle kendini toprağa gömer. Bu sırada Ezio'yu gören Mario, Ezio'yu yanına çağırır. Mario Borgia'nın adamlarının peşlerinde olduğunu ve burayı terk etmeleri gerektiğini söyler ve ikili yola koyulur.

Askerlerden kaçan ikilimiz yüksek bir binaya tırmanırlar. Tepeden suyu gören Ezio Elma'yı çıkarır ve kararsız bir şekilde bir suya bir elmaya bakar. Ezio'nun bu elma ile ne yapacağına karar vermediğini gören amcası Mario, Ezio'nun elinden elmayı alır ve elma ile ilgili kararını verdiği zaman gelip kendisinden geri almasını söyler.

İkilimiz malikaneye varınca Ezio halk tarafından sevinçle karşılaşır. Halk Ezio'yu bir kahraman olarak görmektedir. Malikaneye varan Ezio'yu kardeşi karşılar. Herkesin aklında Borgia'nın ölüp ölmediği, Ezio'nun intikamını alıp almadığı sorusu vardır.

Ezio neler yaşadığını bir bir anlatır. Odada bulunan hiç kimse Desmond'un kim olduğu ile ilgili fikir yürütemez. Ezio'nun Borgia'nın canını bağışlama fikrine pek sıcak bakmayan ailesi gene de Ezio'nun bu kararına saygı duyar.

Uzun soluklu macerasından sonra odasına çekilip dinlenen Ezio, Caterina ile beraber huzurlu bir gece geçirir.

Sabah bir sesle uyanır ikilimiz. Ezio ilk başta gelen sesleri talim atışı sanır fakat odasının içine top mermisi girince işler değişir. Hemen üstünü giyinen Ezio eline bir kılıç geçirir ve zırhını bırakıp dışarıya fırlar. Dışarıya baktığında ortamın felakete döndüğünü gören Ezio hemen atına atlar ve suralar doğru hışımla ilerler.

Surları elinden geldiğince savunmaya çalışan Ezio'nun çabaları başarısız olur ve surların ana kapısı yerle bir edilir. Kapının önünde Mario yere yığılır. Mario'nun arkasında duran adam, Cesare Borgia adamlarıyla beraber papa tarafından gönderildiğin söyler ve Mario'dan Elma'yı alıp Mario'yu öldürür. Caterina'nın Borgia ailesinin elinde olduğunu ve amcası Mario'nun ölümünü gören Ezio tam o sırada vurulur ve yere düşer.

Kendine geldiğinde askerleriyle beraber malikaneye çekilen Ezio, annesi ve kız kardeşini de alarak villanın gizli geçidinden kaçarak şehri terk ederler. Yaralı Ezio annesi ve kardeşini yollandırır ve Borgia ailesini tamamen yok etmek için Roma'ya doğru yola çıkar fakat kısa bir süre sonra kan kaybından bayılır.

Günler sonra, Ezio Roma'da uyanır ve onu günler önce kurtaranın Niccolò Machiavelli olduğunu öğrenir. Günler boyunca ona bakan kadına teşekkür eden Ezio, dışarı çıkar, doktordan ağrı kesici alır ve Niccolò Machiavelli ile buluşur. Başlarından geçen olayları konuşan ikilimizin yeni amaçları bellidir: Roma'yı kurtarmak, Boriga'ların soyunu çürütmek ve Cennet Elması'nı geri almak.

Ezio Auditore da Firenze Roma Sokaklarında

Yavaş yavaş, önümüzdeki üç buçuk yıl içinde, Ezio ve müttefikleri Borgia ailesine karşı bir dizi zafer kazanır, Borgia ailesinin müttefiklerini ve kaynaklarını yok ederek şehri geri alır ve eski haline getirir. Ezio, suikastçıların saflarını eski haline getir ve suikastçılara yeni çaylaklar katar. Başarıları devam ederken zamanla suikastçıların lideri Mentor olarak Machiavelli'nin yerine geçer. Ezio artık çok önemli ve efsane bir suikastçıdır.

1503'te Ezio, Borgia ailesinin bankacısı Juan Borgia'yı ve Fransız genel müttefiki Baron de Valois'i öldürür ve Borgia ailesini kargaşa içinde bırakarak Lucrezia Borgia'yı da saf dışı bırakır. O sırada Cesare Borgia, bir öfke nöbeti içinde babasını, Rodrigo Borgia'yı öldürür ve şehrin kontrolünü kaybetmeye başlar. Şehrin karışmasından faydalanan Ezio Elma'yı geri aldıktan sonra, gücünü Cesare'nin ordusundan ve müttefiklerinden geriye kalanları yok etmek için kullanır. 1503'ün sonunda, Cesare Borgia'nın şehir üzerindeki kontrolü tamamen bozulur ve Cesare, bir süre sonra kaçan yeni Papa Julius II tarafından tutuklanır. Ezio, Cennet Elması'nı reddeder ve onu Cesare'yi bulmak için kullanmadan önce Juno Tapınağı'ndaki Colosseum'un altına saklar. 1507'de Ezio, Navarre Krallığı'na (kuzey İspanyaya) seyahat eder ve Viana Kalesi kuşatmasında Cesare'ye yetişir. Cesare ile uzun uzadıya mücadeleye giren Ezio, nihayet Cesare'yi alaşağı eder. Halkının ve amcasının intikamını alan Ezio, Cesare'yi ölümüne kale duvarlarından aşağıya atar.

Ezio Auditore da Firenze ve Cesare Karşı Karşıya

KONSTANTİNİYYE'DE GEÇEN MACERA: REVELATIONS

Kardeşlik olaylarından sonra Ezio, babası tarafından bırakılan ve Masyaf Kalesi'nin altında, Assassin's Creed: Revelations'ın olaylarını belirleyen, efsanevi suikastçı Altaïr Ibn-La'Ahad tarafından bırakılan, engin bilgiyle dolu gizli bir kütüphaneden bahseden bir mektubu keşfeder. harekete geçip. 1511'in başlarında Masyaf'a varan Ezio, kaleyi işgal eden ve aynı zamanda Altaïr'in kütüphanesini arayan tapınakçılarla karşı karşıya gelir. Bir dizi tapınakçıyla savaşan Ezio nihayet etkisiz hale getirilir. Ezio, tapınak şövalyesi kaptanından kurtulup suikasttan kaçtıktan sonra, Niccolò Polo'nun, Altaïr'in kütüphanesine kapıyı açacak olan ve Konstantinopolis'te gizlenmiş beş mühürden bahseden günlüğünü bulur.

Konstantinopolis'e varan Ezio, Yusuf Tazim liderliğindeki yerel suikastçı klanının Bizans'a bağlı tapınakçıların kontrolünü devirmesine yardım ederken mühürleri aramaya başlar. Zamanla Ezio, tapınakçıların etkisini ortadan kaldırmayı başarır.

Ezio Auditore da Firenze Konstantiniyye Sokaklarında

Ezio, tarihçi ve kitap koleksiyoncusu Sofia Sartor'un yardımıyla beş anahtardan dördünü kurtarır. Daha sonra tapınakçıların operasyon üssü olan Kapadokya'daki bir yeraltı şehrine gider. Tapınakçıların lideri Manuel Paleologos'u öldürdükten ve son anahtarı aldıktan sonra, Prens Süleyman'ın amcası Prens Ahmet'in Bizans tapınakçılarına gizlice liderlik ettiği ve Altaïr'in kütüphanesini kendisi için açmak istediği ortaya çıkar. Ezio anahtarları teslim etmeyi reddedince Ahmet, Sofya'ya zarar vermekle tehdit eder ve Ezio'yu Kapadokya'da bırakarak yola çıkar. Konstantinopolis'e döndükten sonra Ezio, Sofia'nın Ahmet tarafından kaçırıldığını ve Yusuf'un Ezio'yu anahtarın yerini açıklamaya zorlamak için öldürüldüğünü öğrenir. Konstantinopolis'te suikastçıların topyekün ilerlediği bir saldırıya liderlik eden Ezio, sonunda Sofia'yı kurtarır. Daha sonra Ahmet ile bir kovalamacaya girer ve sonunda Ahmet'ten anahtarları alır. Geri dönen I. Selim (Yavuz Sultan Selim), Ahmet'i öldürür ve Ezio'ya oğlunu ve ülkesini kurtardığı için teşekkür eder, ancak aynı zamanda ona Osmanlı İmparatorluğu'nu terk etmesini ve bir daha geri dönmemesini emreder. Ezio ve Sofia, Masyaf'a geri dönerler ve Ezio, Altaïr'in iskeletini bulduğu kütüphaneyi açar. Kütüphanenin tüm amacı, Altaïr ve Ezio'nun ortak soyundan gelen Desmond Miles'a farklı bir Cennet Elması aracılığıyla başka bir mesaj iletmekti. Yolculuğun sonuna geldiğini fark eden Ezio, Elma'yı geride bırakmaya karar verir ve doğrudan Desmond ile konuşur. Nasıl iletişim kurduklarını veya Desmond'ın neden onu izlediğini anlamasa da, Desmond'un aradığı cevapları bulmasına yardım ettiğini umar.

HER ŞEYİN SONU: ASSASSIN'S CREED EMBERS

Kısa animasyon Assassin's Creed: Embers, Ezio Auditore da Firenze'nin hayatının son yılları anlatılıyor. Ezio, Assassins Kardeşliği'nden emekli olduktan sonra, Sofia ile Monteriggioni yakınlarında bulunan Toskana'daki villasına yerleşti ve Flavia ve Marcello adında iki çocuğu oldu. Ezio için hayat normal devam ederken 1524'te kapısında gizemli Çinli bir kadın belirir ve yardımını ister. Kadının adı Shao Jun'dur ve mağlup olmuş Çinli Suikastçı Kardeşliği'nin bir üyesidir. Shao, Ezio'dan halkına nasıl yardım edeceği ve düzenini nasıl yeniden kuracağı konusunda tavsiye ister. Shao'nun Çin İmparatoru Jiajing tarafından gönderilen askerlerle savaşmasına ve onu eğitmesine yardım ettikten sonra Ezio, Shao'yu Çin'e geri gönderirken, onu başka bir Cennet Parçası olduğunu düşündüğü bir kutu ile donanmış olarak görür. Daha sonra, karısı ve kızıyla birlikte Floransa'daki pazar meydanına yaptığı gezide, Ezio'ya gençliğini hatırlatan genç bir İtalyan adam yaklaşır. Kısa bir sohbetten sonra Ezio, fenalaştığını hisseder. Adam Ezio'ya biraz dinlenmesini söyler ve aniden ayrılır. Dakikalar sonra Ezio, 65 yaşında huzur içinde vefat etmeden önce Sofia ve Flavia'ya son bir kez bakar.

Ezio Auditore da Firenze Sofia ve Flavia'ya Son Kez Bakıyor

Evet, kısaca ve detaylara girmeden bile bu kadar uzun bir hayat hikayesine sahip olan Ezio Auditore da Firenze'nin hayat hikayesi böyle. Gizemlerle dolu olan Ezio hayatını intikam ve suikastçı kardeşleri için harcamış, hatalarından ders çıkarmayı bilen, azimli ve zeki bir karakterdi. Belki de Ezio'nun bu kadar çok sevilme nedeni gerçek bir kahraman olmasıdır ne dersiniz?