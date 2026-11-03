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İzmit'te restoranda yemek yiyip çay içtiler! 2 bin 800 liralık hesabı ödemeden kaçtılar

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İzmit'te restoranda yemek yiyip çay içtiler! 2 bin 800 liralık hesabı ödemeden kaçtılar
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir restorana kamyonetle gelen 2 erkek ve 1 kadın, çorba, ana yemek ve tatlıdan oluşan yemeklerini yiyip çaylarını içtikten sonra 2 bin 800 liralık hesabı ödemeden ayrıldı. Önce kadının, ardından çalışanları kontrol eden 2 erkeğin restorandan çıkışı güvenlik kamerasına yansıdı. İşletme yetkilisi 3 kişiden şikayetçi oldu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde restorana gelen 2 erkek ve 1 kadın, yemek yiyip çay içtikten sonra 2 bin 800 liralık hesabı ödemeden ayrıldı. İşletme yetkilisi şikayetçi olurken, yaşananlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

ÖNCE KADIN, ARDINDAN ERKEKLER ÇIKTI

Yenişehir Mahallesi Demokrasi Caddesi'ndeki restorana dün saat 19.30 sıralarında kamyonetle gelen 3 kişi, çorba, ana yemek ve tatlıdan oluşan yemeklerini yedi. Çaylarını da içen müşterilerden kadın, bir süre sonra restorandan ayrıldı. Kadının ardından restoranda kalan 2 erkek de çalışanların kendilerini takip edip etmediğini kontrol ederek hesap ödemeden iş yerinden çıktı.

Yaşananlar, restoranın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde 3 kişinin kamyonetle restorana gelmesi, masada tatlı yemeleri, çay içmeleri ve daha sonra iş yerinden ayrılmaları yer aldı.

RESTORAN ŞEFİ: SİNDİRE SİNDİRE YEDİLER

Restoran şefi Orhan Tuğrulaşık, 3 kişinin saat 19.30 sıralarında restorana gelerek yemek yediğini söyledi. Müşterilerin yemeklerini acele etmeden yediklerini ve ardından tatlı yiyip çay içtiklerini anlatan Tuğrulaşık, "Dün akşam saatlerinde 2 erkek, 1 kadın restoranımıza yemek yemeye geldi. Saat 19.30 civarıydı. Çorbalarını içtiler, ana yemeklerini yediler. Sindire sindire tatlılarını yediler, çaylarını içtiler. Hanımefendi öncesinde arabaya yöneldi. Daha sonra erkekler birbirlerine bakarak, çalışanları kontrol ederek hesabı ödemeden restorandan ayrıldılar" dedi.

Tuğrulaşık, 3 kişinin ödemeden ayrıldığı hesabın 2 bin 800 lira olduğunu belirterek, şahıslar hakkında şikayetçi olduklarını bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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