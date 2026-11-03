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50 metrelik uçuruma yuvarlandı! Son hali böyle görüntülendi

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50 metrelik uçuruma yuvarlandı! Son hali böyle görüntülendi
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Çorum'un İskilip ilçesinde Kuruçay köyü yolu Gökçebel mevkisinde hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen araçta sıkışan sürücü ağır yaralanırken yanındaki 2 kişi yara almadan kurtuldu, sürücü İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çorum'un İskilip ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen araçta sıkışan sürücü ağır yaralanırken, yanındaki 2 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

50 METRE UÇURUMA YUVARLANDI

Kaza, saat 14.00 sıralarında Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Kuruçay köyü yolu Gökçebel mevkisinde meydana geldi. M.Y. yönetimindeki 19 UM 032 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Yaklaşık 50 metre sürüklenen araçta sürücü M.Y. sıkışırken, yanında bulunan E.İ. ve M.C. kazadan yara almadan kurtuldu.

İTFAİYE EKİPLERİ UZUN UĞRAŞLAR SONUCU KURTARDI

Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlatan itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda M.Y.'yi bulunduğu yerden çıkardı.

Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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