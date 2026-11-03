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Tekkeköy Mağaraları havadan görüntülendi, 14 uygarlığın yaşadığı biliniyor

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Tekkeköy Mağaraları havadan görüntülendi, 14 uygarlığın yaşadığı biliniyor
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Samsun’un Tekkeköy ilçesinde Eski Taş Çağı’ndan kalan Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi dronla görüntülendi. Arkeolojik sit alanı ilan edilen ve kentte sıkça ziyaret edilen mağaralarda tarih boyunca 14 uygarlığın yaşadığı biliniyor; milattan önce 6 binli yıllarda da burada yaşam belirtileri bulunuyor.

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde Eski Taş Çağı'ndan kalan Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi, dronla görüntülendi.

Tekkeköy ilçesinde bulunan ve Eski Taş Çağı'ndan kalan Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi, en eski yerleşim yerlerinden biri olarak öne çıkıyor. Arkeolojik sit alanı ilan edilen mağaralar, kentte sıkça ziyaret edilen yerler arasında bulunuyor. Mağaraların bulunduğu alanda ise tarih boyunca 14 uygarlığın yaşadığı biliniyor. Milattan önce 6 binli yıllarda Tekkeköy Mağaraları'nda yaşam belirtileri bulunuyor. Mağaralar, tarih kokan yapılarıyla görsel şölen oluşturuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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