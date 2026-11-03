Ordu'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinde 21 bin 932 lira bulundu

Ordu'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinde 21 bin 932 lira bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Altınordu Belediyesi zabıta ekiplerinin dilencilere yönelik denetiminde Düz Mahallesi'nde dilencilik yaptığı tespit edilen bir kişi yakalandı. Zabıta Müdürlüğüne getirilen dilencinin üzerinde yapılan aramada bulunan 21 bin 932 liraya el konuldu.
Ordu'da zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin üzerinde 21 bin 932 lira bulundu.
Altınordu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerince dilencilere yönelik denetim gerçekleştirildi.
Ekipler, Düz Mahallesi'nde dilencilik yaptığı tespit edilen bir kişiye idari işlem uyguladı.
Zabıta Müdürlüğüne getirilen dilencinin üzerinde yapılan aramada bulunan 21 bin 932 liraya el konuldu.
Kaynak: AA